Nexia expandiert in Mannheim

Düsseldorf/Mannheim, den 26.08.2025 – Die Nexia GmbH, eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, nimmt die DELTA Revision GmbH auf und baut damit ihren Mannheimer Standort aus.

Mit Wirkung zum 1. September 2025 schließt sich die DELTA Revision GmbH der Nexia GmbH an. Damit verstärken die drei Gesellschafter-Geschäftsführer der DELTA Revision GmbH, Klaus Bertram, Jeffrey Larson und Alexander Spieß, mit rund 20 Mitarbeitern den Mannheimer Standort der Nexia GmbH. Die Nexia, die bereits über einen Standort in Mannheim verfügt, stärkt damit ihre Präsenz in der Region Rhein-Neckar. Mit einem Umsatz von rund 70 Millionen Euro zählt Nexia zu den führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Weltweit operiert Nexia über ihr internationales Nexia-Netzwerk mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in über 120 Ländern.

Die DELTA Gruppe ist in den klassischen Bereichen der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig und stellt damit eine optimale fachliche und regionale Ergänzung für das bestehende Dienstleistungsangebot der Nexia GmbH dar.

„Als gebürtiger Heidelberger, der an der Universität Mannheim studiert hat, kenne ich die Region ausgezeichnet. Die Hinzunahme der DELTA Revision ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz in der Region Rhein-Neckar zu stärken. Wir gewinnen mit den drei bisherigen Gesellschafter-Geschäftsführern der DELTA Revision ausgezeichnete Fachleute, die zudem in der Region Rhein-Neckar bestens bekannt und vernetzt sind. Darüber hinaus freuen wir uns sehr auf 20 weitere hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns bereichern werden“, erläutert Santosh Varughese, Sprecher der Nexia GmbH, die Aufnahme der DELTA Gruppe.

„Durch den Zusammenschluss mit Nexia profitieren unsere Mandanten zukünftig von einem noch breiteren Leistungs- und Kompetenzspektrum. Nexia hat den Anspruch, Prüfer und Berater Nummer Eins zu sein, speziell für den global orientierten deutschen Mittelstand. Davon wird die Region Rhein-Neckar insgesamt profitieren“, ergänzt Klaus Bertram, Co-Gründer der DELTA Revision.

Auch Alexander Spieß, ebenfalls Co-Gründer der DELTA Revision, äußert sich begeistert über den Zusammenschluss mit Nexia: „Nexia bietet als partnergeführtes Unternehmen, wie wir auch, lösungsorientierte Dienstleistungen, individuelle Beratung aus einer Hand und direkte Entscheidungswege. Komplizierte Sachverhalte lösen interdisziplinäre Teams, die von den mandatsverantwortlichen Partnern geführt werden.“ Jeffrey Larson fügt hinzu: „Mit diesem Schritt stellen wir uns sowohl für unsere Mandanten als auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsorientiert auf.“

Matt Howell, Chief Executive Officer von Nexia International, ist überzeugt: „Ich freue mich sehr, die neuen Partner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Wir werden dadurch unsere Position in der Region Rhein-Main-Neckar weiter stärken, insbesondere auch für den international agierenden Mittelstand.“

Über Nexia

Nexia ist ein weltweit führendes Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Beratungsunternehmen. Mit mehr als 500 Büros in 120 Ländern bietet Nexia ein umfangreiches Portfolio an Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen.

Weitere Informationen finden Interessenten unter: www.nexia.de

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 500 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

