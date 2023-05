Entdecken Sie die erstklassige Zahnarztpraxis mundum in Köln

Ihr Zahnarzt für ein gesundes und schönes Lächeln

Entdecken Sie die Zahnarztpraxis mundum – Ihr Partner für ein gesundes und schönes Lächeln in Köln

Ein gesundes und strahlendes Lächeln wirkt sich oft positiv auf das Selbstbewusstsein und das allgemeine Wohlbefinden aus und ist daher hierfür von mitentscheidender Bedeutung. Für Ihr gesundes und strahlendes Lächeln verbindet die Zahnarztpraxis mundum in Köln moderne Technologien, individuelle Betreuung und umfassende zahnmedizinische Leistungen zu einer bestmöglichen Versorgung.

Entdecken Sie, warum Sie sich für unsere Praxis entscheiden sollten:

Modernste Technologien für optimale Behandlungsergebnisse

In der Zahnarztpraxis mundum setzen wir auf modernste Technologien und Geräte, um Ihnen eine präzise Diagnose und eine effektive, schonende Behandlung zu ermöglichen. Digitales Röntgen, Intraoralscanner und 3D-Drucktechnik sind nur einige Beispiele für unsere fortschrittlichen Techniken.

Individuelle Betreuung für jeden Patienten

Jeder Patient ist für uns einzigartig. Deshalb legen wir großen Wert auf eine individuelle Betreuung. Unser erfahrenes Team unter der Leitung von Dr. Liermann nimmt sich viel Zeit, um Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und maßgeschneiderte Behandlungspläne zu entwickeln.

Umfassendes Leistungsspektrum für fast alle zahnmedizinischen Bedürfnisse

In der Zahnarztpraxis mundum bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an zahnmedizinischen und zahntechnischen Leistungen, von der allgemeinen Zahnmedizin und Prophylaxe bis hin zu spezialisierten Behandlungen wie Implantologie, Zahnersatz aus dem eigenen Meisterlabor, Wurzelkanalbehandlung mit Lasertechnologie, Parodontosebehandlung / Parodontitisbehandlung, ästhetische Zahnheilkunde und Zahnbegradigung mit Invisalign. Bei uns finden Sie alle zahnmedizinischen Leistungen unter einem Dach, das spart Zeit und Aufwand.

Angstpatientenbetreuung für eine stressfreie Erfahrung

Die mundum Zahnärzte und das Praxisteam wissen, dass viele Menschen Angst vor dem Zahnarztbesuch haben. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, eine entspannte und beruhigende Atmosphäre zu schaffen, in der sich Angstpatienten wohl und gut aufgehoben fühlen. Unser einfühlsames Team bietet bei Bedarf auch die Möglichkeit der Sedierung an.

Zentrale Lage und flexible Terminvereinbarung

Die Zahnarztpraxis mundum befindet sich in zentraler Lage in Köln, direkt an der Haltestelle Zülpicher Platz und ist so leicht erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Parkhaus, dem Gebäude zugehörend, bietet zudem ausreichend Parkmöglichkeiten und eine unbeschwerte Anreise mit dem PKW. Wir bieten eine bequeme Terminvereinbarung online mit dem Terminbuchungssystem von doctolib, telefonisch oder per Mail, um Ihren Zahnarztbesuch so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung

Zahnarzt Dr. Liermann und sein Team verfügen über langjährige Erfahrung in der Zahnmedizin und sind bestrebt, ihr Fachwissen stets auf dem neuesten Stand zu halten. Durch kontinuierliche Fortbildung und die Teilnahme an Fachkongressen stellen wir sicher, dass wir Ihnen stets aktuelle Behandlungsmethoden anbieten können.

Moderne Praxisräume und höchste Hygienestandards

Unsere Praxisräume sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar und modern und freundlich gestaltet, um Ihnen eine angenehme Atmosphäre bei Ihrem Besuch zu bieten. Wir legen großen Wert auf höchste Hygienestandards, um unsere Sicherheit und die Gesundheit unserer Patienten zu gewährleisten.

Transparente Beratung

In der Zahnarztpraxis mundum legen wir Wert auf eine transparente Beratung unserer Patientinnen und Patienten. Vor jeder Behandlung informieren wir Sie ausführlich über Alternativen und mögliche Kosten. Unser angeschlossenes Rechenzentrum bietet bei Bedarf flexible Zahlungsmöglichkeiten, um Ihnen die bestmögliche zahnmedizinische Versorgung zu ermöglichen.

Entscheiden Sie sich für die Zahnarztpraxis mundum in Köln und profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsspektrum, unserer modernen Ausstattung und unserer individuellen Betreuung. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und überzeugen Sie sich selbst, warum wir die erste Wahl für Patientinnen und Patienten sind, die eine erstklassige Zahnarztpraxis suchen.

Ihre Zufriedenheit, Ihre Gesundheit und Ihr strahlendes Lächeln stehen bei uns an erster Stelle.

Zahnarzt mundum in Köln. Der Weg zu schöneren Zähnen.

Die Zahnarztpraxis mundum verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Prophylaxe, Zahnerhaltung, Laser-Zahnheilkunde, Implantologie, DIR®-Diagnostik, Kiefergelenksdiagnostik und- therapie und Ästhetischen Zahnmedizin (z. B. Bleaching, Veneers und Zahnersatz). In der modernen und fortbildungsorientierten Zahnarztpraxis erwartet Sie ein erfahrenes Team, das sich mit viel Begeisterung, Können und Engagement für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden einsetzt.

Das Praxisteam freut sich auf Ihren Besuch!

Firmenkontakt

mundum – Zahnarzt Köln

Dr. Eric Liermann

Hohenstaufenring 29 – 37

50672 Köln

0221-168062-111

0221-168062-22



https://mund-um.de

Pressekontakt

CUM MEDICO | Lensing Consulta

Tobias Lensing

Dorothea-Bernstein-Weg 1

22081 Hamburg

+49 40 22948565



https://www.cum-medico.de

