Dolby Atmos bringt immersiven Sound in das beliebte Multiplayer-Spie

Mit Dolby Atmos wird jeder Treffer im Arenamodus von PUBG Mobile zu einem Erlebnis. Mehr Tiefe und Klarheit ermöglichen ein noch intensiveres Eintauchen des Spielers. Weitere Dolby Atmos Updates werden in Zukunft folgen.

LONDON UND SAN FRANCISCO, 20. März 2023 – PUBG MOBILE, eines der beliebtesten Handyspiele der Welt und Dolby Laboratories, führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, kündigen an, dass mit Dolby Atmos Immersive Klangwelten ab sofort im Arena-Modus des Spiels verfügbar sind und lebensechten Sound in den Vordergrund des Spielerlebnisses stellen.

„Wir freuen uns, mit Dolby Atmos Immersive Audio das Spielerlebnis zu erweitern“, sagt Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games. „Mehr noch als die Grafik spielt der Sound eine Schlüsselrolle, um die Spieler in PUBG MOBILE einzutauchen und sie auf Trab und mitten im Geschehen zu halten. Die Spieler werden in der Lage sein, den Unterschied in ihren Spielen zu hören und dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr mit Dolby zusammenzuarbeiten, um den Spielern überall technologische Fortschritte zu bieten.“

„Dolby steht an der Spitze, wenn es darum geht, immersive Unterhaltungserlebnisse zu ermöglichen, und wir freuen uns, Dolby Atmos zu einem der bekanntesten Namen im Bereich Mobile Gaming zu bringen“, sagt John Couling, Senior Vice President of Entertainment, Dolby Laboratories. „Die Spieler werden sich mit Dolby Atmos mitten im Geschehen fühlen, da die Geräusche der Kämpfe lebendig werden und die Spieler feine Details in ihrer Umgebung wahrnehmen. So sollte Gaming klingen.“

Sound ist ein Kernelement des Spiels, und PUBG MOBILE hebt den Sound mit Dolby Atmos auf ein neues Niveau. Mit Dolby Atmos hören die Spieler, wie das Schlachtfeld um sie herum mit kristallklaren Details lebendig wird. Sie werden auch in der Lage sein, potenziell spielverändernde Geräusche punktgenau zu hören – wie die Bewegung von Schritten eines Gegners, der sich an sie heranschleicht. Zusammen mit den umfangreichen Geräuschkulissen, die jeden Spieler vollständig in das Spiel eintauchen lassen, wird Dolby Atmos jedes PUBG MOBILE-Match in ein hyperrealistisches Spielerlebnis verwandeln.

Dolby Atmos ist derzeit im Arena-Modus von PUBG MOBILE verfügbar. Weitere Updates folgen.

PUBG MOBILE steht im App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Um Dolby Atmos genießen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie ein kompatibles Dolby Atmos-Gerät besitzen und dass Dolby Atmos in den Spieleinstellungen von PUBG MOBILE aktiviert ist.

Über PUBG MOBILE

PUBG MOBILE basiert auf PUBG: BATTLEGROUNDS, dem Phänomen, das die Welt der interaktiven Unterhaltung im Jahr 2017 im Sturm erobert hat. Bis zu 100 Spieler springen mit dem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel ab, um in einem Showdown zu kämpfen, bei dem der Sieger alles bekommt. Die Spieler müssen ihre eigenen Waffen, Fahrzeuge und Vorräte finden und plündern und jeden Spieler in einem visuell und taktisch reichhaltigen Schlachtfeld besiegen, das die Spieler in eine schrumpfende Spielzone zwingt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offiziellen sozialen Kanäle von PUBG MOBILE auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

