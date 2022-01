Volles und dichtes Haar bleibt nicht länger nur ein Traum

Frauen und Männer leiden darunter – die Haare werden immer weniger. Haarausfall schmerzt nicht körperlich, jedoch in der Seele. Gefühle kommen zum Vorschein, wie Schwäche, Verletzlichkeit oder mangelnde Attraktivität. Doch es gibt eine Lösung. Expertin und Geschäftsführerin von Hairfashion VB Veronika Böcke-Schäfer erklärt, welche effektiven Methoden es gibt, um feinem und schütterem Haar Fülle und Volumen zu verleihen.

Der Weg zu vollem Haar

Volles und gesundes Haar scheint für viele Menschen ein unerfüllbarer Traum zu sein. Abhängig davon, wie fein oder schütter das Eigenhaar ist, gibt es mehrere Methoden der Haarverdichtung und Verlängerung. In manchen Fällen gibt es sogar die Möglichkeit, Krankenkassenzuschüsse zu erhalten. Wir stehen in enger Kooperation mit HAIRDREAMS und verhelfen Menschen speziell im Bereich des Oberkopfes zu einer natürlichen Haarfülle. Mikrofeine und spezielle Fäden werden in das vorhandene Haar eingearbeitet. Das hinzugefügte Haar ist unsichtbar integriert und erscheint, als wäre es Echthaar. Es fühlt sich an wie Eigenhaar und schränkt Aktivitäten nicht ein. Sport oder Sauna – kein Problem. Auch spezielle Schwierigkeiten, wie kahle Stellen können mit dieser Methode beseitigt werden. Natürliche und unsichtbare Einarbeitung ist der sichtbare Erfolg.

Studien belegen, dass Haarausfall heute weltweit das Haarproblem Nr. 1 ist. Unabhängig von Alter oder Geschlecht, kann es jeden treffen. Deshalb sind eine Beratung und Kopfhautanalyse wichtig, um die beste Methode zu finden. Dazu verwenden wir eine spezielle Mikrokamera, die eine genaue Kopfhautuntersuchung ermöglicht. Um das Haarwachstum zu fördern, ist es wichtig, dass die Kopfhaut entgiftet und entschlackt wird. Dadurch werden die Haarwurzeln gestärkt und die Aktivität gefördert. Wir verwenden ein spezielles Anti-Haarausfall-Präparat, welches das Haarwachstum fördert und somit den Haarausfall stoppt. Es wird als Kur angewendet und enthält den Wirkstoff PHT-Complex. Pflanzliche Hormone und Collagen sorgen dafür, dass die Haarwurzeln stark in der Kopfhaut verankert werden und der Haarausfall reduziert wird.

Wir sind europaweit führend in der Kooperation mit Hairdreams und spezialisiert auf Haarverdichtung und Verlängerung. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite von Hairfashion VB www.hairfashion-vb.de.

