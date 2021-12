Einzigartig: Der Spierings SK1265-AT6 10TA ist der größte Faltkran im Norden

Ab sofort erweitert der größte Mobilbaukran Norddeutschlands die Faltkran Flotte der Schwarze-ASC GmbH.

Grandiose Technik auf sechs Achsen

Der Spierings SK1265-AT6 10TA ist in Deutschland noch immer eine Besonderheit. Seine ausfahrbaren Auslegerabschnitte bringen ihn auf eine maximale Ausladung von 60 Metern bei einer Spitzenlast von bis zu 1.700 Kilogramm. Das macht den großen Faltkran zu einer echten Attraktion. Wo er zum Einsatz kommt, zieht er jedoch nicht nur staunende Blicke auf sich. Die ausgezeichnete Sichthöhe des Modells sowie der starke Motor und das pneumatische Hochleistungsbremssystem machen seinen Einsatz auf öffentlichen Straßen und Baustellen zudem besonders sicher. Das ist aber nur ein Grund für die Erweiterung der Leih-Flotte der Schwarze-ASC GmbH.

Warum setzt die neue Schwarze-ASC GmbH auf den neuen Faltkran?

Die Schwarze-ASC GmbH ist ein norddeutsches Unternehmen mit Tradition. Gegründet vor 68 Jahren, wird es mittlerweile in dritter Generation von Nina Schwarze geführt und bietet einen Kranverleih sowie den Verleih von diversen modernisierten Sattelzügen und LKWs mit Ladekran.

Tradition bedeutet immer auch Verantwortung für die Zukunft. Das zeigt sich bei der Schwarze-ASC GmbH nicht nur in der Förderung ihrer zehn Auszubildenden, sondern auch in der Neugestaltung des Firmensitzes und dessen Niederlassung im Raum Braunschweig/Wolfsburg. Das Unternehmen hat sich so in den vergangenen Jahren verjüngt und ist flexibler geworden, um auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort einzugehen.

Will man in die Zukunft investieren gehört dazu jedoch nicht nur sich um den Nachwuchs zu kümmern und den Generationenwechsel im Blick zu haben, sondern auch mit der Zeit zu gehen.

Mit der Zeit gehen

Besonders auf Baustellen mit speziellen Anforderungen und schwierigen Gegebenheiten bieten 6-Achser-Faltkrane wie der Spierings SK1265-AT6 10TA Lösungen – und das europaweit.

Schwarze ist das einzige Unternehmen in Niedersachsen, das über einen Spierings SK1265-AT6 10TA im Verleih verfügt. Durch die gut aufgestellte Flotte von Sattelzügen und LKW kommen dieser besondere Kran und andere Modelle aber nicht nur lokal zum Einsatz. Die Schwarze-ASC GmbH versorgt Kunden von Finnland bis Italien und bietet dazu individuell erstellte Angebote.

Das Unternehmen Schwarze wurde 1952 gegründet und wird mittlerweile in dritter Generation von Nina Schwarze geleitet. Die Schwarze-ASC GmbH transportiert Maschinen und Anlagen im standardisierten Bereich oder bei Großraum- und Schwertransporten.

Bildquelle: Schwarze-ASC GmbH