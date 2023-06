ehotel®: Nachhaltige Innovationen für eine grüne Zukunft des Geschäftsreisens

Augsburg 23. Juni 2023 – Die ehotel AG, eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands, hat erneut seine Innovationskraft und Nachhaltigkeitsbemühungen unter Beweis gestellt. Im Rahmen des 8. Deutschen Mittelstands-Summits, der am 23. Juni 2023 in Augsburg stattfand, wurde die Hotelbuchungsplattform ehotel® mit dem renommierten Top 100-Siegel ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wurde die ehotel AG für ihr Engagement in den Bereichen innovative Prozesse und Organisation und Nachhaltigkeit geehrt.

Innovationsförderndes Top-Management und strategische Ausrichtung: Die Innovationsbilanz der ehotel AG zeigt, dass Innovation für das Unternehmen mehr als nur ein Buzzword ist. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in Innovationsprojekten und schafft damit die Grundlage für den Innovationserfolg. Eine klar definierte Innovationsstrategie und die systematische Kommunikation derselben gewährleisten, dass das Unternehmen nicht im Tagesgeschäft verloren geht, sondern gezielt innovative Ideen entwickelt und umsetzt. Dabei spielen Nachhaltigkeit und die proaktive Beschäftigung mit den unternehmensrelevanten Aspekten der Digitalisierung eine zentrale Rolle.

Nachhaltigkeit als Innovationstreiber: Die ehotel AG hat Nachhaltigkeit fest in ihrer Unternehmensphilosophie verankert. Sie setzt sich aktiv für umweltfreundliche Geschäftsreisen ein und ermöglicht ihren Kunden, Nachhaltigkeit in ihre Reiseplanung zu integrieren. Mit der einzigartigen Meta-Search-Technologie von ehotel® werden nur gültige Angebote von über 7 Millionen Hotelzimmern ausgespielt, die bereits während der Suche Unternehmensrichtlinien und Nachhaltigkeitsfilter berücksichtigen. Kunden können gezielt nach umweltfreundlichen Hotels suchen und ihre Reisepläne entsprechend anpassen.

Sichtbare CO2-Fußabdrücke und E-Ladestationen: Um den Kunden einen transparenten Einblick in die Nachhaltigkeit der Hotels zu bieten, hat die ehotel AG die CO2-Fußabdrücke der Hotels sichtbar gemacht. Kunden können nun bei der Buchung Informationen über den ökologischen Fußabdruck des jeweiligen Hotels einsehen und sich bewusst für umweltfreundliche Unterkünfte entscheiden. Zudem trägt ehotel® aktiv zur Förderung der Elektromobilität bei, indem sie Hotels mit E-Ladestationen anbietet. Kunden haben so die Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge während des Aufenthalts umweltfreundlich aufzuladen.

Filteroptionen für nachhaltiges Reisen: Die ehotel AG hat Filteroptionen in ihre Plattform integriert, die es Kunden ermöglichen, ihre Suche nachhaltig auszurichten. Kunden können gezielt nach Hotels mit bestimmten Nachhaltigkeitsmerkmalen wie z.B. Öko-Zertifizierungen, energieeffizienter Ausstattung oder regionalen Bio-Produkten filtern. Diese Optionen erleichtern es den Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und umweltbewusste Entscheidungen bei der Hotelbuchung zu treffen.

Kundennutzen im Fokus: Die ehotel AG legt großen Wert auf den Kundennutzen und bietet ihren Kunden zahlreiche Vorteile im Bereich Nachhaltigkeit. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Lösungen ermöglicht sie Geschäftsreisenden, umweltfreundliche und ressourcenschonende Optionen zu wählen. Dies hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern bietet den Kunden auch wirtschaftliche Vorteile. Durch die gezielte Auswahl von nachhaltigen Hotels können Einsparungen erzielt werden, beispielsweise durch reduzierten Energie- und Ressourcenverbrauch.

Die Transparenz der CO2-Fußabdrücke der Hotels gibt den Kunden die Möglichkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen und ihren ökologischen Einfluss zu minimieren. Indem ehotel® Hotels mit E-Ladestationen anbietet, unterstützt sie Kunden, die auf Elektromobilität setzen, und erleichtert ihnen das Aufladen ihrer Fahrzeuge während der Geschäftsreisen.

Die Filteroptionen für nachhaltiges Reisen ermöglichen den Kunden eine zielgerichtete Suche nach Unterkünften, die ihren individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei, sondern bietet den Kunden auch ein gutes Gewissen und die Möglichkeit, ihre unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen.

Fazit: Die ehotel AG hat sich als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation etabliert und wurde dafür mit dem renommierten Top 100-Siegel als eines der innovativsten Unternehmen des Landes ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bestätigt ihr Engagement und ihre Erfolge in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in ihr Angebot bietet die ehotel AG ihren Kunden nicht nur die Möglichkeit, umweltfreundlich zu reisen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile zu nutzen. Die Transparenz der CO2-Fußabdrücke und die Bereitstellung von E-Ladestationen unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, nachhaltige Mobilität zu fördern. Mit den Filteroptionen für nachhaltiges Reisen unterstützt die ehotel AG Kunden dabei, ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Dank ihrer Innovationskraft und ihres Fokus auf den Kundennutzen bleibt die ehotel AG ein verlässlicher Partner für Geschäftsreisende, die Nachhaltigkeit und Innovation schätzen.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos unter www.top100.de

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

