Endlich mehr Erfolg, Zufriedenheit und Fröhlichkeit!

4 Workshop Abende mit Norman Gräter

Motivation, Faszination, Erfolg und Begeisterung: Themen, die Norman Gräters Arbeit bestimmen und begleiten. Rund um diese Themen spricht er mit bekannten Persönlichkeiten, Erfolgscharakteren und Machern. Sein neuestes Gespräch fand mit Fußballexperte und TV Ikone Reiner Calmund statt. Norman hat ihn nach seinen Erfolgsrezepten gefragt und daraus ist ein inspirierendes Gespräch entstanden über Authentizität und Begeisterung. Passend dazu hat Norman Gräter ein außergewöhnliches und bislang exklusives Workshop Programm für alle Mitreisenden auf der Mein Schiff 2 entwickelt und diese an Board vor einem begeisterten Publikum gehalten. Nach dem Liveerfolg ist es nun Zeit die Workshops mit vielen Menschen zu teilen!

Vom 9. Bis 12. August 2021 in der Zeit von 18.00 bis 19.30 erhalten Sie die einmalige Gelegenheit via Zoom diese vier Workshops mitzuerleben. Für nur 116 Euro netto erhalten Sie Liveeinblicke in die vier Workshops. Sowohl der Preis als auch die Gelegenheit sind einmalig, da Norman Gräter die Workshops nur ein einziges Mal für die Onlineaufzeichnung außerhalb der Mein Schiff Flotte an Land machen wird. Melden Sie sich hier zu den Workshops an!

Um Ihre Energie und Lebensfreude wiederzufinden, brauchen Sie zwei Dinge: Erstens, einen freien Kopf und zweitens, große Träume. Mit dieser Herausforderung stehen Sie nicht allein da: Viele Unternehmer, Führungskräfte und auch Angestellte sind nach den Krisenmonaten erschöpft und mit dem Ende der Corona Zeit überfordert. Der 5 Sterne Redner Norman Gräter kennt dieses Gefühl nur zu gut. Vor knapp einem Jahr, zu Beginn der Pandemie, stand er an genau demselben Punkt wie Sie! “Auf einmal war alles weg. Meine Ängste wurden über Nacht zu meiner Wahrheit. Und das ist der Grund, warum ich dir zu 100% helfen kann, diese innere Ruhe und Leidenschaft für DEIN DING wieder zu finden. Denn ich habe den Kurswechsel hinbekommen. Und DU kannst das auch!” Davon ist der Experte für Begeisterung überzeugt. Hier erhalten Sie weitere Informationen zu den Workshops.

Sie können an diesen 4 Tagen nicht dabei sein, suchen aber dennoch nach mehr Freude, Kraft und Energie? Dann halten Sie die Augen offen. Kurz nach den Workshop Abenden werden die Workshops auf der 5 Sterne Akademie als Aufzeichnung abrufbar sein.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

