Dünn, dicht, startklar – Blanke nutzt jeden Millimeter im Bad

BLANKE PERMATOP SF SPA

BLANKE PERMATOP SF SPA bringt Wärme und Kühlung direkt in den Nassraum und bindet die DIN-gerechte Abdichtung in den Bodenaufbau ein – nach zwölf Stunden folgt schon der nächste Schritt auf der Baustelle.

Systemlösung für Bad und Nassraum

Mit BLANKE PERMATOP SF SPA bringt der Systemanbieter für Fliesenzubehör, Blanke Systems GmbH & Co. KG, Iserlohn, ein Flächenheiz- und Kühlsystem auf den Markt, das speziell für Bäder und Nassräume entwickelt wurde. Das System integriert die Abdichtung direkt in den Bodenaufbau und schafft innerhalb von nur 12 Stunden die Grundlage für die nächste Lage. Heute einbauen, morgen abdichten – und anschließend direkt Fliesen verlegen.

Abdichtung normgerecht integriert

BLANKE PERMATOP SF SPA erfüllt die Vorgaben der DIN 18534 und dichtet Nassräume normgerecht ab. Die selbstklebende Abdichtungsbahn BLANKE DISK übernimmt dabei zwei Funktionen zugleich: Sie dichtet und entkoppelt in einem Arbeitsgang.

Der entscheidende Vorteil: Das System fasst Heizen und Abdichten als Einheit. Damit reagiert Blanke auf Anforderungen aus dem Markt. BLANKE PERMATOP SF SPA bietet hier eine klar strukturierte, praxisgerechte und besonders schnelle Lösung.

Geringe Aufbauhöhe für die Sanierung

BLANKE PERMATOP SF SPA zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit aus. Mit 10-mm-Rohr beträgt die Aufbauhöhe inklusive Abdichtung 15 mm. Mit 14-mm-Rohr liegt sie bei 19 mm. Damit eignet sich das System besonders für Badsanierungen, bei denen jeder Millimeter zählt.

Da der Verarbeiter direkt auf tragfähigen Bestandsbelägen wie Fliesen, Estrich oder verschraubten OSB-Platten arbeiten kann, entfällt in vielen Fällen der Rückbau. Das spart Zeit, reduziert Schmutz und vereinfacht die Abläufe auf der Baustelle.

Die geringe Schichtdicke ermöglicht zudem ein schnelles Reagieren auf Temperaturänderungen. Wärme wird zügig an den Raum abgegeben. Auch zur Kühlung lässt sich das System einsetzen.

Systemaufbau im Detail

Der Aufbau besteht aus der selbstklebenden Fasergewebematte BLANKE PERMATOP SF BASE, dem PE-RT-5-Schicht-Heizrohr BLANKE PERMATOP SF/SF14 KLETT-TEC mit Klettmantel, der Calciumsulfat-Energieverteilschicht BLANKE FILLOCREED sowie der selbstklebenden Abdichtungsbahn BLANKE DISK. Der zum System passende Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50 verhindert Spannungen an aufgehenden Bauteilen.

Schneller Baufortschritt ohne Zusatzarbeiten

Nach dem vollflächigen Verkleben der BLANKE PERMATOP SF BASE auf dem vorbereiteten Untergrund lässt sich das Heizrohr schneckenförmig auf dem Raster verlegen. Die Klettummantelung fixiert das PE-RT-5-Schicht-Heizrohr sicher – ohne Tackern oder Montageschienen. Danach wird BLANKE FILLOCREED eingebracht. Die selbstverlaufende Masse verteilt sich gleichmäßig, nivelliert Unebenheiten und erreicht rasch ihre Festigkeit. Nach nur zwei bis drei Stunden ist die Fläche begehbar. Nach 12 Stunden kann die BLANKE DISK direkt aufgeklebt werden – ohne Schleifen oder zusätzliche Grundierung.

Damit ist der abgedichtete und beheiz- oder kühlbare Bodenaufbau innerhalb eines Tages vorbereitet. Am zweiten Tag können unmittelbar nach dem Aufkleben der Abdichtung die Fliesen verlegt werden. Ein normgerecht abgedichteter Heizboden lässt sich kaum schneller realisieren.

Alle Komponenten aus einer Hand

Während BLANKE SF BASE für sicheren Halt sorgt, gewährleistet das PE-RT-5-Schicht-Rohr mit Sauerstoffsperrschicht dauerhafte Funktion. BLANKE FILLOCREED verteilt die Wärme gleichmäßig und erlaubt Schichtdicken bis 25 mm. Nicht zuletzt übernimmt die BLANKE DISK Abdichten und Entkoppeln in einem Arbeitsschritt. Das Ergebnis ist ein dünnschichtiger, effizient beheiz- oder kühlbarer sowie normgerecht abgedichteter Bodenaufbau für Fliesen- und Natursteinbeläge.

Mit BLANKE PERMATOP SF SPA präsentiert Blanke eine integrierte Lösung für beheizte, abgedichtete Badböden – montagefreundlich, systematisch aufgebaut und optimal auf die Anforderungen im Nassraum abgestimmt. Weitere Informationen finden sich unter blanke-blue-base.de.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke Systems