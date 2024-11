Eleasa erhöht die Provision auf 5 %

Ab sofort profitieren Eleasa-Partnerhändler von höherer Provision bei der Vermittlung von Diensträdern.

Hannover, 14. November 2024 – Eleasa, einer der führenden Anbieter im Fahrrad-Leasing, stärkt den Fachhandel mit einer attraktiven Provisionsanpassung.

Alle Partnerhändler erhalten ab sofort eine erhöhte Provision von 5% des Netto-Anschaffungswertes jedes Dienstrades, das über neu vermittelte Arbeitgeber geleast wird. Diese 5% Provision wird auf jedes Dienstrad gezahlt, unabhängig davon, bei welchem Händler der Arbeitnehmer das Fahrrad bezieht. Dieser neue Anreiz ermöglicht es dem Fachhandel, eine planbare und kontinuierliche Einkommensquelle aufzubauen und das Geschäft langfristig zu entwickeln.

„Der Fachhandel ist das Rückgrat des Dienstrad-Leasing-Geschäfts und spielt eine entscheidende Rolle bei der Akquise neuer Kunden“, erklärt Kay Ackermann, Managing Director von Eleasa. „Mit der Erhöhung der Provision für Neukunden möchten wir die Zusammenarbeit weiter intensivieren und den Handel langfristig unterstützen. Daher haben wir uns entschlossen, diese Anpassung zeitlich nicht zu begrenzen. Unser Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Stabilität und Wachstum für alle Beteiligten zu schaffen.“

Die Vorteile der neuen Provisionsregelung im Überblick:

– 5% Provision: Auf den Netto-Anschaffungswert jedes Dienstrades, das durch einen vom Fachhändler neu geworbenen Arbeitgeber geleast wird-unabhängig davon, bei welchem Händler das Rad ausgewählt wird.

– Monatliche Auszahlung: Eine kontinuierliche und planbare Einkommensquelle, die dem Händler monatlich gutgeschrieben wird.

– Vielfalt im Angebot: Die neue Provisionsregelung bezieht sich auch auf E-Scooter, E-Roller und S-Pedelecs.

– 100% Auszahlung: Ohne Abzüge direkt auf das Konto des Fachhändlers, um die Liquidität zu sichern.

– Langfristig profitieren: Wir wollen den Handel nachhaltig unterstützen und begrenzen die neue Provisionsregelung auf keinen definierten Zeitraum.

Zuspruch vom Fachhandel

Der Fachhandel begrüßt das neue Provisionsmodell. „Als Key Account Managerin für zwei eigene Fahrradläden weiß ich, wie wichtig vertrauensvolle Partnerschaften sind. Mit Eleasa haben wir einen starken Partner an unserer Seite, bei dem persönlicher Kontakt und enge Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Die Erhöhung der Provision auf 5% lässt uns als Fahrradhandel noch stärker vom Dienstrad-Geschäft profitieren und ermöglicht es uns, die zusätzlichen Umsätze gezielt in neue Mitarbeitende und den Ausbau des Geschäfts zu investieren“, so Stephanie Schrader von der Velo Mobility GmbH.

Bestehende Eleasa-Partnerhändler profitieren automatisch von der Provisionserhöhung. Die Erfassung neuer Arbeitgeberkunden ist wie gewohnt einfach und schnell über das Eleasa Händlerportal möglich. Nach erfolgreicher Registrierung und den ersten neu verleasten Fahrrädern erfolgt die monatliche Provisionsausschüttung automatisch.

Neu-Händler, die von den erhöhten Provisionen profitieren möchten, können sich schnell und unkompliziert über die Eleasa-Website registrieren: Zur Registrierung

Eleasa gehört zu den führenden Anbietern von Mobilitäts- und Fahrrad-Leasing in Deutschland. Mit einer Komplettlösung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ermöglicht das Unternehmen einen einfachen Zugang zu hochwertigen Fahrrädern, E-Scootern und E-Rollern und zeichnet sich durch innovative und kundenfreundliche Leasinglösungen aus, die durch integrierte Services ergänzt werden. Somit setzt sich Eleasa aktiv für die Förderung nachhaltiger Mobilitätskonzepte ein.

Kontakt

Eleasa

Jonas Jablonski

Warmbüchenstr. 19

30159 Hannover

+49 511 30400 732



http://www.eleasa.de

