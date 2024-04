Erfolgreiches KI Business-Event „Navigator Festival 2024“ festigt Düsseldorfs Position als Innovationshub

Düsseldorf, 25.04.2024

Zum Launch des Navigator Festivals trafen sich am 24. und 25. April 2024 über 380 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie führende Köpfe der Technologiebranche und Startups im CCD Congress Center Düsseldorf. Organisiert wurde das innovative KI Business-Event von der Düsseldorf Congress GmbH in Kooperation mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Messe Düsseldorf.

Welche Chancen bietet der Einsatz generativer KI in Unternehmen? Wie können Mitarbeitende bestmöglich auf den Wandel vorbereitet werden und welche Risiken gilt es zu beachten? Diese und viele weitere Fragen diskutieren Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, der Tech-Branche und der Startup-Szene auf dem Navigator Festival in Düsseldorf.

Eröffnet wurde das Event von Daniel Sieveke, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Düsseldorf ist in jedem Fall der richtige Ort, um über Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung zu sprechen. Wir sind bereit, zu lernen und Neues zu wagen“, sagte Oberbürgermeister Keller. „Das ist Teil der DNA unserer Stadt.“

Future Skills und KI und digitale Transformation

„Der beste Weg, sich in die Zukunft zu verlieben, ist sie zu gestalten. Und dafür braucht es die passenden Future Skills“, erklärte Prof. Dr. Yasmin Weiß, Professorin, Aufsichtsrätin, Expertin für Zukunft der Arbeit und Future Skills an der TH Nürnberg. „Wir stehen vor dem wohl fundamentalsten Wandel der Arbeitswelt, den wir je erlebt haben“, so Weiß und erörterte in ihrer wegweisenden Keynote, wie wir uns bestmöglich auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten. Neben weiteren inspirierenden Vorträgen u. a. von F.A.Z.- Netzökonom Dr. Holger Schmidt, Anne Bendzulla, Leiterin IT Strategy and Operational Excellence der RWE AG und dem Neurowissenschaftler Dr. Arndt Pechstein, konnten die Besuchenden des Festivals aus über 20 parallelen Sessions ihre eigenen Themenschwerpunkte setzen: von Masterclasses z. B. zum rechtskonformen KI-Einsatz, über Workshops, in denen neue Geschäftsmodelle entwickelt werden bis zu spannenden Live Demos u.a. von Microsoft, Google und Amazon Web Services.

Unterstützt wurde das Navigator Festival zudem von starken Partnern wie u.a. Stadtwerke Düsseldorf, IHK Düsseldorf, Wirtschaftsförderung Düsseldorf, Düsseldorf Tourismus, Düsseldorf Convention, Bimanu, net.D, AI Village und dem BVMW. Abgerundet wurde das Festival durch den interaktiven Playground. Hier lud neben einer Startup Area das Navigator KI Lab powered by ecodynamics an verschiedenen Stationen dazu ein, unterschiedliche KI-Tools unter professioneller Anleitung selbst auszuprobieren.

Strategie Meetup x Navigator Festival

Um die innovative Kraft des Festivals einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, veranstaltete die Düsseldorf Congress GmbH in Kooperation mit der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen des Navigator Festivals ein Strategie-Meetup. Das Event richtete sich an die digital-interessierte Stadtgesellschaft und Angehörige von Bildungseinrichtungen und fand am Nachmittag des 25. April 2024 parallel zum Hauptevent im CCD Congress Center Düsseldorf statt.

„Das Navigator Festival und das begleitende Strategie Meetup unterstreichen Düsseldorfs Engagement, führend in der digitalen Transformation zu sein. Sie bieten wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Region in diesem entscheidenden Technologiebereich“, so Christian Zaum Beigeordneter der Landeshauptstadt Düsseldorf.

„Wir sind stolz, die Digital-Community mit der Stadtgesellschaft zu verbinden und Düsseldorf als Zentrum für Technologie und Austausch zu präsentieren.“ Maria Kofidou, CEO von Düsseldorf Congress.

„Als Ankerprojekt der Innovationsregion Rheinisches Revier konnten wir eine Vielzahl an spannenden Kontakten knüpfen. Die einladende Atmosphäre ermöglichte einen intensiven Austausch und half uns dabei, den direkten Mehrwert jedes Kontakts zu erkennen. Die hochinteressanten Workshops und Vorträge verstärkten diesen positiven Eindruck noch weiter.“ Alex Dickmann, Projektleitung AI Village

Navigator Festival 2025

Eine zweite Ausgabe des Festivals ist für das Frühjahr 2025 geplant. Den genauen Termin und alle weiteren Infos zum Event finden Sie in Kürze unter: www.navigator-festival.de.

Annette Walz – Director Innovation & Community Engagement

T: +49 211 4560 8493 WalzA@duesseldorfcongress.de

Martin Rütten – Leiter MarCom

Tel.: +49 211 45608481 ruettenm@duesseldorfcongress.de

Die Düsseldorf Congress GmbH repräsentiert und vermarktet Düsseldorf national und international als Standort für Kongresse, Firmen-Veranstaltungen, Community-Events und Shows. Sowohl für alle Veranstaltungsbesucher als auch für Veranstaltungsplaner, Fachverbände und Sponsoren ist die Düsseldorf Congress GmbH ein zentraler und kompetenter Ansprechpartner mit einem Team aus 60 Eventprofis. In Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und regionalen Partnern stärkt das Unternehmen die Metropole Düsseldorf als attraktive Meeting, Event- und Sportstadt und trägt damit maßgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, Popularität und Lebensqualität der Destination bei.

Bildquelle: © willi nothers photography | Düsseldorf Congress