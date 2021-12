eprimo bietet besten Online-Vertragsabschluss für grüne Energie

Auszeichnung des Technikmagazins “Chip”

– Mit Abstand die Nummer 1 der grünen Anbieter

– 29 Öko-Versorger auf dem Prüfstand

Neu-Isenburg, 14. Dezember 2021. “eprimo ist die erste Wahl für alle Kunden, die auf ökologische Energien setzen” – zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Untersuchung des renommierten Technikmagazins “Chip”. Wie glücklich sind die Kunden mit ihrem Online-Vertragsabschluss bei einem Öko-Energieversorger? Chip wollte es genau wissen und beauftragte die Ratingexperten von ServiceValue, Tausende von Kunden der 29 größten Ökostrom- und Ökogasanbieter zu befragen. Eindeutiger Sieger wie im Vorjahr: der grüne Energiediscounter eprimo (Chip-Ausgabe 11/2021).

Die Chip-Redaktion führt bereits seit 1978 unabhängige Tests zu Produkten und Dienstleistungen durch. Zum zweiten Mal standen jetzt Energieversorger auf dem Prüfstand. “Das Ergebnis spiegelt unseren Anspruch wider, grüne Energie für alle zu ermöglichen – und das nicht nur gewohnt günstig, sondern eben auch benutzerfreundlich und einfach”, sagt Jens Michael Peters, CEO von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromanbieter.

Für die Listung als Öko-Energieversorger setzt Chip mehrere Kriterien an, die allesamt erfüllt werden müssen: reiner Öko-Anbieter, kein Atomstrom im Angebot, Strom stammt vollständig aus erneuerbaren Energien, Gaslieferung erfolgt klimaneutral, Bau/Ausbau von Öko-Energieanlagen/-Energien. Basis der zweiten Untersuchung “Online-Vertragsabschluss” war eine repräsentativ ausgesteuerte Online-Kundenbefragung von Anfang Juli bis Anfang August – eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen. Jeder Teilnehmer wurde gefragt: “Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Online-Vertragsabschluss bei folgenden Energieversorgern?” Auf Basis einer funfstufigen Antwortskala wurde aus allen abgegebenen Stimmen fur jedes Unternehmen ein Mittelwert berechnet, der dann für das Ranking ausschlaggebend war. eprimo erreichte wie im Vorjahr mit Abstand Platz 1.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

Firmenkontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Pressekontakt

Leiter Unternehmenskommunikation

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Bildquelle: eprimo GmbH