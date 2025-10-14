revolt 230-V-Powerstation & Solarkonverter HSG-100

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Ideal z.B. zur Verwendung im Garten

– 230-V-Steckdose mit 80 W, USB-A-, USB-C- & DC5521-Anschluss, Polklemmen

– Lädt per 230-V-Netzteil, Solar oder Polklemmen

– LED-Display zeigt Akku-Ladestand und Spannung

Die Powerstation mit Solarkonverter von revolt sorgt für Strom, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Ob Elektro-Kleingeräte mit 12 oder 230 Volt oder das Smartphone per USB-A und USB-C – das Gerät deckt verschiedene Anwendungen ab. Besonders praktisch ist der Einsatz im Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten.

Beim Laden gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein Solarpanel (optional erhältlich) nutzt die Sonnenenergie, das mitgelieferte Netzteil funktioniert an jeder 230-Volt-Steckdose und über Polklemmen lässt sich die Station auch per 12-Volt-Anschluss aufladen. So bleibt die Stromversorgung auch unterwegs gesichert.

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG

Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

– Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

– Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr. ZX-3850-908 erhältlich.

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Ideal zur Verwendung im Garten, wenn keine Steckdose in der Nähe ist

– 230-Volt-Steckdose für Elektro-Kleingeräte: belastbar bis 80 Watt (Dauerlast), max. 100 Watt (Spitzenlast)

– DC5521-Anschluss: 12 V DC 5 A max.

– USB-C-Buchse: 5 V DC 2 A

– USB-A-Buchse: 5 V DC 2 A

– Polklemmen: 12 V DC 10 A max.

– Gesamt-Ladeleistung bei Verwendung aller / mehrerer Anschlüsse: 14,6 V, 2 A max.

– Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

– LED-Display: zeigt Akku-Ladestand und Spannung

– Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer

– Modifizierte Sinuswelle: versorgt bestimmte Geräte mit Strom

– Schutz vor Überladung, Über-Entladung und Kurzschluss

– Solar Input: 13 – 20 V DC 5 A max. 50 W

– Inklusive LED-Leuchte mit Aufhänge-Haken für mobile Beleuchtung

– Integrierter LiFePO4-Akku, lädt per 230-Volt-Netzteil, Solar (DC5521-Anschluss) oder Polklemmen (Solarpanel bitte dazu bestellen)

– Maße: 152 x 100 x 99 mm, Gewicht: 792g

– Powerstation & Solarkonverter HSG-100 inklusive 230-V-Netzteil, Adapterkabel DC5521 auf MC4-kompatibel und deutscher Anleitung

Die revolt 230-V-Powerstation & Solarkonverter HSG-100 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer MW-1449-625 zum Preis von 75,62 EUR erhältlich. Das Produkt ist unter ZX-3850 auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bundles mit 60-Watt-Solarpanel:

revolt230-V-Powerstation & Solarkonverter HSG-100, LiFePO4, 111 Wh mit Solarpanel 60 Watt

Preis: 109,24 EUR

Bestell-Nr. MW-1369-625

Ohne Mehrwertsteuer-Befreiung:

revolt 230-V-Powerstation & Solarkonverter HSG-100, LiFePO4, 111 Wh mit Solarpanel 60 Watt

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3929-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/M7j7sHeq75r7FEa

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.