Unfear 2021 – raus aus der Angst, direkt in die Freiheit

Viele Menschen haben ihr Urvertrauen verloren und dafür gibt es vielfältige Gründe. Negative Erfahrungen, Erlebnisse oder Einflüsse von anderen Menschen tragen dazu bei, dass das Selbstvertrauen mehr und mehr verloren geht. Doch das Urvertrauen ist nicht verschwunden – es ist von Ängsten verdeckt. Durch das Lösen von Ängsten kann es wiederentdeckt und genutzt werden. Wie du es schaffst, dein Urvertrauen wiederzufinden, erklärt Expertin und Life-Coach Julia Ferstl. Sie unterstützt Menschen auf dem Weg in die Freiheit.

Der Weg zurück in das eigene Urvertrauen

Nach den eigenen Werten und Vorstellungen zu leben ist für viele Menschen unvorstellbar, doch wer in seinem Inneren den Drang danach spürt, hat das Potenzial für einen neuen Weg in eine glückliche Zukunft. Ohne Kompromisse und Begrenzungen zu leben, ist der Garant für echte Freiheit. Doch die Angst wirkt hemmend und das Ergebnis ist, dass sich nichts ändert. Wenn du ab jetzt deinen Herzenswünschen folgen möchtest, ist der Weg zurück zum eigenen Urvertrauen eine wichtige Voraussetzung. Doch wie sieht dieser Weg aus?

In 4 Monaten ist es möglich, diese tiefgreifende und lebensverändernde Transformation zu erleben. Du verstehst deine Gefühle und die Energie dahinter, die du für dich optimal nutzen lernst. Ängste werden gelöst und der eigene Weg geebnet, mit dem Ziel dein Leben frei und selbstbestimmt zu gestalten. Du findest dein Urvertrauen und gehst auf einer neuen Ebene deinen Lebensweg.

Über die Expertin Julia Ferstl

Ihr Herzensanliegen ist es, Menschen in ihre wahre Kraft und somit zur eigenen Lebensfreude zu führen. Dadurch wird der wahre Lebenssinn entdeckt und das Leben gestaltet, abseits von gesellschaftlichen Konditionierungen und Erwartungen. Dazu hat Julia Ferstl das Unfear 2021 Masterclass-Programm entwickelt. Zahlreiche KundInnen berichten über die lebensverändernde Reise mit mehr Klarheit und innerer Ruhe. Weitere Informationen und Kundenstimmen findest du auf der Webseite von Julia Ferstl www.unfear2021.de.

Julia Ferstl ist Life-Coach und unterstützt Menschen bei der Potenzialentfaltung.

