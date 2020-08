Dieser Newcomer startet eine musikalische Spendenaktion

Johny Kray mit sommerlichen Vibes

Heute zeigen wir euch den Münchner Newcomer Rapper JOHNY KRAY, der am heutigen Tag (20.08.2020) sein Album MUNICH CITY SUMMER TAPE released. Im Album greift er das Münchener Leben auf und verpackt dieses in 7 Lieder. Sommerliche Vibes und Texte mit Inhalt überzeugen auf die gleiche Weise wie manche Old School Passage. Autotune und jaja finden sich hier ebenso wenig wie Beleidigungen. Dass Kray nicht auf den Mund gefallen ist, sieht man an Tracks wie Kathmandu oder Zip It. Bei diesen greift er über eine Vielzahl an Zeilen hinweg ähnliche, zugleich variierende Reimketten auf oder steckt mehr als 20 gleiche Vokale in 4 Zeilen. Die am 06.08.2020 ausgekoppelte Single FRANK SINATRA schafft bis heute auf Spotify mehr als 13.000 Streams und das dazugehörige Video auf YouTube erzielte knapp 5.000 Streams. Das ist ein interessanter Kickstart für einen Newcomer. Das Beste kommt noch:

Für den heutigen Albumstart hat er sich eine Spendenaktion ausgedacht, an der interessierte Hip Hop Hörer teilnehmen können ohne selber direkt was zu spenden. Alles was nötig ist, ist JOHNY KRAY auf Spotify zu folgen und eurem Lieblingssongs vom neuen Album zu Liken. Teilt diesen Lieblingssong in eurer Instagram Story und verlinkt @johny_kray auf ihr. Für jede geteilte Story mit Like wird 1 Euro an “Über den Tellerrand” gespendet. “Über den Tellerrand” ist eine Organisation, die Geflüchteten hilft sich in Deutschland zu integrieren, indem sie den kulturellen Austausch und gemeinschaftliche Aktionen wie Sportaktivitäten und gemeinsames Kochen fördert.

Wer ein entspanntes Newcomer Album hören will und vom heimischen Sofa aus auch noch Soziales leisten möchte und spenden, für den war die Kombination aus beidem nie einfacher. Und abschließend noch ein Geheimtipp: Es gibt Gerüchte, dass im September noch ein zweites Video released wird und die Arbeiten an neuen Singles und einem noch im Jahr 2020 erscheinenden Album im vollen Gange sind, dranbleiben lohnt sich. Wer noch mehr von Johny Kray sehen oder hören will sollte sich unbedingt sein neues Musikvideo zu dem Song “Frank Sinatra” ansehen.

Musik Marketing Agentur und Künstlermanagement

Kontakt

Elephant Marketing

Nels Bonifer

Sophienstr. 9

21079 Hamburg

01729035436

elephantmarketing@outlook.de

http://www.elephantmarketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.