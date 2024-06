Entspannen mit Bergyoga

Fordert den Körper, berührt die Seele und lässt den Kopf zur Ruhe kommen: Beim Yoga auf der Höhe eines Berges lässt sich gut Abstand zum Alltag gewinnen – und neue Kraft schöpfen. Wer Yoga liebt, könnte zum Weltyogatag eine aussichtsreiche Session mit einer leichten Wanderung kombinieren. In morgendlich kühler Bergluft gelingt der erste Sonnengruß des Tages am besten mit wärmender Wäsche aus Naturmaterialien direkt auf der Haut.

Yoga am Berg: Raufgehen zum Runterkommen

Individuelle Draußen-Plätze hoch oben am Berg laden ein, innere Ruhe und Frieden zu finden. Die Natur und das satte Grün mit allen Sinnen auszukosten. Grün tut gut, beruhigt und harmonisiert uns. Heldenhaltungen und Balanceübungen bringen einen achtsamen Flow, der einen distanzierten Blick ermöglicht. Auf dem Berg verändert sich unsere Perspektive, wir sehen die Dinge in unserem Alltag „von oben“. Die klare Bergluft dazu gleichmäßig ein- und auszuatmen verstärkt die positive Wirkung. Die Berge vermitteln intensive Energie, ihr atemberaubendes Panorama öffnet den Geist und weckt die Sinne.

Om mit Ausblick – entspannende Yoga-Kraftplätze

Mit Sonne auf der Haut und Wind im Haar gelingt die Reise zu sich selbst. Wer echte Kraftorte sucht, ist in den Bergen richtig. Hier lässt sich von ganz allein innere Ruhe finden und neue Energie tanken. Dem Alltag entrückt und den Blick liebevoll und voller Zuversicht nach vorne gerichtet, ziehen Gedanken und Gefühle vorüber wie kleine Wolken am Sommerhimmel. Großes Gipfelglück: Entspannendes Om mit Ausblick belohnt fürs anstrengende Raufgehen.

Wärmendes Darunter für entspannende Workouts

Wenn es morgens auf dem Berg noch kühl ist, wärmt wohlig-warmes Darunter am besten beim dynamischen Flow. Besonders angenehm direkt auf der Haut: Wäsche aus Naturmaterialien zum Beispiel von Medima. Kaschmir und Seide, echte Superfasern der Natur, verwoben zu einem Stoff der Extraklasse: Natürlich wärmend, herrlich leicht und besonders hochwertig verarbeitet.

Yoga setzt Zeichen für Frieden und Gemeinschaft

Offiziell von den Vereinten Nationen (UNO) zum „Weltyogatag“ erklärt: Jedes Jahr soll ein Yogatag im Juni auch ein Tag des Friedens sein, ein Tag der Verbundenheit und Einheit. Dieser Tag soll daran erinnern, dass Yoga weltweit Menschen miteinander verbindet. Der Weltyogatag feiert nicht nur die Einheit zwischen Körper und Geist, sondern auch die von allen Menschen. Und ist damit ein Zeichen der Gemeinschaft und des Friedens.

