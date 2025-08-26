Apotheken als Schlüssel zur Stärkung der Gesundheitskompetenz

Angesichts steigender Herausforderungen im Gesundheitswesen rückt die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung immer mehr in den Mittelpunkt gesundheitspolitischer Überlegungen. Die Publikation „Gesundheitskompetenz stärken. Die Rolle öffentlicher Apotheken im deutschen Gesundheitssystem“, erschienen im Juli 2025 bei Academic Plus, beleuchtet die Potenziale öffentlicher Apotheken als niederschwellige, vertrauenswürdige Gesundheitsakteur:innen.

Von zunehmender Krankheitslast über wachsende Ausgaben bis hin zu einem Überangebot an Gesundheitsinformationen – die Anforderungen für das Gesundheitssystem nehmen immer mehr zu und damit rückt auch die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärker in den Fokus. Die Publikation „Gesundheitskompetenz stärken. Die Rolle öffentlicher Apotheken im deutschen Gesundheitssystem“ nimmt die öffentliche Apotheke als erfahrene, leicht zugängliche und vertrauenswürdige Anlaufstelle zur Vermittlung von Gesundheitswissen in den Blick. Welche strukturellen und finanziellen Barrieren erschweren die aktive Rolle der Apotheken in der Gesundheitsförderung? Welche Qualifikationen braucht das pharmazeutische Personal? Und wie könnte eine angemessene Vergütung aussehen?

Struktur und Nutzen öffentlicher Apotheken in der Gesundheitsprävention

Die in der Publikation vorgestellte Studie stützt sich auf qualitative Experteninterviews mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen des deutschen Gesundheitssystems – von Apotheker:innen über Gesundheitsexpert:innen bis hin zu Entscheidungsträger:innen im Gesundheitswesen. Sie identifiziert zentrale Hemmnisse: finanzielle Defizite, unklare Aufgabenverteilungen und fehlende Fortbildungsstrukturen im Apothekenumfeld. Dabei wird aufgezeigt, dass öffentliche Apotheken als regionale Gesundheitsbegleiter fungieren können – besonders in strukturschwächeren Regionen, in denen andere Gesundheitsdienstleistungen weniger präsent sind.

Darauf aufbauend entwickelt die Arbeit praxisnahe Handlungsempfehlungen, etwa zur modularen Weiterbildung des Apothekenpersonals, zur Anpassung bestehender Vergütungsmodelle und zur Integration digitaler Beratungskanäle. Ziel ist es, Apotheken als aktive Partner der Präventionsstrategie im Gesundheitssystem zu etablieren und so die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Die Publikation richtet sich insbesondere an Entscheidungsträger:innen in Politik und Gesundheitswesen, Apotheker:innen sowie die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit.

Das Buch ist im Juli 2025 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-389-14226-4).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1585270

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher.

https://www.grin.com

