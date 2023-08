Einzigartiges WaldSpa auf 40.000 qm im Bayerischen Wald

Reischlhof erweitert Wellnessbereich um 40.000 qm

Reischlhof WaldSpa ab Mai 2023

Ab Mai 2023 können die Gäste im Wellness &Naturresort Reischlhof Wellness auch in freier Natur erleben. Das Wellnesshotel in der Nähe von Passau eröffnet das WaldSpa, das es so nirgendwo gibt. Die Familie Reischl hat sich zum Ziel gesetzt, auf dem 40.000 qm großen Areal einen Ort der ultimativen Erholung entstehen zu lassen.

Das Wellnesshotel Reischlhof in der Nähe von Passau hat für seine Gäste einen Rückzugsort der Superlative geschaffen – In Japan weiß man um die Wirkung des Waldes schon lange. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Natur und der Wald das Wohlbefinden steigern und die Gesundheit fördern. In Deutschland erfreut sich das Waldbaden nun auch immer größerer Beliebtheit.

Den Gästen im Reischlhof steht dabei ein 40.000 qm großes Waldgebiet zur Verfügung. Ein Highlight ist die 150 qm große Yoga-Plattform umringt von Bäumen, die den Ausblick auf die wunderschöne Naturlandschaft freigibt. In absoluter Ruhe haben hier die Gäste die Möglichkeit, an den Yogaeinheiten des Hotels teilzunehmen. Wird eine privatere Umgebung bevorzugt, stehen den Gästen Einzel-Plattformen zu Verfügung, die sich verstreut über das gesamte Waldgelände wiederfinden. Auch auf den zahlreichen Baumschaukeln oder Liegen können die Gäste die Seele baumeln lassen und dem sanften Rauschen der Blätter und dem fröhlichen Vogelgezwitschern lauschen. Der Reischlhof lädt seine Gäste ein, die Natur hautnah zu erleben: „Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf, atmen Sie die frische Waldluft ein und entdecken Sie das sich ständig verändernde Farbspiel der Blätter.“

Ein Nachhaltigkeitsprojekt der Familie Reischl und den Gästen

Besonders wichtig ist der Familie Reischl auch der Nachhaltigkeitsgedanken bei diesem Vorhaben. „Erholung und Entspannung im Grünen – das gehört mit zu unserem Leitbild. Um die Natur um uns herum zu erhalten, übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt und Umgebung.“, so Hermann Reischl. „Wir sehen das WaldSpa vielmehr als Gemeinschaftsprojekt zusammen mit unseren Gästen.“ Denn die Gäste tragen maßgeblich zum Baumbestand im WaldSpa bei. Gäste, die bereits zum 5. Mal im Reischlhof zu Gast waren, haben die Möglichkeit, ihr persönliches Stammgast-Bäumchen zu pflanzen. Das Ganze wird mit einem zweimal wöchentlich stattfindenden Programmpunkt zelebriert, bei der die Stammgäste ein Holzschild mit ihrem Namen gravieren. Sodann machen sich die Gäste auf den Weg zum WaldSpa, um ihr Bäumchen einzupflanzen, das für viele Jahre ein Symbol für die Verbundenheit mit dem Reischlhof und für den Schutz der Natur sein soll.

Über den Reischlhof

Angefangen vom Urlaub auf dem Bauernhof hat sich der Reischlhof zu einem der besten und beliebtesten Wellnesshotels in der Region entwickelt. Das Hotel hat sich nicht umsonst den Slogan „Nicht daheim und doch zuhaus“ auf seine Fahnen geschrieben: Mit viel Herzlichkeit der 140 Mitarbeiter und Familie Reischl ist der Anspruch des Hotels, den Gästen Urlaub ab Minute 1 in absoluter Wohlfühlatmosphäre zu garantieren. Entspannung finden die Gäste auf 5000 Wellness & Spa mit einer vielfältigen Wasserlandschaft, 7 Themensaunen und 19 Ruheräume. Die Lage des Reischlhof tut ihr Übriges. In einzigartiger Alleinlage inmitten des Bayerischen Waldes erwartet die Gäste Natur pur. Zahlreiche Wander- und Radwege machen das Urlaubsparadies perfekt und bieten zu jeder Jahreszeit zahlreiche Möglichkeiten, um dem Alltag zu entfliehen. Weitere Informationen unter www.Reischlhof.de

