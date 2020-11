Erfolgreiche Digitalisierung durch Change Management Beratung in Schleswig-Holstein

Digitalisierung mit Hochdruck – Was vorher schleppend lief, hat mit Corona neuen Schwung erfahren. Nicht jedes Digitalisierungsprojekt erreicht jedoch die gesteckten Ziele. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sind die Investitionen schwer zu stemmen, wenn das Potential nicht voll gehoben wird. agiLOGO begleitet daher KMU in Schleswig-Holstein durch professionelle Change Management Beratung bei ihren Change Management Projekten.

Der Fokus bei der Beratung liegt zunächst einmal auf der Zielsetzung. Wofür will das Kundenunternehmen sich digitalisieren. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Digitalisierung muss einen Mehrwert für die unternehmerische Wertschöpfung bringen. Daher kombiniert das Change Management von agiLOGO bei der Beratung der Kunden in Schleswig-Holstein die technologische und prozessuale Sicht mit der sozialen Sicht. Prozesse optimieren, die Technologie geschickt einsetzen, das kann jeder. Aber die Art und Weise, wie sich die Mitarbeiter miteinander und vor allem dem Kunden gegenüber verhalten ist einzigartig. Von daher bietet Digitalisierung insbesondere dann einen nachhaltigen Mehrwert, wenn sie Freiraum für das soziale Miteinander schafft.

Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das merkt jeder an seinem eigenen Verhalten, wenn er kritisch hinterfragt, welche Veränderungen das Smartphone z.B. gebracht hat und das mit Zeiten vergleicht, wo wir in der Regel nur über einen Festnetzanschluss erreichbar waren. Der Freiraum, der durch Digitalisierung geschaffen wird, füllt sich nicht automatisch mit einem den Unternehmenszielen dienlichen sozialen Umgang miteinander. Diese Veränderung muss gesteuert werden. Umso wichtiger wird es, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, wie sie in Schleswig-Holstein viel zu finden sind, Digitalisierung durch gutes Change Management zu begleiten. Das geht mit einer Beratung häufig effektiver.

Bei der Beratung der Kunden folgt agiLOGO dem Grundsatz, dass jeder das tun sollte, was er oder sie am besten kann. Im Fall der Digitalisierung bildet die Technologie am besten den Standard ab, während die Menschen das Besondere ausmachen. Was mit individualisierbarer Massenanfertigung angefangen hat, wird heute immer mehr zur Nachfrage nach individuellen Produkten. Die Digitalisierung der Produktion macht es möglich. Angrenzende Services und Beratungsleistungen werden ebenfalls zunehmend digital unterstützt werden, aber nie völlig wegfallen. Wir sind soziale Wesen, deren psychologische und physiologische Gesundheit auf einem sozialen Miteinander fußt, wie sozialwissenschaftliche Studien belegen. Dies können sich die Klein- und Mittelständler in Schleswig-Holstein zu Nutze machen, wenn sie die entsprechende Veränderungsarbeit leisten.

Bei der Change Management Beratung der Schleswig-Holsteiner Kunden achtet agiLOGO Geschäftsführerin Dr. Julia Staffa daher darauf, dass die Mitarbeiter möglichst frühzeitig in den Veränderungsprozess eingebunden werden. “Wenn die Mitarbeiter zum einen verstehen, wozu die Veränderung angestrebt wird und zum anderen einen individuellen Bezug dazu herstellen können, also eine persönliche Sinnhaftigkeit darin erkennen können, dann sind sie in der Regel dazu bereit, die Veränderung konstruktiv mitzudenken und umzusetzen.” Die Investition in Digitalisierungsprojekte lohnt sich besonders dann, wenn die Mitarbeiter nicht nur ausführen, was ihnen vorgegeben wurde, sondern selbst Ausschau nach Verbesserungspotential halten. Wenn sie sich als soziale Wesen und mit ihren sozialen Kompetenzen einbringen, um ihren Beitrag zum gemeinschaftlichen Mehrwert zu leisten. Diesen Spirit zu wecken, ist das Ziel der Change Management Beratung bei agiLOGO.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

