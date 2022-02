eprimo ist Testsieger im Kundenurteil “Haus und Wohnung”

ntv und DISQ verleihen den Deutschen Servicepreis 2022

– Beitrag zur Preisverleihung in “ntv Ratgeber – Test”, Donnerstag 17.02.2022 um 18:30 Uhr

– 1.400 Unternehmen untersucht

– 129.000 Kundenmeinungen bewertet

Neu-Isenburg, 17. Februar 2022. Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) verleiht zum mittlerweile 12. Mal gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv den “Deutschen Servicepreis”. Auf dem Siegerpodest in der Kategorie “Haus und Wohnung” steht der grüne Energiediscounter eprimo.

“Wir freuen uns sehr über das Urteil der Verbraucher – es bestätigt uns auf unserem Weg, nicht nur Ökostrom und Ökogas zu liefern, sondern unsere Kunden bei ihrer eigenen Energiewende zu unterstützen und sie auf dem Weg in ihre CO2-freie Zukunft zu begleiten”, sagt eprimo-CEO Jens Michael Peters. Ein besonderer Dank geht dabei an das eprimo-Serviceteam, das den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt stellt.

Der Deutsche Servicepreis wird in 29 Kategorien vergeben. Dabei erhalten nur diejenigen Unternehmen eine Auszeichnung, die ihre Kunden auf ganzer Linie überzeugen. Die Basis des Awards bildet eine umfassende Jahresauswertung von 45 Studien und Kundenbefragungen. DISQ untersuchte in diesem Rahmen anhand von rund 7.900 verdeckten Testkontakten und fast 129.000 Kundenmeinungen insgesamt gut 1.400 Unternehmen. Der grüne Energiediscounter eprimo punktet mit einer herausragenden Servicequalität und erhält dafür die Auszeichnung in der Kategorie “Haus und Wohnung”.

Die Veröffentlichung der Auszeichnung erfolgt am 17. Februar 2022 mit einem Fernsehbeitrag auf ntv (“ntv Ratgeber – Test” um 18:30 Uhr).

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

