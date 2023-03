MiR stellt neue cloudbasierte Software zur Optimierung von Roboterflotten vor

MiR Insights, die neue cloudbasierte Lösung von Mobile Industrial Robots (MiR), bietet den Betreibern von Autonomen Mobilen Robotern (AMR) präzise und verwertbare Einblicke in ihre Flotten. Das ermöglicht eine verbesserte Leistung, eine höhere Verfügbarkeit der Roboter und eine effektivere Problembehandlung und letztendlich einen effizienteren ROI.

ODENSE 21. März 2023: Mit der zunehmenden Anzahl eingesetzter AMR steigt auch die Nachfrage nach Softwarelösungen zur Optimierung der Leistungsfähigkeit und des Flottenmanagements im Allgemeinen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, kündigt MiR nun sein neues Feature MiR Insights an. Dabei handelt es sich um ein cloudbasiertes Software-Modul, welches es Anwendern ermöglicht, den Betrieb ihrer Roboter genau zu verfolgen, detailliert zu analysieren und dadurch verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die die Leistung der Roboter noch weiter steigern können.

MiR Insights liefert Antworten auf Fragen wie:

– Wie waren die Effektivität, Verfügbarkeit und Auslastung der Roboterflotte in dieser Woche?

– Gibt es bestimmte Bereiche im laufenden Betrieb, in denen die Roboter wiederholt auf Herausforderungen stoßen?

– Wie haben sich die Veränderungen und Anpassungen, die im letzten Monat vorgenommen wurden, auf die Perfomance der Roboter ausgewirkt?

Darüber hinaus ermöglicht die Software den Flottenbetreibern einen einfachen Zugriff auf technische Daten für eine schnellere und effizientere Problembehandlung.

„MiR Insights bietet den Nutzern ein viel besseres Verständnis für die Performance der Roboter und deren Interaktion mit ihrer räumlichen Umgebung. Dieses Wissen ermöglicht es unseren Anwendern, ihre installierten Systeme schnell und effektiv zu verbessern, zu skalieren und den ROI weiter zu optimieren“, so Walter Vahey, Präsident von MiR.

Die wichtigsten Features von MiR Insights:

– Daten-Dashboards: Überwachen KPIs wie beispielsweise gefahrene Strecken, abgeschlossene Missionen und Roboterauslastung.

– Heatmaps: Verfolgen die Roboteraktivität sowohl zeitlich als auch räumlich und visualisieren Bereiche mit schlechter WiFi-Abdeckung sowie potenzielle Engstellen im Layout.

Sichere Datenspeicherung in der Cloud

MiR Insights wird auf Microsoft Azure gehostet und in Verbindung mit der MiR Fleet, der Flottenmanagementsoftware von MiR, verwendet. Dabei kann MiR Insights zwar Daten aus der MiR Fleet lesen, jedoch nicht in den Flottenbetrieb eingreifen und zur Steuerung einzelner Roboter oder zur Anpassung von Flotteneinstellungen verwendet werden. Die integrierte Benutzeroberfläche bietet viele Möglichkeiten für die Visualisierung von Daten. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, Rohdaten über API zur Verwendung in externen Systemen abzurufen.

Um Nutzern noch mehr Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz und zur Minimierung von Ausfallzeiten zu bieten, arbeitet MiR bereits an der Erweiterung der aktuellen Funktionen.

Mobile Industrial Robots stellt MiR Insights im Rahmen der ProMat 2023 vom 20. – 23. März in Chicago, USA, erstmals der Öffentlichkeit vor. Die Kunden von MiR können MiR Insights ab Q2/2023 nutzen.

Mobile Industrial Robots (MiR) entwickelt und vertreibt die fortschrittlichste Produktlinie kollaborierender und sicherer autonomer mobiler Roboter (AMR). Schnell, einfach und kosteneffizient automatisieren die MiR-Roboter interne Logistik-Prozesse. Damit entlasten sie Personal zugunsten stärker wertschöpfender Aktivitäten. Unternehmen, die in verschiedensten Branchen tätig sind, Logistik- und Gesundheitszentren sowie Krankenhäuser auf der ganzen Welt haben die AMR von MiR bereits installiert. MiR ist weltweiter Marktführer mit einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern sowie Niederlassungen in New York, San Diego, Singapur, Frankfurt, Barcelona, Tokyo und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet MiR ein starkes Wachstum: Der Umsatz stieg allein zwischen 2015 und 2020 um 1246%. Gegründet und geführt von erfahrenen Experten der dänischen Robotik-Industrie, hat MiR seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark. 2018 wurde das Unternehmen von Teradyne, dem führenden Anbieter automatischer Testsysteme, übernommen. Weitere Informationen finden sich unter www.mobile-industrial-robots.com/de/ .

