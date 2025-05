Finalistin Christiane Ischep beim Speaker Slam: Selbstwert im Fokus!

Christiane Bettina Ischep aus Kärnten in Österreich, Psychologin und Mentorin, nahm kürzlich am 6. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden teil und begeisterte das Publikum mit ihrer Expertise im Bereich Selbstwert und Veränderung. Der Speaker Slam, ein international renommiertes Event, bot eine Plattform für über 220 Redner aus 23 Ländern aus aller Welt, um ihre Ideen und Botschaften zu präsentieren.

Ischep, bekannt für ihre Arbeit als Expertin für Selbstwert und Veränderung, nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung eines starken Selbstwertgefühls für ein erfülltes Leben hervorzuheben. In ihrem Vortrag, der großen Anklang fand, beleuchtete sie, wie limitierende Glaubenssätze uns daran hindern können, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Sie argumentierte, dass viele Menschen sich selbst unnötige Grenzen setzen und sich dadurch in ihren Möglichkeiten beschränken.

„Es halten uns nur die Grenzen, die wir uns selbst setzen“, erklärte Ischep in ihrem Vortrag. Sie forderte das Publikum auf, diese selbst auferlegten Grenzen zu hinterfragen und zu überwinden, um authentischer und selbstbestimmter zu leben. Sie präsentierte praktische Strategien und Werkzeuge, die den Zuhörern helfen sollen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und positive Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken.

Ischeps Teilnahme am Speaker Slam unterstreicht die wachsende Bedeutung des Themas Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Immer mehr Menschen erkennen, dass ein starkes Selbstwertgefühl die Grundlage für beruflichen Erfolg, persönliche Beziehungen und allgemeines Wohlbefinden ist. Als Psychologin, Mentorin, Sport- und Gesundheitsmanagerin verfügt Ischep über ein breites Spektrum an Erfahrungen, die sie in ihre Arbeit einfließen lässt. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ihr, Menschen auf unterschiedlichen Ebenen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Der Speaker Slam bot Ischep eine wertvolle Plattform, um ihre Botschaft einem breiten Publikum zu vermitteln. Ihre Präsentation trug dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung des Selbstwertgefühls zu schärfen und die Zuhörer zu ermutigen, aktiv an ihrer persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Ischeps Auftritt beim Speaker Slam war ein voller Erfolg und bestätigte ihre Position als Expertin auf dem Gebiet des Selbstwerts und der Veränderung.

