Diplom Volkswirtin und Expertin für Potenzialentfaltung und Bewusstseinsentwicklung Nastya Koeva inspiriert zum Handeln beim Speaker Slam!

Weckruf in Niedernhausen

Lahr (21.05.2015) – Nastya Koeva aus Lahr hat am 15. Mai 2025 beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen mit einer kraftvollen Rede für Aufsehen gesorgt. Vor einem internationalen Publikum von 240 Personen sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern des weltweiten Livestreams auf YouTube präsentierte sie eine mitreißende Ansprache, die dazu aufrief, das eigene Potenzial voll zu entfalten.

Die Veranstaltung, die bereits in Metropolen wie New York, Dubai, Wien, München und Hamburg stattgefunden hat, zog Teilnehmende aus 26 Ländern an und bewies einmal mehr ihre Anziehungskraft als Plattform für inspirierende Botschaften.

Der Speaker Slam, organisiert von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany’s Next Speaker Star, forderte die Teilnehmenden auf zwei Bühnen heraus, in nur zwei oder vier Minuten ihr Publikum zu fesseln und ihre Kernbotschaft auf den Punkt zu bringen. Nastya Koeva aus Lahr meisterte diese Herausforderung mit Bravour. Ihre Rede, die Herz und Verstand berührte, thematisierte die Notwendigkeit, die eigene Power zu erkennen und zu entfalten – anstatt sich von äußeren Erwartungen und Ängsten leiten zu lassen.

Der Fokus lag auf der Hypothese, dass wir bei Weitem nicht unser volles Potenzial ausschöpfen. Stattdessen hielten wir uns oft selbst klein – gefangen in unserer Komfortzone, in Ängsten und Begrenzungen. Die Rede war ein Weckruf an den „Rebellen“ in jedem von uns, der weiß: Erfolg und Glück sind unsere Geburtsrechte. Es geht darum, sich selbst zu entdecken, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen und Wirkung zu entfalten – genau dort, wo wir sind. Indem wir größer denken, tiefer fühlen und mutiger handeln. Besonders in einer Zeit, geprägt von großer Unsicherheit, rasanter Entwicklung und sogenannten „Stapelkrisen“. Für uns. Für andere. Für diese Welt.

„Nastya Koeva hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind – und unsere eigene Power abgegeben haben“, kommentierte ein Teilnehmer nach der Veranstaltung. Die Rede kulminierte in dem kraftvollen Aufruf: „You are a Hero and we all need you. So wake up and step into your own power of human being.“ Diese Worte, begleitet von einer eindrucksvollen Bühnenperformance, hinterließen einen bleibenden Eindruck beim Publikum.

Die Diplom-Volkswirtin und Expertin für Potenzialentfaltung und Bewusstseinsentwicklung aus Lahr trug mit ihrer inspirierenden Rede dazu bei, das Publikum zu ermutigen, das eigene Potenzial zu erkennen und aktiv zu werden. Sie hinterließ nicht nur Impulse, sondern auch Hoffnung, innere Stärke und die Lust, etwas zu bewegen – und sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Ein Erfolg, der nicht nur der Speakerin selbst dient, sondern auch die Botschaft von Empowerment, Potenzial und Bewusstsein in die Welt hinausträgt.

Nastya Koeva ist Dipl.-Volksw, Innovation- und Changemanagering, Leadership Expert, Life Trust Coach und Speakerin. Sie ist Visionärin und Gestalterin. Ihre Mission ist es, die Arbeitswelt als Lebensraum für Potenzialentfaltung mitzugestalten. Sie hilft kleinen und mittelständigen Unternehmen, eine leistungsstarke und hochmotivierte Belegschaft aufzubauen, die beruflichen Erfolg und Selbstverwirklichung vereint. Für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg und eine eine starke, positive Unternehmenskultur. Sie sagt: „So wie wir arbeiten, so leben wir auch unser Leben.“

Kontakt

Nastya Koeva

Kanadaring 18/3

77933 Lahr

0178-6732014



https://www.thepowerofhumanbeing.com

Bildquelle: Bild Justin Bockey