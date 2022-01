Neue Energie für Ihre MitarbeiterInnen mit Qi Gong

Die gesamte Arbeitswelt steht aktuell vor neuen Herausforderungen. Weitreichende Veränderungen führen zu einer erhöhten Belastung für Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Dann ist es besonders wichtig, den richtigen Ausgleich zur Arbeit zu finden, um körperlichen oder psychischen Problemen vorzubeugen. Corina Ramona Ratzel ist Qi Gong Trainerin und erklärt, wie wichtig und wirkungsvoll Qi Gong gerade in Zeiten besonderer Herausforderungen ist.

Vorteile und Wirkungen von Qi Gong

Qi Gong fand vor über 2000 Jahren in China seinen Ursprung. In der traditionell chinesischen Medizin ist es ein fester Bestandteil. Ganzheitliche Übungen für Körper und Geist dienen der Gesunderhaltung des Menschen und der Harmonisierung der körpereigenen Energie. Die langsamen und beruhigenden Übungen entspannen den Geist sowie die Muskulatur. Die einzigartige Kombination aus Bewegung, Atmung und Konzentration führt regelmäßig angewendet zu einem besseren Kontakt zu sich selbst. Qi Gong Übungen tragen dazu bei, dass der stressige Alltag ruhiger und gelassener bewältigt wird, denn die positiven Wirkungen entlasten die Psyche und geben Raum für Erholung und Ruhe. Qi Gong eignet sich zudem als Burnout-Prävention und zur Stärkung des Immunsystems.

Der Zustand einmal an nichts zu denken entlastet Körper und Geist. Qi Gong Trainerin Corina Ramona Ratzel weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung, wie wichtig gerade heute der Ausgleich zur Arbeit ist. In ihren Kursen gibt sie Anleitungen und Tipps wie Menschen das Gelernte in ihren Alltag mitnehmen und anwenden können, um für jede Situation gewappnet zu sein.

Aktueller Qi Gong online Kurs

Der Qi Gong Kurs findet online und aktuell immer mittwochs um 19.15 Uhr statt. Der Kurs ist von der Krankenkasse zertifiziert. Firmen können Kurse für ihre MitarbeiterInnen direkt buchen. Jede TeilnehmerIn kann von zu Hause aus mitmachen. Mehr Informationen und die Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite von Corina Ramona Ratzel www.corinaramonaratzel.com.

Corina Ramona Ratzel ist Coach, Speakerin, Qi Gong Trainerin und als Clown für Kinder und Erwachsene tätig.

Firmenkontakt

Corina Ramona Ratzel

Corina Ramona Ratzel

Weidach. 2a

94072 Bad Füssing

(+49) 176 642 55 139

info@coratzel.de

https://corinaramonaratzel.com

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.