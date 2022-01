Einer von vierzehn – die Fortsetzung kommt!

Ein Mann – eine Geschichte. Günther Kosicks Bestseller Einer von vierzehn bekommt eine Fortsetzung. Da der erste Band für die begeisterten LeserInnen an Spannung nicht zu überbieten war, hat sich der Autor für eine Fortsetzung seiner authentischen Geschichte entschieden. Der erste Teil von Einer von vierzehn lässt auf eine humorvolle Weise erahnen, wie das Leben von Günther Kosick als zehntes Kind von insgesamt 14 war, und zeigt gleichzeitig, dass er es nicht leicht hatte, anfangs ohne Zukunftsaussichten, und sich doch durchgekämpft hatte. Band 1 nimmt mit der Zeit Züge eines Krimis an. Ein Einblick in das Leben einer Großfamilie, wie es sie heutzutage wohl nur mehr selten gibt.

Der zweite Band von Einer von vierzehn wird mit großer Spannung und Aufmerksamkeit erwartet. Bereits der erste Band konnte kaum aus den Händen gelegt werden, der durch seine ehrliche und direkte Sprache LeserInnen begeisterte. Auch Teil 2 verspricht die spannende und kurzweilige Geschichte fortzusetzen und gibt dabei weitere Einblicke in das Familienleben, die Beziehung zu seiner Mutter und wie sehr seine Kindheit sein späteres Leben geprägt hat. Eine mutige Erzählung.

Von Popcorn für alle bis geknackte Vorhangschlösser lässt Band 2 die LeserInnen in naher Zukunft neugierig ein weiteres Buch des Autors Günther Kosick aufschlagen. Nachdenklich machend und erheiternd zugleich sind beide Bände mit einer gekonnten bildlichen und lebendigen Sprache durchzogen, die die Geschichte wie einen Film vor Augen ablaufen lässt. Sie nimmt die LeserInnen mit auf eine spannende und abenteuerliche Lebens- und Zeitreise. Mehr Informationen dazu lesen Sie auf der Webseite des Autors Günther Kosick www.einervonvierzehn.com.

Autor Günther Kosick wurde durch sein Werk Einer von Vierzehn bekannt.

