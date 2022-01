Eine Sprachschule mit echtem Lerneffekt

Eine neue Sprache zu erlernen, gestaltet sich manchmal schwierig. Nicht jede Art des Sprachenlernens ist für jede Lernende gleichermaßen geeignet. Hürden beim Lernen von Grammatik oder der richtigen Aussprache kann Probleme verursachen und den Lernfortschritt bremsen. Auch die Motivation wird geschmälert, was sich insgesamt auf den Lernerfolg negativ auswirkt. Wie es gelingen kann, eine neue Sprache mit Erfolg zu erlernen, erklärt Sprachexperte Pavel Skrivánek.

Mehr Erfolg mit der Effecto®-Lehrmethode

Diese spezielle Methode basiert auf Kommunikation. Dadurch sind Lernende in der Lage in realen Situationen einfach und schnell zu kommunizieren und das mit korrekter Grammatik. Über 20 Jahre sammelten Pavel Skrivánek und sein Team Erfahrungen im Sprachunterricht, um diese Lehrmethode zu entwickeln. Dabei wird der Fokus auf die Kommunikationsfähigkeit mit einer neuen Sprache gelegt. Wer mit der Effecto®-Lehrmethode unterrichtet wird, findet eine klare und effektive Struktur der Unterrichtseinheiten. Dies garantiert bestmögliche Lernfortschritte.

Sprachen schnell und effizient lernen

Der Erfolg im Sprachunterricht ist auch davon abhängig, dass das jeweilige Sprachniveau der TeilnehmerInnen respektiert wird. Zudem wirkt sich dies positiv auf die Motivation aus, wodurch jede Stunde etwas dazugelernt wird und sich der Fortschritt zeigt. Das Sprachniveau wird vor Kursbeginn getestet. Das gewährleistet eine objektive Sicht auf die Sprachkenntnisse. Wichtig ist, die Sprache durch vielfältige Aktivitäten und Mitarbeit jeder einzelnen TeilnehmerIn zu fördern. Dadurch können neue Sprachkenntnisse schneller angewendet und in den Alltag umgesetzt werden.

Pavel Skrivánek und sein Team sind davon überzeugt, dass Sprachenlernen Spaß machen soll. Dies erleichtert Lernprozesse und die Anwendung der Sprache um ein Vielfaches. Dabei kommen die neuesten Technologien und kreative Unterrichtsgestaltung zum Einsatz. Mehr Information zur Sprachschule von Pavel Skrivánek finden Sie auf der Webseite www.skrivanek.cz.

Das Unternehmen Skrivánek bietet Übersetzungen, Sprachunterricht sowie Dolmetschleistungen an.

