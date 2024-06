Immobilien-Ratgeber der REBA IMMOBILIEN AG für Off Market Gewerbeimmobilien: Erreichen Sie den maximalen Verkaufspreis

Erfolgreicher Verkauf von Off Market Gewerbeimmobilien: Erreichen Sie den maximalen Verkaufspreis

Immobilien-Ratgeber der REBA IMMOBILIEN AG für Off Market Gewerbeimmobilien

Der Verkauf von Gewerbeimmobilien kann durch den Off Market Ansatz erfolgreicher gestaltet werden. Durch die diskrete Vermarktung abseits des öffentlichen Immobilienmarktes können Eigentümer nicht nur die Fakten zur Immobilie und ihre Privatsphäre schützen, sondern meist auch höhere Verkaufspreise erzielen.

Was sind Off Market Gewerbeimmobilien?

Off Market Gewerbeimmobilien sind Objekte, die nicht auf öffentlichen Plattformen gelistet sind. Diese exklusive Verkaufsstrategie ermöglicht es Eigentümern, ihre Immobilien diskret und effizient zu verkaufen, indem sie gezielt qualifizierte Käufer ansprechen.

Vorteile des Off Market Verkaufes:

Diskretion und Exklusivität: Der Off Market Verkauf schützt die Privatsphäre der Eigentümer und vermittelt Käufern ein Gefühl von Exklusivität.

Qualifizierte Käufer: Immobilien werden direkt an finanzstarke und ernsthafte Käufer vermittelt, was den Verkaufsprozess beschleunigt und den Preis erhöht.

Zeit- und Kosteneffizienz: Ohne öffentliche Inserate und umfangreiche Werbekampagnen sparen Eigentümer Zeit und Geld.

Schritte zum erfolgreichen Off Market Verkauf:

Vorbereitung und Bewertung: Professionelle Bewertung zur Festlegung eines realistischen Verkaufspreises.

Auswahl des richtigen Maklers: Ein erfahrener, gut vernetzter Makler ist entscheidend.

Erstellung eines Verkaufsdossiers: Detaillierte Informationen zur Immobilie überzeugen potenzielle Käufer.

Diskrete Käuferansprache: Gezielte Ansprache qualifizierter Käufer durch das Netzwerk des Maklers.

Verhandlungen und Abschluss: Effiziente und gut vorbereitete Verhandlungen führen zum erfolgreichen Abschluss.

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ist Spezialist im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien. Mit jahrelanger Erfahrung und einem persönlichen Netzwerk bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen für den diskreten und effizienten Verkauf von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen legt großen Wert auf individuelle Beratung und höchste Professionalität, um für ihre Kunden den maximalen Verkaufspreis zu erzielen. Durch die enge Zusammenarbeit mit qualifizierten Käufern und einem umfassenden Marktwissen stellt die REBA IMMOBILIEN AG sicher, dass jeder Verkauf reibungslos und gewinnbringend abgewickelt wird.

Eigentümer, die ihre Gewerbeimmobilie gewinnbringend verkaufen möchten oder weitere Informationen zum Off Market Verkauf suchen, können sich an das spezialisierte Team wenden.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

