enen endless energy bringt gemeinsam mit WIWIN erneuerbare Energien voran

Neue Crowdinvesting-Kampagne

Limburg a. d. Lahn, 17.02.2022 – Das Photovoltaik-Unternehmen enen endless energy führt erneut mit WIWIN ein Crowdinvesting durch. Ziel ist es, den Ausbau von neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen voranzutreiben und damit einen wichtigen Schritt für den Zuwachs an erneuerbaren Energien in Deutschland zu gehen. Die Kampagne startet am 17. Februar und schließt an vorherige gemeinsame Projekte an.

enen endless energy engagiert sich seit 2002 in der Branche der erneuerbaren Energien und hat sich seit 2008 ausschließlich auf Photovoltaik spezialisiert. Mit seinen europaweiten Referenzprojekten zählt enen zu den Pionieren in der Photovoltaik-Branche.

Durch das erneute Crowdinvesting soll die Entwicklung einer deutschen Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von ca. 55.400 kWp finanziert werden. Um dies zu ermöglichen, kooperiert enen mit WIWIN. Die Crowdinvesting-Plattform vermittelt ausschließlich Investitionen in nachhaltige Projekte. enen endless energy und WIWIN blicken bereits auf vier gemeinsame erfolgreiche Finanzierungskampagnen zurück. Die letzte Kampagne traf auf besonders großen Zuspruch und wurde bereits nach drei Tagen vollständig gezeichnet.

“Da die letzten vier Finanzierungskampagnen mit WIWIN von Erfolg gekrönt waren, haben wir uns zu einer weiteren Zusammenarbeit entschlossen. Mit diesen Kampagnen können wir einen wichtigen Schritt in Richtung erneuerbare Energien gehen”, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen endless energy GmbH. “Durch die Finanzierung können wir die Projektentwicklung neuer Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Deutschland vorantreiben. Investoren bekommen mit dieser Kampagne erneut die Möglichkeit, ein Teil dieses tollen Vorhabens zu sein und auf nachhaltige Energieerzeugung zu setzen.”

Weitere Informationen zu der Kampagne erhalten Sie unter:

https://enen.energy/photovoltaik-crowdinvesting-mit-wiwin/

Die enen endless energy GmbH leistet seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen in Deutschland ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet und gehört damit zu den bonitätsstärksten 2 % der deutschen Firmen.

