Einkauf international – eine große Lernchance

Einkaufsexpertin Tanja Dammann-Götsch berichtet von ihren Erfahrungen im internationalen Einkauf und zeigt die große Chance auf, voneinander zu lernen.

Im Laufe ihrer 25-jährigen Karriere im internationalen Einkauf hat Tanja Dammann-Götsch die Gepflogenheiten und Praktiken verschiedenster Länder kennengelernt. In ihrem neuen Buch „Der Einkauf im Wandel: Innovativ und krisenfest die Zukunft gestalten“ teilt sie ihre Erkenntnisse und zeigt auf, wie sich die Einkaufspraxis in den unterschiedlichen Ländern voneinander unterscheidet. „Jede erfolgreiche Einkaufsstrategie fußt auf der Kenntnis der wichtigsten internationalen Beschaffungs- und Absatzmärkte und nicht zuletzt ist das Verständnis der lokalen Gegebenheiten ein Schlüssel zu internationalen Wachstumspotenzialen“, erklärt Tanja Dammann-Götsch. Diese Erkenntnis gelte für mittelständische Unternehmen ebenso wie für große Konzerne und Regierungen.

Ihre Reise durch die Einkaufsabteilungen der Automobilindustrie führten Tanja Dammann-Götsch rund um den Globus. Sie besuchte Länder wie China, Mexiko, Polen, USA, Österreich und Rumänien und stellte fest, dass es trotz großer Unterschiede eine wesentliche Gemeinsamkeit gibt: „Es kündigt sich ein Strukturwandel an, der auf dem Bewusstsein basiert, dass das Preisdrücken als alleiniges Allheilmittel ausgedient hat.“ Ihre jüngste Reise führte sie nach Polen, wo sie auf Teilnehmer aus dem klassischen, auf engstem Raum arbeitenden Werkseinkauf unter strenger Führung traf. Die Schwerpunkte ihres Trainings lagen auf der interkulturellen Zusammenarbeit – insbesondere mit Zulieferunternehmen – sowie strukturellen Verbesserungen der Arbeitsprozesse. „Es herrscht Frauenpower im polnischen Einkauf und ich war überwiegend von wissbegierigen, studierten und toughen Einkäuferinnen umgeben“, berichtet Dammann-Götsch. Die aus Solidarität, Arbeitsmoral und Work-Life-Balance bestehende Basis des polnischen Einkaufs zeige deutlich: Der internationale Einkauf bietet große Chancen, voneinander zu lernen.

Tanja Dammann-Götsch geht in ihrem Buch weiteren, spannenden Fragen rund um den Einkauf auf den Grund, wie zum Beispiel: Was können wir von wem lernen? Worauf sollte man bei der Suche nach neuen Beschaffungsquellen achten? Welche Risiken bestehen? Welche Konsequenzen hat das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz? Wie können geänderte Beschaffungsstrategien die Abhängigkeit von globalen Märkten abfedern?

Mehr Informationen und Kontakt zu Dammann-Götsch Consulting – Erfolgsfaktor Einkauf – gibt es hier: www.dammann-goetsch.consulting

Dammann-Götsch Consulting – Erfolgsfaktor Einkauf

Tanja Dammann-Götsch hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Einkauf. Als Ratgeberin gibt sie ihre eigene langjährige Berufserfahrung aus dem Management weiter und berät gemeinsam mit ihrem Team den Einkauf in Bezug auf Analysen, Konzeptionen, Strategien und Methoden. Mit einem klaren Blick von außen, gibt sie anregende Impulse und Ideen, die Herausforderungen des Einkaufs zu meistern und definiert gemeinsam mit ihren KundInnen verschiedene Lösungsvorschläge, die sich bereits in der Praxis bewährt haben.

Ob als langfristige Interimsmanager, in der Umsetzung von Projekten oder der Begleitung von Transformationsprozessen – Tanja Dammann-Götsch und ihre MitarbeiterInnen übernehmen die Rolle des Einkäufers oder Einkaufsleiters und bringen Ihren Einkauf auf das nächste Level Richtung Zukunft.

