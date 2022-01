Lithium schießt über 33.000$ – Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Massives Kaufsignal. Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 4.470% mit Albemarle ($ALB), 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V) – AC-Research

06.01.22 08:03

AC Research

Vancouver ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.001.png

Link zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithiumpreis_schiesst_ueber_33_000_Uebernahme_nahe_Tesla_Diese_Li_Aktie_jetzt_kaufen_21_127_Standard_Lithium-14029136

Executive Summary

06.01.2022

Lithium schießt über 33.000$ – Übernahme nahe Tesla ($TSLA)

Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Der Lithiumpreis kennt angesichts des Elektroauto-Booms kein Halten mehr. Zuletzt ist der Lithiumpreis über die Marke von 33.000$ pro Tonne geschossen. Das Elektroauto-Zeitalter bricht an und Sie sollten diese Aktienchance nicht verpassen. Der Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat die globale Autobranche überrumpelt. Nun drängen die Autoriesen Volkswagen AG (XETRA:VOW.DE, #VOW.DE, $VOW.DE), BMW Bayerische Motoren Werke AG (XETRA:BMW.DE, #BMW.DE, $BMW.DE), Daimler AG (XETRA:DAI.DE, #DAI.DE, $DAI.DE), Toyota Motor Corporation (NYSE:TM, #TM, $TM), Ford Motor Company (NYSE:F, #F, $F) und General Motors Company (NYSE:GM, #GM, $GM) mit aller Macht in den boomenden Elektroautomarkt und treiben damit den Lithiumpreis von Rekordhoch zu Rekordhoch. Welche Lithium-Aktie sollten Investoren nun kaufen? Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.559% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 4.609% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 4.577% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX), bis zu 7.907% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arbor Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht unmittelbar vor weiteren sensationellen Lithium-Übernahmen nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Darüber hinaus hat unser Gold und Lithium Hot Stock 2022 Arbor Metals Corp. weitere Lithium-Übernahmen in Kanada angekündigt. Clevere Anleger sollten sich daher schon jetzt – noch vor den bereits angekündigten Übernahmen – in den Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. positionieren. Zusammen mit den Top-Geologen von Advanced Surveying and Professional Services (ASPS) prüfe man derzeit die Übernahme weiterer vielversprechender Lithium-Flächen nahe dem TLC-Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.556% von 0,09 CAD$ auf in der Spitze 5,99 CAD$ in die Höhe geschossen. Unterdessen haben die Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. steht nach der spektakulären Übernahme der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing im Big Smokey Valley, Nevada nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Darüber hinaus sollte der angekündigte Forward-Aktiensplit im Verhältnis drei neue Stammaktien für jede alte Stammaktie in den kommenden Wochen für eine Kursrallye sorgen. Im Vorfeld eines Aktiensplits kommt es regelmäßig zu einer Kursrallye bei der betreffenden Aktie. Die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) umfasst 192 Claims mit einer Gesamtfläche von 3.800 Acres und verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. über erhebliche geologische Ähnlichkeiten zum Clayton Valley, der Heimat des einzigen Lithium produzierenden Solebetriebes in Nordamerika Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 4.609% von 6,19 USD auf in der Spitze 291,48 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 408.885 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,14 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 243 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von bis zu 812.500 EUR. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser neuer Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht nach der sensationellen Übernahme des erstklassigen Rakounga Gold-Projektes mit erstklassigen Gold-Konzentrationen von bis zu 19,95 g/t Gold im goldreichen Burkina Faso, Afrika gesichert vor einer Neubewertung. Das Rakounga Gold-Projekt befindet sich nahe der Karma-Goldmine von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO). Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Die Karma-Gold-Lagerstätte von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) verfügt über eine Gold Ressource von 3,4 Mio. Feinunzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis von 1.819 USD pro Feinunze Gold entspricht dies einem Metallwert von 6,18 Mrd. USD. Das ist rund 53 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Im Sommer 2017 auf dem Rakounga Gold-Projekt entnommene Bodenproben von bis zu 19,95 g/t Gold in Porphyry, bis zu 17,30 g/t Gold in Koaltenga und bis zu 14,90 g/t Gold in Gounga deuten auf die nächste Multi-Millionen-Unzen Gold-Lagerstätte in der Region. Neben der 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Karma von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) befinden sich auch die 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Bissa von Nordgold, die 1,8 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Taparko-Bouroum sowie die Gold-Lagerstätten Sega mit 0,6 Mio. Unzen Gold und Kalsaka mit 0,6 Mio. Unzen Gold in der Nähe. Ein erstes Bohrprogramm mit erstklassigen Bohrresultaten von 32 Metern zu 1,01 g/t Gold inklusive 2 Meter mit 5,65 g/t Gold (Bohrloch RC-002) sowie 34 Meter zu 1,00 g/t Gold inklusive 4 Meter zu 5,57 g/t Gold (Bohrloch RC-008) bestärken die Hoffnungen der Top-Geologen unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. auf die nächste Weltklasse-Gold-Lagerstätte im goldreichen Burkina Faso. Heute Morgen kündigt unser Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. zudem die Übernahme eines vielversprechenden Lithium-Projektes in Nevada nahe dem Elektroautobauer Tesla Motors Inc (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) an. Der in Kürze erwartete Vollzug der Lithium-Übernahme sollte schon bald für eine fundamentale Neubewertung unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. sorgen. Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.217% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 217% mit den Gold-Aktien unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V).

Aus 10.000 EUR wurden mit Gold-Aktien bis zu 5.852.000 EUR

Verpassen Sie jetzt die nächste Vervielfachungschance im boomenden Gold-Sektor nicht wieder

Mit Gold-Aktien konnten Sie in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Der Goldpreis ist in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen und um 721% von 252 USD je Feinunze Gold auf bis zu 2.069 USD pro Feinunze gestiegen. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Fosterville South Exploration (TSXV: FSX.V, #FSX.V, $FSX.V) sind seit dem Börsengang um bis zu 368% von 1,08 CAD$ auf in der Spitze 5,05 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) sind in den vergangenen drei Jahren um sagenhafte 589% von 2,48 CAD auf in der Spitze 16,87 CAD in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.400% von 0,33 CAD$ auf in der Spitze 14,85 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.259% in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Triangle Gold Aktientips GT Gold (TSXV: GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien von Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) sind innerhalb weniger Jahre um sagenhafte 58.420% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 29,26 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Gold-Sektor.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Börsennotierte Wettbewerber bis zu 47 mal höher bewertet

Die Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) erscheinen im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. sind bis zu 47 mal höher bewertet. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser vormaliger Gold Aktientip Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) wird an der Börse derzeit mit rund 265 Mio.. EUR bewertet – das ist knapp drei mal höher bewertet als unser neuer Gold Aktientip Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) an der Börse mit rund 1,15 Mrd. EUR bewertet – das ist mehr als 11 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Entdecker der beten Moss Lake Gold-Lagerstätte Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) mit rund 1,13 Mrd. EUR bewertet – das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) an der Börse mit rund 1,11 Mrd. EUR EUR bewertet – das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Gold Hot Stock 2022 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 6,00 EUR – 217% Aktienchance

Link zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithiumpreis_schiesst_ueber_33_000_Uebernahme_nahe_Tesla_Diese_Li_Aktie_jetzt_kaufen_21_127_Standard_Lithium-14029136

Lithium schießt über 33.000$ – Übernahme nahe Tesla

($TSLA)

Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 21.127% mit

Standard Lithium

($SLL.V)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.002.jpeg

Der Lithiumpreis kennt angesichts des Elektroauto-Booms kein Halten mehr. Zuletzt ist der Lithiumpreis über die Marke von 33.000$ pro Tonne geschossen. Das Elektroauto-Zeitalter bricht an und Sie sollten diese Aktienchance nicht verpassen. Der Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat die globale Autobranche überrumpelt. Nun drängen die Autoriesen Volkswagen AG (XETRA:VOW.DE, #VOW.DE, $VOW.DE), BMW Bayerische Motoren Werke AG (XETRA:BMW.DE, #BMW.DE, $BMW.DE), Daimler AG (XETRA:DAI.DE, #DAI.DE, $DAI.DE), Toyota Motor Corporation (NYSE:TM, #TM, $TM), Ford Motor Company (NYSE:F, #F, $F) und General Motors Company (NYSE:GM, #GM, $GM) mit aller Macht in den boomenden Elektroautomarkt und treiben damit den Lithiumpreis von Rekordhoch zu Rekordhoch. Welche Lithium-Aktie sollten Investoren nun kaufen? Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.559% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 4.609% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 4.577% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX), bis zu 7.907% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arbor Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht unmittelbar vor weiteren sensationellen Lithium-Übernahmen nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Darüber hinaus hat unser Gold und Lithium Hot Stock 2022 Arbor Metals Corp. weitere Lithium-Übernahmen in Kanada angekündigt. Clevere Anleger sollten sich daher schon jetzt – noch vor den bereits angekündigten Übernahmen – in den Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. positionieren. Zusammen mit den Top-Geologen von Advanced Surveying and Professional Services (ASPS) prüfe man derzeit die Übernahme weiterer vielversprechender Lithium-Flächen nahe dem TLC-Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.556% von 0,09 CAD$ auf in der Spitze 5,99 CAD$ in die Höhe geschossen. Unterdessen haben die Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. steht nach der spektakulären Übernahme der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing im Big Smokey Valley, Nevada nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Darüber hinaus sollte der angekündigte Forward-Aktiensplit im Verhältnis drei neue Stammaktien für jede alte Stammaktie in den kommenden Wochen für eine Kursrallye sorgen. Im Vorfeld eines Aktiensplits kommt es regelmäßig zu einer Kursrallye bei der betreffenden Aktie. Die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) umfasst 192 Claims mit einer Gesamtfläche von 3.800 Acres und verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. über erhebliche geologische Ähnlichkeiten zum Clayton Valley, der Heimat des einzigen Lithium produzierenden Solebetriebes in Nordamerika Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 4.609% von 6,19 USD auf in der Spitze 291,48 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 408.885 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,14 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 243 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von bis zu 812.500 EUR. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser neuer Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht nach der sensationellen Übernahme des erstklassigen Rakounga Gold-Projektes mit erstklassigen Gold-Konzentrationen von bis zu 19,95 g/t Gold im goldreichen Burkina Faso, Afrika gesichert vor einer Neubewertung. Das Rakounga Gold-Projekt befindet sich nahe der Karma-Goldmine von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO). Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Die Karma-Gold-Lagerstätte von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) verfügt über eine Gold Ressource von 3,4 Mio. Feinunzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis von 1.819 USD pro Feinunze Gold entspricht dies einem Metallwert von 6,18 Mrd. USD. Das ist rund 53 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Im Sommer 2017 auf dem Rakounga Gold-Projekt entnommene Bodenproben von bis zu 19,95 g/t Gold in Porphyry, bis zu 17,30 g/t Gold in Koaltenga und bis zu 14,90 g/t Gold in Gounga deuten auf die nächste Multi-Millionen-Unzen Gold-Lagerstätte in der Region. Neben der 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Karma von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) befinden sich auch die 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Bissa von Nordgold, die 1,8 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Taparko-Bouroum sowie die Gold-Lagerstätten Sega mit 0,6 Mio. Unzen Gold und Kalsaka mit 0,6 Mio. Unzen Gold in der Nähe. Ein erstes Bohrprogramm mit erstklassigen Bohrresultaten von 32 Metern zu 1,01 g/t Gold inklusive 2 Meter mit 5,65 g/t Gold (Bohrloch RC-002) sowie 34 Meter zu 1,00 g/t Gold inklusive 4 Meter zu 5,57 g/t Gold (Bohrloch RC-008) bestärken die Hoffnungen der Top-Geologen unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. auf die nächste Weltklasse-Gold-Lagerstätte im goldreichen Burkina Faso. Heute Morgen kündigt unser Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. zudem die Übernahme eines vielversprechenden Lithium-Projektes in Nevada nahe dem Elektroautobauer Tesla Motors Inc (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) an. Der in Kürze erwartete Vollzug der Lithium-Übernahme sollte schon bald für eine fundamentale Neubewertung unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. sorgen. Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.217% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 217% mit den Gold-Aktien unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V).

Mit Gold-Aktien konnten Sie in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Der Goldpreis ist in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen und um 721% von 252 USD je Feinunze Gold auf bis zu 2.069 USD pro Feinunze gestiegen. Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) sind in den vergangenen drei Jahren um sagenhafte 589% von 2,48 CAD auf in der Spitze 16,87 CAD in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.400% von 0,33 CAD$ auf in der Spitze 14,85 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.259% in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Triangle Gold Aktientips GT Gold (TSXV: GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien von Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) sind innerhalb weniger Jahre um sagenhafte 58.420% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 29,26 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Gold-Sektor.

Die Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) erscheinen im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. sind bis zu 47 mal höher bewertet. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser vormaliger Gold Aktientip Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) wird an der Börse derzeit mit rund 265 Mio.. EUR bewertet – das ist knapp drei mal höher bewertet als unser neuer Gold Aktientip Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) an der Börse mit rund 1,15 Mrd. EUR bewertet – das ist mehr als 11 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Entdecker der beten Moss Lake Gold-Lagerstätte Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) mit rund 1,13 Mrd. EUR bewertet – das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) an der Börse mit rund 1,11 Mrd. EUR EUR bewertet – das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung “Strong Outperformer” für unseren neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Gold Aktientip Arbor Metals Corp. zunächst auf 4,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 111% für mutige und risikobereite Investoren mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. ein Kursziel von 6,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 217% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V)

Aus 10.000 EUR wurden bis zu 5.852.000 EUR

Wie Sie mit Gold-Aktien jetzt ein Vermögen verdienen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.003.jpeg

Mit Gold-Aktien konnten Sie in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Gold-Aktien ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Der Goldpreis ist in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen und um 721% von 252 USD je Feinunze Gold auf bis zu 2.069 USD pro Feinunze gestiegen. Experten erwarten perspektivisch weiter steigende Goldpreise. Die Zentralbanken drucken derzeit Geld um die Wette. Mit Gold-Aktien können Sie überproportional vom steigenden Goldpreis profitieren.

Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.259% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet.

Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) sind in den vergangenen drei Jahren um sagenhafte 589% von 2,48 CAD auf in der Spitze 16,87 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 68.912 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Gold Aktientip Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) an der Börse mit rund 265 Mio.. EUR bewertet. Damit ist Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) derzeit knapp drei mal höher bewertet als unser neuer Gold Aktientip Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.400% von 0,33 CAD$ auf in der Spitze 14,85 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) ein kleines Vermögen von 450.000 CAD$. Aktuell wird der Entdecker der beten Moss Lake Gold-Lagerstätte Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) mit rund 1,13 Mrd. EUR bewertet – das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Metals Corp.

Die Gold-Aktien Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.259% in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein kleines Vermögen von bis zu 527.300 EUR. Aktuell wird der Gold Explorer Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) an der Börse mit rund 1,11 Mrd. EUR EUR bewertet – das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Triangle Gold Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von bis zu 812.500 EUR. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) sind innerhalb weniger Jahre um sagenhafte 58.420% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 29,26 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Aktuell wird der Gold Explorer Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) an der Börse mit rund 1,15 Mrd. EUR bewertet – das ist mehr als 11 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Potentielle Multi-Millionen-Unzen-Gold-Lagerstätte nahe

der

3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Karma von Endeavour

Mining PLC

($EDV.TO)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.004.jpeg

Unsere neue Gold Aktienempfehlung Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) hat mit der Übernahme der potentiellen Multi-Millionen-Unzen-Gold-Lagerstätte Rakounga Gold mit erstklassigen Gold-Konzentrationen von bis zu 19,95 g/t Gold in Burkina Faso, Afrika für einen Paukenschlag gesorgt.

Das Rakounga Gold-Projekt befindet sich nahe der Karma-Goldmine von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO). Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Karma-Gold-Lagerstätte von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) verfügt über eine Gold Ressource von 3,4 Mio. Feinunzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis von 1.757 USD pro Feinunze Gold entspricht dies einem Metallwert von 6,25 Mrd. US. Das ist rund 74 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Im Sommer 2017 auf dem Rakounga Gold-Projekt entnommene Bodenproben von bis zu 19,95 g/t Gold in Porphyry, bis zu 17,30 g/t Gold in Koaltenga und bis zu 14,90 g/t Gold in Gounga deuten auf die nächste Multi-Millionen-Unzen Gold-Lagerstätte in der Region. Neben der 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Karma von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) befinden sich auch die 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Bissa von Nordgold, die 1,8 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Taparko-Bouroum sowie die Gold-Lagerstätten Sega mit 0,6 Mio. Unzen Gold und Kalsaka mit 0,6 Mio. Unzen Gold in der Nähe.

Ein erstes Bohrprogramm mit erstklassigen Bohrresultaten von 32 Metern zu 1,01 g/t Gold inklusive 2 Meter mit 5,65 g/t Gold (Bohrloch RC-002) sowie 34 Meter zu 1,00 g/t Gold inklusive 4 Meter zu 5,57 g/t Gold (Bohrloch RC-008) bestärken die Hoffnungen der Top-Geologen unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. auf die nächste Weltklasse-Gold-Lagerstätte im goldreichen Burkina Faso.

Das Rakounga Gold-Projekt umfasst eine riesige Gesamtfläche von 25.000 Hektar. Unser Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. hat sich bereits 75% des Rakounga Gold-Projektes gesichert. Zudem besitzt unser Gold Aktientip Arbor Metals Corp. die Option auf den Erwerb der verbleibenden 25% für 1.000.000 USD sowie eine 1% NSR-Lizenzgebühr (“net smelter royalty”; “NSR”).

Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.259% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.005.jpeg

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Börsennotierte Wettbewerber bis zu 47 mal höher bewertet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.006.jpeg

Unser Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. sind bis zu 14 mal höher bewertet.

Die Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Triangle Gold Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von bis zu 812.500 EUR. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) sind innerhalb weniger Jahre um sagenhafte 58.420% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 29,26 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Aktuell wird der Gold Explorer Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) an der Börse mit rund 1,15 Mrd. EUR bewertet – das ist mehr als 11 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) sind in den vergangenen drei Jahren um sagenhafte 589% von 2,48 CAD auf in der Spitze 16,87 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 68.912 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Gold Aktientip Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) an der Börse mit rund 265 Mio.. EUR bewertet. Damit ist Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) derzeit knapp drei mal höher bewertet als unser neuer Gold Aktientip Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.400% von 0,33 CAD$ auf in der Spitze 14,85 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) ein kleines Vermögen von 450.000 CAD$. Aktuell wird der Entdecker der beten Moss Lake Gold-Lagerstätte Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) mit rund 1,13 Mrd. EUR bewertet – das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.259% in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein kleines Vermögen von bis zu 527.300 EUR. Aktuell wird der Gold Explorer Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) an der Börse mit rund 1,11 Mrd. EUR EUR bewertet – das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.259% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet.

Gold Hot Stock 2022 – Strong Outperformer – Kursziel 24M:

6,00 EUR – 217%

Aktienchance

Nach 8.025% mit GT Gold ($GTT.V) und 58.420% mit Great

Bear Resources

($GBR)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.007.jpeg

Der Lithiumpreis kennt angesichts des Elektroauto-Booms kein Halten mehr. Zuletzt ist der Lithiumpreis über die Marke von 33.000$ pro Tonne geschossen. Das Elektroauto-Zeitalter bricht an und Sie sollten diese Aktienchance nicht verpassen. Der Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat die globale Autobranche überrumpelt. Nun drängen die Autoriesen Volkswagen AG (XETRA:VOW.DE, #VOW.DE, $VOW.DE), BMW Bayerische Motoren Werke AG (XETRA:BMW.DE, #BMW.DE, $BMW.DE), Daimler AG (XETRA:DAI.DE, #DAI.DE, $DAI.DE), Toyota Motor Corporation (NYSE:TM, #TM, $TM), Ford Motor Company (NYSE:F, #F, $F) und General Motors Company (NYSE:GM, #GM, $GM) mit aller Macht in den boomenden Elektroautomarkt und treiben damit den Lithiumpreis von Rekordhoch zu Rekordhoch. Welche Lithium-Aktie sollten Investoren nun kaufen? Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.559% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 4.609% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 4.577% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX), bis zu 7.907% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arbor Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht unmittelbar vor weiteren sensationellen Lithium-Übernahmen nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Darüber hinaus hat unser Gold und Lithium Hot Stock 2022 Arbor Metals Corp. weitere Lithium-Übernahmen in Kanada angekündigt. Clevere Anleger sollten sich daher schon jetzt – noch vor den bereits angekündigten Übernahmen – in den Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. positionieren. Zusammen mit den Top-Geologen von Advanced Surveying and Professional Services (ASPS) prüfe man derzeit die Übernahme weiterer vielversprechender Lithium-Flächen nahe dem TLC-Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (NASDAQ:LIACF, #LIACF, $LIACF) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.556% von 0,09 CAD$ auf in der Spitze 5,99 CAD$ in die Höhe geschossen. Unterdessen haben die Aktien unseres Gold und Lithium Aktientips 2022 Arbor Metals Corp. den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unser Gold und Lithium Aktientip 2022 Arbor Metals Corp. steht nach der spektakulären Übernahme der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing im Big Smokey Valley, Nevada nahe Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Darüber hinaus sollte der angekündigte Forward-Aktiensplit im Verhältnis drei neue Stammaktien für jede alte Stammaktie in den kommenden Wochen für eine Kursrallye sorgen. Im Vorfeld eines Aktiensplits kommt es regelmäßig zu einer Kursrallye bei der betreffenden Aktie. Die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Millers Crossing nahe der Gigafabrik des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) umfasst 192 Claims mit einer Gesamtfläche von 3.800 Acres und verfügt nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. über erhebliche geologische Ähnlichkeiten zum Clayton Valley, der Heimat des einzigen Lithium produzierenden Solebetriebes in Nordamerika Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 4.609% von 6,19 USD auf in der Spitze 291,48 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 408.885 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,14 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 243 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von bis zu 812.500 EUR. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser neuer Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) steht nach der sensationellen Übernahme des erstklassigen Rakounga Gold-Projektes mit erstklassigen Gold-Konzentrationen von bis zu 19,95 g/t Gold im goldreichen Burkina Faso, Afrika gesichert vor einer Neubewertung. Das Rakounga Gold-Projekt befindet sich nahe der Karma-Goldmine von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO). Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) ein stattlicher Betrag von bis zu 102.237 EUR. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Die Karma-Gold-Lagerstätte von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) verfügt über eine Gold Ressource von 3,4 Mio. Feinunzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis von 1.819 USD pro Feinunze Gold entspricht dies einem Metallwert von 6,18 Mrd. USD. Das ist rund 53 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Im Sommer 2017 auf dem Rakounga Gold-Projekt entnommene Bodenproben von bis zu 19,95 g/t Gold in Porphyry, bis zu 17,30 g/t Gold in Koaltenga und bis zu 14,90 g/t Gold in Gounga deuten auf die nächste Multi-Millionen-Unzen Gold-Lagerstätte in der Region. Neben der 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Karma von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) befinden sich auch die 3,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Bissa von Nordgold, die 1,8 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte Taparko-Bouroum sowie die Gold-Lagerstätten Sega mit 0,6 Mio. Unzen Gold und Kalsaka mit 0,6 Mio. Unzen Gold in der Nähe. Ein erstes Bohrprogramm mit erstklassigen Bohrresultaten von 32 Metern zu 1,01 g/t Gold inklusive 2 Meter mit 5,65 g/t Gold (Bohrloch RC-002) sowie 34 Meter zu 1,00 g/t Gold inklusive 4 Meter zu 5,57 g/t Gold (Bohrloch RC-008) bestärken die Hoffnungen der Top-Geologen unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. auf die nächste Weltklasse-Gold-Lagerstätte im goldreichen Burkina Faso. Heute Morgen kündigt unser Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. zudem die Übernahme eines vielversprechenden Lithium-Projektes in Nevada nahe dem Elektroautobauer Tesla Motors Inc (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) an. Der in Kürze erwartete Vollzug der Lithium-Übernahme sollte schon bald für eine fundamentale Neubewertung unseres Gold und Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. sorgen. Nach Kursgewinnen von bis zu 589% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V), bis zu 922% mit den Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO), bis zu 4.400% Kursgewinn mit Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V), bis zu 5.217% mit Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V), bis zu 8.025% mit den Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Aktientips GT Gold (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) und bis zu 58.420% mit den Gold-Aktien von Great Bear Resources (GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) haben Sie heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn mit unserem neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) der nächste Gold-Aktien-Highflyer an der Börse zum Höhenflug durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 217% mit den Gold-Aktien unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V).

Mit Gold-Aktien konnten Sie in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Der Goldpreis ist in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen und um 721% von 252 USD je Feinunze Gold auf bis zu 2.069 USD pro Feinunze gestiegen. Die Gold-Aktien von Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 922% von 3,80 CAD$ auf in der Spitze 38,85 CAD$ in die Höhe geklettert. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Gold Aktientips Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) sind in den vergangenen drei Jahren um sagenhafte 589% von 2,48 CAD auf in der Spitze 16,87 CAD in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien von Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.400% von 0,33 CAD$ auf in der Spitze 14,85 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.259% in die Höhe geschossen. Die Gold-Aktien unseres vormaligen Golden Triangle Gold Aktientips GT Gold (TSXV: GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) schossen innerhalb weniger Jahre um exorbitante 8.025% von 0,04 CAD$ auf in der Spitze 3,25 CAD$ in die Höhe. Die Gold-Aktien von Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) sind innerhalb weniger Jahre um sagenhafte 58.420% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 29,26 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattliches Vermögen von bis zu 5.852.000 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Gold-Sektor.

Die Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) erscheinen im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. sind bis zu 47 mal höher bewertet. Unser vormaliger Gold Aktientip GT Gold Corp. (GTT.V, #GTT.V, $GTT.V) wurde zwischenzeitlich für 393 Mio. CAD$ vom Gold-Riesen Newmont Corporation (NYSE:NEM, #NEM, $NEM, TSX:NGT) übernommen. Das ist rund drei mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Unser vormaliger Gold Aktientip Metalla Royalty & Streaming (TSXV: MTA.V, MTA:NYSE, #MTA.V, $MTA.V) wird an der Börse derzeit mit rund 265 Mio.. EUR bewertet – das ist knapp drei mal höher bewertet als unser neuer Gold Aktientip Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Great Bear Resources (TSXV: GBR.V, #GBR.V, $GBR.V) an der Börse mit rund 1,15 Mrd. EUR bewertet – das ist mehr als 11 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird der Entdecker der beten Moss Lake Gold-Lagerstätte Wesdome Gold (TSX: WDO.V, #WDO.V, $WDO.V) mit rund 1,13 Mrd. EUR bewertet – das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Gold Aktientips Metals Corp. Aktuell wird der Gold Explorer Seabridge Gold (SA:NYSE, TSX: SEA.V, #SA.V, $SA.V) an der Börse mit rund 1,11 Mrd. EUR EUR bewertet – das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Aktuell wird Endeavour Mining PLC (TSX:EDV.TO, #EDV.TO, $EDV.TO) an der Börse mit rund 4,88 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 47 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Gold Aktientips Arbor Metals Corp.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung “Strong Outperformer” für unseren neuen Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Gold Aktientip Arbor Metals Corp. zunächst auf 4,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 111% für mutige und risikobereite Investoren mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Gold Hot Stock Arbor Metals Corp. ein Kursziel von 6,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 217% mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V)

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Arbor Metals Corp.

Ausführliche Informationen zu den Gold-Aktien von Arbor Metals Corp. (ISIN CA03880B1040 / WKN A2PX21, Ticker: 432, TSXV: ABR.V, #ABR.V, $ABR.V) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

https://arbormetalscorp.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 4,00 EUR

Kurschance: 111%

Kursziel 24M: 6,00 EUR

Kurschance: 217%

Stammdaten

ISIN: CA03880B1040

WKN: A2PX21

FSE: 432

TSX.V: ABR.V

Kursdaten

Kurs: 1,894 EUR

52W Hoch: 1,920 EUR

52W Tief: 1,146 EUR

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 54,57 Mio.

Market Cap (€): 103,46 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63454/AC_Arbor_060122.008.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor.Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Risiken

Die Aktien unseres Gold-Aktientips Arbor Metals Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Der Gold Explorer Arbor Metals Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch keine Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Goldpreises abhängig. Sollte der Goldpreis an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Arbor Metals Corp. gefährden. Sollte sich der Goldpreis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären von Arbor Metals Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.

Metallische Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie “Inferred Resources” sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie “Inferred” ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie “Inferred” basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie “Indicated Ressources” sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung von Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.

Als Explorations-Unternehmen ist Arbor Metals Corp. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Arbor Metals Corp. nicht ein geeignetes Goldvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Arbor Metals Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Arbor Metals Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Arbor Metals Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Arbor Metals Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Arbor Metals Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Arbor Metals Corp. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Arbor Metals Corp. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Arbor Metals Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Arbor Metals Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Arbor Metals Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Arbor Metals Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Arbor Metals Corp. darstellen; dass Arbor Metals Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Arbor Metals Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‘erwarten’, ‘wollen’, ‘antizipieren’, ‘beabsichtigen’, ‘planen’, ‘glauben’, ‘anstreben’, ‘einschätzen’, ‘werden’ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Arbor Metals Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Arbor Metals Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Arbor Metals Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Arbor Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Arbor Metals Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Arbor Metals Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Arbor Metals Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Die gilt insbesondere auch für die in dieser Publikation zitierten Äußerungen der Aktienanalysten und Goldanalysten. Für die Aktualität der von den Aktienanalysten und Goldanalysten getätigten Aussagen und deren Kursziele kann keine Gewähr übernommen werden. Die Aktienanalysten und Goldanalyste

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0

info@aktiencheck.de

http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0

info@aktiencheck.de

http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.