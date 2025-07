Digitale Teilhabe wird Pflicht:

barrierefreie Websites mit teamdigital – jetzt gesetzliche Anforderungen erfüllen und Reichweite erhöhen

Lauterbach, Juli2025 – Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Supermarkt, in dem die Gänge so eng sind, dass Sie kaum hindurchkommen, die Schilder fehlen oder sind so klein, dass Sie sie nicht lesen können, und an jeder Ecke werden Sie in eine andere Richtung geschickt. Genervt würden Sie wahrscheinlich das Geschäft verlassen. Genau dieses Gefühl erleben viele Menschen mit Einschränkungen auf unzugänglichen Webseiten. Eine barrierefreie Website ist deshalb nicht nur ein Gebot der Höflichkeit, sondern seit Juni 2025 aufgrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) auch in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben.

Die Marketing-Agentur „teamdigital GmbH“ aus Lauterbach (Hessen) hilft Unternehmen seit 1998, ihre Webpräsenzen in inklusive, rechtskonforme und wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen zu verwandeln. „Barrierefreies Webdesign ist Pflicht und Chance zugleich – es geht um Respekt, Reichweite und rechtliche Sicherheit“, erklärt Markus Schubath, Head of Online Solutions bei teamdigital.

Vier Gründe, warum barrierefreies Webdesign Ihr Business voranbringt

1. Zugänglichkeit für alle Nutzer:

Menschen mit Seh-, Hör-, motorischen oder kognitiven Einschränkungen können ihre Webseite uneingeschränkt nutzen.

2. SEOVorteile:

Klare Strukturen und optimierte Inhalte verbessern das Suchmaschinenranking.

3. Rechtliche Sicherheit:

Das BFSG macht barrierefreie Webseiten für viele Unternehmen zur Pflicht.

4. Bessere Nutzererfahrung:

Ein barrierefreies Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit für alle Besucher.

Das Angebot von teamdigital

Das erfahrene Team analysiert bestehende Webpräsenzen, identifiziert Barrieren und entwickelt maßgeschneiderte Konzepte. Das Leistungspaket umfasst die Umsetzung nach internationalen Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), einschließlich Alternativtexten, kontrastreicher Darstellungen, intuitiver Navigation sowie barrierefreier PDFs und Dokumente. Darüber hinaus übernimmt die Agentur Testing und Umsetzung, Schulungen für Redakteure und eine langfristige Betreuung mit speziellen Wartungsverträgen. Durch klare Prozesse werden barrierefreie Websites zügig umgesetzt, damit Unternehmen ihre gesetzlichen Pflichten termingerecht erfüllen können.

Unternehmen sind aufgefordert Barrierefreiheit umzusetzen – jetzt

Schließen Sie niemanden aus- weder aus Ihrem Geschäft noch von Ihrer Internetseite. Investieren Sie jetzt in barrierefreies Webdesign und profitieren Sie von größerer Reichweite, besserem Ranking und rechtlicher Sicherheit. teamdigital begleitet Sie von der ersten Analyse bis zur perfekten barrierefreien Website. Mehr Informationen unter: https://www.team-digital.de/online/barrierefreiheit.html

team digital, eine inhabergeführte All-in-One Marketingagentur, spezialisiert sich auf digitales Marketing und Kommunikationsdesign. Ihr Fokus liegt auf Webdesign, Content Management, E-Commerce-Entwicklung, SEO, Social Media Marketing, Corporate Design und PR, mit dem Ziel, die digitale Präsenz und Markensichtbarkeit ihrer Kunden zu optimieren.

Kontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 6-7

36341 Lauterbach

06641911650



http://www.team-digital.de

