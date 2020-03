Erstes mobiles Immobilienbüro von Stolzenberg Immobilien

Erstes mobiles Immobilienbüro – Pulheimer Immobilienunternehmen bietet kostenfreie Beratung

Außergewöhnliche Konzepte sind das Markenzeichen von Nicole Stolzenberg. Das neueste Tool der Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft: Ihr erstes mobiles Immobilienbüro! Jeden ersten Mittwoch im Monat bietet sie ab sofort auf dem Pulheimer Marktplatz von 11.00 bis 16.00 Uhr kostenlose Beratungen zu allen Immobilienfragen an.

Das sechs Meter lange Büromobil ist schon wegen seiner auffälligen Optik nicht zu übersehen – und bietet jede Menge Platz für Gespräche, Präsentationen, Beratungen. Es ist mit IT-Technik ausgestattet und einer Kaffeemaschine. Ein weiterer attraktiver Pluspunkt ist der exklusive Service, den dieses Office ermöglicht. “Ich nutze das Büromobil für Immobiliensprechstunden, als Beratungsmobil für Bauträger direkt im Baugebiet oder hole meine Kunden zum Termin ab. Nach der Einzelbesichtigung besprechen wir alle Details in einem geschützten Bereich – ohne Publikum,” sagt Nicole Stolzenberg.

Kostenfreie Beratung vom Profi

Und ab sofort organisiert sie jeden ersten Mittwoch im Monat kostenfreie Sprechstunden, die jeder Immobilieninteressent nutzen kann. “Mein Mobil steht ab 11 Uhr auf dem Marktplatz in Pulheim. Käufer, Verkäufer, Vermieter, Mieter, Investoren haben die Chance, sich spontan professionell beraten zu lassen oder über die aktuelle Immobiliensituation vor Ort zu informieren.” Nicole Stolzenberg stellt ihr gesamtes Themenspektrum zur Verfügung – dazu gehören auch Inhalte wie barrierefreies Wohnen, erneuerbare Energien, Fördermöglichkeiten, Immobilienbewertungen, was ist bei Trennung, Scheidung, Erbe zu berücksichtigen oder das Bestellerprinzip für Mieter.

Diskretion garantiert

Das erste mobile Immobilienbüro sichert eine private Atmosphäre, für die Interessenten dankbar sind. “Das erlebe ich jedes Mal bei Besichtigungen. Hier ergeben sich Fragen, die meine Kunden im Beisein des Eigentümers nicht stellen. Auch Besprechungen in einem Cafe um die Ecke sind nicht das geeignete Umfeld, um beispielsweise über Investments oder Finanzierungen zu diskutieren.” Kommt ein Objekt in Frage, bricht die Immobilienexpertin mit ihren Kunden gern direkt zu einer Sightseeing-Tour auf, um ihnen das neue Umfeld zu zeigen.

Professionalität und Passion für den Job

Nicole Stolzenberg ist seit über 29 Jahren im Immobilienmarkt unterwegs – kümmert sich um Akquise, Vertrieb, Gesamtkonzepte für Immobilienbesitzer und -investoren, ist zusätzlich zertifizierte Immobilienbewerterin®, ImmoBarrierefrei-Expertin®, Energiewert-Expertin® sowie Feng Shui Beraterin. Eine breitgefächerte Kompetenz, die ihr ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Branche garantiert. “Für mich stehen die Wünsche des Kunden an erster Stelle – seine Erwartungen und Vorstellungen sollen optimal erfüllt werden.”

Überzeugender Auftritt

Interessant ist das mobile Office auch für Bauträger sowie Investoren: “Sie müssen keine Baustellen-Beratungs-Container mehr kaufen oder mieten. Mit meinem Mobil stellen Sie den bestmöglichen Vertrieb in gehobener Atmosphäre mit Kaffee & Gebäck sicher!”

Erstes mobiles Immobilienbüro bundesweit im Einsatz

“Ich vermarkte Immobilien regional und bundesweit. Vom Reihenhaus über Eigentumswohnungen, freistehende Häuser bis hin zu besonderen Liegenschaften, ob Penthouse, Villa oder Mehrfamilienhäuser in exponierten Lagen – und das in Pulheim, Köln, Düsseldorf, Bonn, München, Frankfurt, Hamburg und anderen Großstädten.” Das exklusive Rund-um-Service-Paket steht allen Auftraggebern und Kunden zur Verfügung.

“Unsere Leidenschaft für Immobilien. Ihr Garant für Erfolg!

Weitere Infos: www.stolzenberg-immobilien.de – mobil: 0173 8206993

Mit Leichtigkeit zum Erfolg – das Unternehmensmotto von “Stolzenberg Immobilien” ist zugleich ein persönliches Versprechen: Inhaberin Nicole Iven bietet ein ungewöhnlich breites Leistungsspektrum, ist sowohl für Bauträger, private Käufer oder Verkäufer als auch Vermietungen der optimale Kooperationspartner. Die Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist seit über 29 Jahren in der Immobilienbranche arriviert. Ihr Einzugsgebiet reicht von Köln über Düsseldorf bis in den Rhein-Erft-Kreis, seit 15 Jahren ist sie zudem auf den Großraum Pulheim spezialisiert. Nicole Iven kümmert sich zudem um Akquise, Vertrieb, Gesamtkonzepte für Immobilienbesitzer und -investoren, coacht Mitarbeiter, kann als Referentin sowie Feng Shui Beraterin gebucht werden. Dieses branchenübergreifende Know How ist nur ein Aspekt, der ihren Erfolg ausmacht. Begeisterung für ihr Metier, Kreativität, kontinuierliche Weiterbildung oder das Aufgreifen zeitgemäßer Marktentwicklungen sind weitere Pluspunkte.

Firmenkontakt

Stolzenberg Immobilien

Nicole Iven

Klusemannstrasse 2 d

50259 Pulheim

+49 173-8206993

info@stolzenberg-immobilien.de

http://www.stolzenberg-immobilien.de

Pressekontakt

jp-medien

Dr. Daniela Janusch

Auf der Ruhr 82

50999 Köln

0171 7466251

info@jp-medien.de

http://www.jp-medien.de

Bildquelle: @ Stolzenberg Immobilien