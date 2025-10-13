Energiewende- Herausforderung für die Wohnungswirtschaft?

Wohnen wieder bezahlbar machen – IQ³ Gebäude-Optimierung ein Schlüssel für Bestandsgebäude?

Start Pilot-Projekt in Butzbach

SMART-KLIMA GmbH startet wegweisenden IQ³-Feldtest mit der Butzbacher Wohnungsgesellschaft: Intelligentes Feuchtemanagement für gesunde und energieeffiziente Gebäude

Butzbach, 24. September 2025 – Die SMART-KLIMA GmbH, Spezialist für innovative Systemlösungen gegen Feuchtigkeit und Schimmel in Immobilien, gibt heute den Start eines wissenschaftlich begleiteten Feldtests ihres zukunftsweisenden IQ³-Konzepts mit der Butzbacher Wohnungsgesellschaft bekannt. Dieses Projekt markiert einen wichtigen Schritt zur Etablierung eines neuen Standards für bezahlbares, nachhaltiges und gesundes Wohnen im Gebäudebestand.

Das IQ³-Konzept (Intelligente Quartier-Sanierung) verbindet erfolgreich entwickelte Einzelkomponenten SMART-COLORS Beschichtungen), für Außen & Innen mit Hygrotherm-Technologie und Elektronik (smarte Sensorik wie KLIMAGRIFF®, TEMP und KLIMABUDDY). Diese ganzheitliche Lösung ermöglicht ein aktives Feuchte- und Wärmemanagement, das Gebäude energetisch optimiert, die Bausubstanz schützt und ein dauerhaft gesundes Raumklima schafft.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Butzbacher Immobiliengesellschaft bei diesem Pilotprojekt“, sagt Georg Meyer, Geschäftsführer der SMART-KLIMA GmbH „Nach dutzenden erfolgreich durchgeführten Fassaden- und Schimmel-Sanierungsprojekten, bei denen wir unser Feuchtemanagement in den letzten 20 Jahren unter Beweis stellen konnten, ist dieser Feldtest ein entscheidender Schritt, um die Skalierbarkeit und die umfassenden Vorteile unseres IQ³-Konzepts unter realen Bedingungen zu demonstrieren. Die Immobilien Gruppe Butzbach ist ein idealer Partner, um zu zeigen, wie man mit IQ³ bis zu 50% Heizenergie – je nach Feuchtegehalt des Objektes – bei deutlich geringeren Kosten einsparen und gleichzeitig die Wohnqualität erheblich verbessern kann.“

„Herkömmliche energetische Sanierungen sind für viele unserer Bestandsgebäude schlichtweg zu teuer, um ohne Förderprogramme mit Sozialbindung bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, zumal wir gesetzlich fast immer auf eine maximale Modernisierungsumlage von 2 Euro beschränkt sind,“, erklärt Alexander Kartmann, Geschäftsführer der Butzbacher Wohnungsgesellschaft. „Das IQ³-Konzept bietet uns hier eine intelligente Alternative: Es verspricht signifikante Energieeinsparungen bei einem Bruchteil der Kosten und ermöglicht uns, unsere Gebäude nachhaltig zu optimieren, ohne die Mieter übermäßig zu belasten. Wir sehen hier einen enormen Kosten-Nutzen-Vorteil und freuen uns darauf, dies im Feldtest wissenschaftlich belegen zu lassen.“

Die Feldtests werden wissenschaftlich durch die Technische Universität Darmstadt begleitet. Diese Kooperation stellt die objektive Validierung der erzielten Energieeinsparungen, der Verbesserung des Raumklimas und der Langlebigkeit der Sanierungsmaßnahmen sicher. Die Ergebnisse sollen belegen, dass IQ³ eine einfache, kosteneffiziente und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen, oft teuren und invasiven Sanierungsmethoden darstellt.

Die SMART-KLIMA GmbH ist überzeugt, dass das IQ³-Konzept einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende im Gebäudebestand leisten und Mietern ein sorgenfreies und gesundes Leben ermöglichen wird.

Es werden weitere Partner aus der Wohnungswirtschaft angesprochen und gesucht, um die IQ³ Leistungen flächendeckend zu evaluieren.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Feldtests werden als Blaupause für eine Etablierung im Wohnungsbau dienen und die Branche inspirieren, innovative Wege zur Gebäudeoptimierung zu gehen.

Steckbrief: SMART-KLIMA GmbH

Unternehmensname: SMART-KLIMA GmbH

Gründungsjahr: 2010

Geschäftsführender Gesellschafter: Georg Meyer

Motto: „Wohnen wieder bezahlbar machen“

Unternehmensvision

Die SMART-KLIMA GmbH setzt sich für eine nachhaltige, kosteneffiziente und zukunftssichere Energiewende im Gebäudesektor ein. Mit innovativen Technologien und intelligenten Lösungen schaffen wir ein gesundes Raumklima und reduzieren gleichzeitig die Energiekosten – für Mieter und Vermieter gleichermaßen.

Kernkompetenzen

-Entwicklung und Vertrieb innovativer Produkte und Systeme für Feuchte- und Wärmemanagement, wie SMART-COLORS, KLIMABUDDY, KLIMAGRIFF und TEMP

-Intelligente Gebäude-Optimierung durch vernetzte Systeme und IoT-Technologien

-Nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Heizenergie und Sanierungskosten

-Wissenschaftlich begleitete Feldtests in Kooperation mit der TU Darmstadt und dem Forschungsprogramm DELTA ( www.delta-darmstadt.de).

Besonderheiten

-Partner eines großen deutschen Energiewende-Forschungsprogrammes, begleitet von der TU Darmstadt.

-Fokus auf bezahlbare und nachhaltige Lösungen für die Wohnungswirtschaft

-Reduzierung von Heizenergie um bis zu 50% (je nach Feuchtegehalt) bei nur rund 30% der Kosten herkömmlicher Sanierungen.

-Innovative Technologien, die ESG-Vorgaben erfüllen und die Energiewende im Gebäudesektor vorantreiben

-2013 Gewinner des Nachhaltigkeitspreises des EU-Sozialausschusses

Zielgruppen

-Wohnungswirtschaft und Immobilienverwalter

-Vermieter

-Bau- und Sanierungsunternehmen

-Partner im Bereich Smart-Home und Gebäudetechnik

Kontakt

SMART-KLIMA GmbH

WEB: https://www.smart-klima.de/

TEL: +49 212 250 88 00

E-MAIL: info@smart-klima.de

