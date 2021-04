Ein starkes Team mit einer Leidenschaft für Eis!

Hand-in-Hand arbeiten und dadurch einen Rundum-Service bieten können, so kennen es die Kunden von eismaschine.de GmbH und Lust auf Eis GmbH.

Neben den verschiedensten professionellen Eismaschinen für die Gastronomie und Hotellerie, über den mobilen Eisverkauf mit Eisfahrrädern und Eiswagen bis hin zu Smoothiemaschinen und Saftpressen, bietet eismaschine.de auch Zubehöre, Einrichtungen zB. Eisvitrinen und steht als starker Partner bei der Planung und Realisierung bis hin zur Eröffnung eines Eiscafes, Eisdiele oder einer Eismanufaktur an der Seite des Kunden.

Von der Base, über Toppings und Dekore, Softeis, Frozen Yogurt und Slush, die Bandbreite des Sortiments an Eisrohstoffen und Rohstoffen für Konditoreien bei Lust auf Eis GmbH lässt kaum einen Kundenwunsch offen.

Gemeinsame Eisseminare mit professionellen Eismachern und Eiskonditoren bieten die Möglichkeit, die Grundlagen der Eisherstellung theoretisch und in der Praxis zu erlernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen oder zu vertiefen.

Die langjährige Erfahrung, deutschlandweiter Service, sowie die persönliche und individuelle Beratung sind das Erfolgsrezept, vereint in der gemeinsamen Leidenschaft für Eis!

Gerne beraten wir Sie persönlich und individuell. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahmen die Kontaktformulare auf www.eismaschine.de und www.lustaufeis.de oder rufen Sie uns an.

