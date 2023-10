Erkältungszeit – Warum viel Trinken jetzt hilft

Mit dem nasskalten Wetter im Herbst haben Erkältungen wieder Hochsaison. Schnupfen, Husten und Heiserkeit häufen sich aber nicht nur aufgrund des Wetters. Vielmehr sind Stress, falsche Kleidung oder trockene Heizungsluft Faktoren, die das Immunsystem schwächen können. Ausreichendes und regelmäßiges Trinken kann den Körper dabei unterstützen, Infekten vorzubeugen. Mineralwasser ist hier der optimale Durstlöscher, denn es versorgt den Körper mit wertvoller Flüssigkeit und unterstützt das Wohlbefinden in der kalten Jahreszeit.

Wenn die Temperaturen langsam runter gehen und es draußen ungemütlich wird, sorgen Heizung und Ofen drinnen für Wärme und Behaglichkeit. Die Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aber oft aus und legt damit die natürliche Barriere lahm. Viren und Bakterien haben so leichtes Spiel in unseren Körper zu gelangen. Erkältungen und Infekte sind damit vorprogrammiert. Ein regelmäßiger Griff zur Mineralwasser-Flasche kann hier ganz einfach vorbeugen. Denn ausreichendes und regelmäßiges Trinken hält den Flüssigkeitshaushalt stabil.

In der kalten Jahreszeit wird das Trinken jedoch oft vergessen, weil der Durst weniger stark ausgeprägt ist als im Sommer. Die Deutsche Gesellschaft (DGE) empfiehlt Erwachsenen bis zu 1,5 Liter am Tag zu trinken. Mineralwasser ist der ideale Durstlöscher, es ist ein reines Naturprodukt, das den Körper vollkommen kalorienfrei mit Flüssigkeit versorgt und dabei wichtige Mineralstoffe liefert.

Die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) hat Tipps für ausreichendes Trinken und für die Erkältungszeit zusammengestellt:

Tipp 1: Getränke bereitstellen – Mineralwasser steht in Flaschen als Tagesration bereit und sorgt zu Hause und im Büro für einen guten Überblick über die Trinkmenge. So verpasst man keinen Schluck!

Tipp 2: Abwechslungsreich trinken – Mit Mineralwasser lassen sich vielfältige Getränke mixen – von alkoholfreien Cocktails über Infused Mineral Water zu Smoothies und Schorlen. Je abwechslungsreicher, desto leckerer!

Tipp 3: Fenster auf – Frische Luft ist das A und O – vor allem in der Heizsaison. Dabei hat sich Stoßlüften bewährt: Heizung aus und für zehn Minuten das Fenster weit öffnen. Tief durchatmen hilft!

Tipp 4: Bewusste Ernährung – Eine ausgewogene Ernährung mit frischem Obst und Gemüse sollte immer im Mittelpunkt des Speiseplans stehen. Ausreichendes Trinken gehört hier untrennbar dazu. So ist der Körper bestens versorgt!

Tipp 5: Regelmäßiger Sport – Bewegung macht Spaß und kurbelt das Herz- Kreislauf-System an, egal, ob Ausdauer-, Kraft- oder Teamsport. Runter vom Sofa, rein in die Laufschuhe!

Tipp 6: Pausen müssen sein – Der Körper braucht aber auch Erholungsphasen. Yoga, Meditation, Musik und Entspannung – alles, was uns „abschalten“ lässt, tut gut.

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 150 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative „Klimaneutralität 2030“ begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

Firmenkontakt

Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)

Maik Hünefeld

Kennedyallee 28

53175 Bonn

0228-95990-21



http://www.mineralwasser.com

Pressekontakt

Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) / c/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KG

Anja Gründer

Schulstr. 25

53757 Sankt Augustin

0228-95990-21



http://www.mineralwasser.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.