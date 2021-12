Elementum Deutschland GmbH erweitert die Geschäftsführung

Frank Keim wurde kürzlich zum weiteren Geschäftsführer beim Edelmetallhändler Elementum Deutschland GmbH bestellt.

Die Gesellschafter der Elementum Deutschland GmbH streben weiter in Richtung Expansion und Wachstum. Aus diesem Grund wurde Frank Keim, ergänzend zum bereits langjährig tätigen Mark Luitz, als weiterer Geschäftsführer berufen.

Zielsetzung dieser Neuakquisition ist die strategischen Geschäftsfeldentwicklung bei Elementum, insbesondere in Richtung Firmenkundensegment. Frank Keim, 53 Jahre alt, war zuletzt 12 Jahre in genossenschaftlichen Finanzverbund tätig. Er zeichnet sich durch einen breiten Erfahrungshintergrund als Geschäftsführer, Firmenkunden- und Unternehmensberater, insbesondere in der Finanzindustrie, aus. Darüber hinaus ist er umfassend im Bereich Wertpapier- und Edelmetallanlagen qualifiziert und verfügt hierin bereits über mehr als 20 Jahre Berufspraxis.

Die Elementum Deutschland GmbH wurde 2008 gegründet und ist kompetenter Partner für strategische Investitionen in physische Edelmetalle, wie Silber und Gold. Kunden sind neben Privatpersonen auch Firmen und institutionelle Investoren. Elementum Deutschland GmbH ist Teil der europaweit tätigen Elementum Unternehmensgruppe.

Die Elementum International AG mit Sitz in der Schweiz ist für die Lagerung der Edelmetalle zuständig. Die Elementum Europa EWIV vereint die gemeinsamen Interessen und stärkt die Zusammenarbeit, der lokalen Gesellschaften in ganz Europa.

Die Elementum Akademie organisiert Live-Veranstaltungen und Online-Seminare für Kunden und Vermittler, zu den Themen wie strategischer Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit. Die Experten der Elementum stehen gerne auch für ein Interview oder weitere Informationen bereit.

