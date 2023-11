eprimo startet Interview-Reihe „Energiewendemacher – der Talk“

Premiere des ersten Videos

– Wie wird die Energiewende wieder begehrenswert?

– eprimo CEO Katja Steger im direkten Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern

– Premiere der ersten Folge auf Social Media

Neu-Isenburg, 27. November 2023. Deutschlands größter grüner Energiediscounter eprimo stellt sich beim öffentlichen Talk-Event in Berlin den Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ökostrom, Preisentwicklung und Erneuerbaren-Ausbau standen bei der ersten Folge von „Energiewendemacher – der Talk“ im Mittelpunkt der Gespräche mit eprimo CEO Katja Steger. Das Video ist ab sofort beim Medienkooperationspartner BILD.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von eprimo zu sehen.

„Der Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern ist zentral, um die Herausforderungen und Chancen rund um die Energiewende offen zu diskutieren. Wir wollen wissen, wo bei den Menschen vor Ort der Schuh drückt – und was es braucht, um private Haushalte auf ihrem eigenen Weg in eine Zukunft mit Erneuerbaren Energien zu unterstützen“, erläutert eprimo CEO Katja Steger ihren Ausflug auf das grüne Talk-Sofa in Berlin-Mitte.

Vor allem die Energiepreisentwicklungen des vergangenen Jahres wirkten abschreckend für die Bürgerinnen und Bürger, die eprimo auf das Talk-Sofa eingeladen hatte. In die persönliche Energiewende zu investieren, scheint vielen aktuell herausfordernd. „Wir haben dank dieser persönlichen Gespräche gespürt, was die Menschen bewegt: Sie wollen grüne, aber bezahlbare Energie. Mit einem Wechsel zum Ökostromanbieter wie eprimo ist der erste Schritt getan, und auch beim zweiten Schritt können wir mit preiswerten Angeboten zur Seite stehen“, erklärt Steger. Gemeinsam mit BILD veröffentlicht eprimo den ersten Energiewendemacher-Talk, weitere folgen in 2024.

Das erste Video gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=02SzMR_ax9U

