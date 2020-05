Drive-In(spiration): Fünf Top-Redner der German Speakers Association im Popup Autokino erleben

Redner-Berufsverband unterstützt innovatives Event in Heilbronn

(Heilbronn/München) Inspiration und Entertainment trotz Corona? Das geht – und zwar im Autokino. Während Konzerte, Festivals und Theaterbesuche nach wie vor untersagt sind, boomt die Kultinstitution der 50er- und 60er-Jahre. Die Vorteile liegen auf der Hand: Tickets können kontaktfrei durch die Fensterscheibe gescannt werden. Die Autos selbst garantieren, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Doch wer sagt, dass nur Blockbuster auf dem Programm stehen dürfen? Die Polymundo AG präsentiert am 16. Mai im Popup Autokino auf der Theresienwiese Heilbronn erstmals Drive-In(spiration): Ab 18 Uhr stellen fünf Top-Redner der German Speakers Association (GSA) innovative Konzepte vor und liefern spannende Impulse. Ihr Ziel: Menschen inspirieren, endlich vom Denken ins Handeln zu kommen und ihr Morgen aktiv zu gestalten.

Die Besucher erwartet ein gut zweistündiges, abwechslungsreiches Programm. Gehören Sie zu den Personen, die sich von Chef, Schwiegermutter oder den Entscheidungen der Politiker leicht auf die Palme bringen lassen? Aufregen ist deutscher Volkssport Nummer 1. Warum das so ist und wie wir zukünftig entspannter reagieren, verrät Matthias Clesle in seiner Keynote “Aufregen und abregen – erkenne dich im Spiegel deiner Gedanken”. “Hoffnung in Zeiten des Chaos und Wandels” vermittelt Margit Lieverz. Sie wird beleuchten, wie wir uns trotz Krise unsere Zuversicht bewahren können und warum gerade jetzt der richtige Moment sein könnte, um sich zu verändern. “Die Kunst etwas Neues zu starten” hat sich auch Axel Liebetrau auf die Fahnen geschrieben. Er analysiert, was Digital Leader anders machen – und was wir uns hiervon für unser Leben abschauen können. Lutz Langhoff vermittelt den Besuchern “STANDING” und zeigt in einem spannenden, interaktiven Vortrag, wie wir die Flamme der “inneren Autorität” zum Lodern bringen. Barbara Messer hingegen appelliert: “New Work braucht New Learning – Bildung ist der Schlüssel zur Weiterentwicklung!” Seien Sie dabei und lassen Sie sich inspirieren!

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zum Ticketkauf finden Sie hier: https://www.popup-autokino.de/event/2020-05-16-drive-in-spiration-5-top-redner-der-german-speakers-association-gsa-theresienwiese-heilbronn

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.

