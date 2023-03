Elektronik Online Fachhändler „Tabius“ sponsert Fußball Trikot-Set für den SSV Blau-Weiß 04 Barby

Barby, 09. März 2023 – Der Elektronik Online Fachhändler “ Tabius“ hat beschlossen, den Fußballverein „SSV Blau-Weiß 04 Barby“ zu unterstützen, indem er ein neues Trikot-Set für die Mannschaft sponsert.

Der SSV Blau-Weiß 04 Barby ist ein bekannter Fußballverein in der Region und hat in den letzten Jahren einige Erfolge erzielt. Mit dem neuen Trikot-Set von „Tabius“ wird die Mannschaft nun in einem einheitlichen Look auftreten und ihr Bestes geben können.

„Wir bei Tabius sind stolz darauf, den SSV Blau-Weiß 04 Barby zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Leidenschaft für Fußball zu leben“, sagte der Geschäftsführer von Tabius. „Als Online Fachhändler verstehen wir die Bedeutung von Teamwork und Zusammenarbeit, und wir freuen uns darauf, der Mannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

Das neue Trikot-Set des SSV Blau-Weiß 04 Barby wurde in enger Abstimmung mit dem Vorstand in den Farben des Vereins gestaltet. Natürlich mit dem markanten Logo von Tabius. Die Mannschaft hat das Set beim ersten Rückrundenspiel am 04.03.2023 tragen, und das Match mit einem erstklassigen 3:0 für sich entscheiden können.

„Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung von Tabius“, sagte der Vorstandsvorsitzende des SSV Blau-Weiß 04 Barby. „Dieses Trikot-Set wird uns nicht nur ein neues Aussehen geben, sondern auch dazu beitragen, dass wir uns als Mannschaft stärker fühlen. Wir sind begeistert, über die Farben und den erstklassigen Farben.“

Das Sponsoring des Trikot-Sets durch Tabius ist Teil seiner Initiative, lokale Gemeinschaften und Vereine zu unterstützen. Das Unternehmen plant, auch in Zukunft ähnliche Initiativen zu starten, um seinen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten.

Tabius zählt zu den aufstrebenden Online-Versandhändlern für Hardware, Software, Heim- und Unterhaltungselektronik. Der Versand von über 300.000 Technik-Produkten an Privat- und Businesskunden erfolgt schnell und zuverlässig über etablierte Partner wie DHL, UPS und DPD. Ab 250EUR Einkaufswert entfallen die Versandkosten für jede Bestellung – egal wie groß das Produkt oder wie viele Produkte Sie bestellen.

Nach Gründung im Jahr 2014 vertreibt Tabius zunächst unter dem Markennamen „Tabius“ ausschließlich Tablet-PCs . Wenige Monate später zählen weitere Technik Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik zum Sortiment und zahlhafte Partnerschaften zu Herstellern werden etabliert.

Seit dem ersten Quartal 2017 erhalten Geschäftskunden eine kostenlose Expresslieferung zum nächsten Werktag und Tabius eröffnet seinen zweiten Standort in Mitteldeutschland. Bereits jetzt gehören zahlreiche Kunden aus dem öffentlichen Sektor zum festen Segment und Tabius weitet das Zahlungsziel für Kauf auf Rechnung für öffentliche- und Geschäftskunden aus. Ab sofort wird ein Zahlungsziel von 30 Tagen gewährt.

Tabius morgen: das wachstumsstarkes Unternehmen mit einer ausgezeichneten E-Commerce Lösung zur Optimierung von Prozessen festigt bestehende und erschafft neue Geschäftsbeziehungen im Rhein-Main-Gebiet, sowie Mitteldeutschland.

