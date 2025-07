Das neue Grundlagenwerk zur aktiven Form des Vitamins B6

„Der unterschätzte Cofaktor B6“

Ingelheim, Juli 2025 – Mit dem Buch „Der unterschätzte Cofaktor B6 – Die Bedeutung von P5P für Stoffwechsel, Psyche und Gesundheit“ veröffentlicht Dr. med. Sybille Freund ein umfassendes Werk über die essenzielle Rolle des aktiven Vitamin-B6-Cofaktors Pyridoxal-5-Phosphat (P5P) in der modernen Gesundheitsversorgung. Dieses Fachbuch richtet sich sowohl an medizinische Fachkreise als auch an gesundheitsbewusste Leserinnen und Leser, die ihre Gesundheit ganzheitlich und biochemisch fundiert verstehen und stärken möchten.

Vitamin B6 neu gedacht

Vitamin B6 ist in der Öffentlichkeit weithin bekannt – doch nur wenigen ist bewusst, dass es in seiner aktiven Form P5P eine Schlüsselfunktion in zahlreichen enzymatischen Prozessen übernimmt. Dr. Freund erklärt auf fundierte und zugleich gut verständliche Weise, wie essenziell dieser Cofaktor für den Stoffwechsel, die Hormonbalance, die Nervenfunktion und die psychische Gesundheit ist. Sie legt dar, weshalb herkömmliche Blutuntersuchungen oft nicht ausreichen, um einen funktionellen B6-Mangel zu erkennen, und welche Rolle genetische Varianten sowie Medikamenteneinflüsse dabei spielen können.

Ein Buch mit Praxisbezug

Besonders hervorzuheben ist die praxisnahe Struktur des Buches. Zahlreiche Fallbeispiele aus dem ärztlichen Alltag und leicht zugängliche Erklärungen komplexer biochemischer Zusammenhänge machen das Werk sowohl für Ärztinnen und Therapeuten als auch für Laien mit medizinischem Interesse wertvoll. Dr. Freund gibt konkrete Empfehlungen für Diagnostik und Therapie – immer mit dem Ziel, die Selbstregulationskraft des Körpers zu fördern.

Über die Autorin

Dr. med. Sybille Freund studierte Humanmedizin in Frankfurt und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in eigener Praxis. Ihre Schwerpunkte liegen in der orthomolekularen Medizin, funktionellen Therapieansätzen sowie der genetischen Stoffwechselanalyse. In ihrer ärztlichen Tätigkeit vereint sie Schulmedizin mit einem tiefen Verständnis für individuelle biochemische Bedürfnisse.

Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit In einer Phase zunehmender chronischer Erschöpfung, psychischer Belastungen und diffusen Stoffwechselstörungen liefert dieses Buch wertvolle Impulse für Prävention, Ursachenmedizin und Therapiestrategien. Es schafft ein tieferes Verständnis dafür, warum aktives Vitamin B6 – als P5P – mehr Aufmerksamkeit in Medizin und Öffentlichkeit verdient.

Buchdetails

Titel: Der unterschätzte Cofaktor B6

Untertitel: Die Bedeutung von P5P für Stoffwechsel, Psyche und Gesundheit

Autorin: Dr. med. Sybille Freund

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

Erscheinung: Juli 2025

Umfang: 388 Seiten

Hardcover

Preis: 45 EUR

ISBN: 978-3-98641-206-7

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.