Erstmalig 24/7 Weingenuss am Naturpark Stromberg: Vinomat beim Weingut Sonnenhof

Spontan Lust auf ein Glas Wein beim Wandern, Spazierengehen oder in den eigenen vier Wänden am Samstagabend oder Sonntag? Der Vinomat an der historischen Baumkelter vor dem Weingut Sonnenhof in Vaihingen-Gündelbach liefert an sieben Tagen/Woche und 24 Stunden gekühlten Wein. Es ist der erste Weinautomat im Landkreis.

Wer unvermittelt Wein des Weinguts Sonnenhof genießen möchte, der kann diesen nun am ersten Vinomat in der Region Stromberg-Zabergäu kaufen, unabhängig von den Öffnungszeiten der Vinothek. “Saisonal passend sind im Frühling und Sommer rund um die Uhr gekühlte Weiß- und Roseweine im Vinomat erhältlich sowie für Rotweinfans Lemberger und Trollinger. Im Herbst und Winter werden wir überwiegend Rotweine anbieten. Mit dem Vinomat möchten wir den Genuss unsere Weine am Erzeugungsstandort jederzeit ermöglichen. Für Wanderer, Spaziergänger oder Radfahrer, für den spontanen Einkauf oder eine spontane Rast bietet der Vinomat eine große Auswahl”, berichtet Martin Fischer vom Weingut Sonnenhof. Neben ca. zehn eigenen Weinsorten und dem alkoholfreien Traubensecco werden ergänzend Mineralwasser und Apfelschorle eines regionalen Erzeugers angeboten sowie hochwertige Weingläser im 2er-Set. Auch ohne Korkenzieher lässt sich der Wein genießen, denn praktischerweise sind alle Flaschen mit Schraubverschluss versehen. Die Zahlung erfolgt kontaktlos mit EC-Karte oder mit dem Smartphone, sofern eine Altersverifizierung vorliegt. Aus Gründen des Jugendschutzgesetzes ist keine Barzahlung möglich.

Wer möchte, kann den Wein direkt vor Ort genießen – stimmungsvoll auf der “Sundowner-Wiese” beim Vinomat oder in den umliegenden Weinbergen. Aussichtspunkte in der hügeligen Umgebung, an denen man gerne ein Glas Wein trinken möchte, gibt es in dieser schönen Gegend viele.

Martin Fischer sieht das Angebot in seinem Vinomaten als genussvolle Ergänzung zu den zahlreichen Essensautomaten, die regionale Produkte wie Eier, Fleisch und vieles mehr anbieten. An die leeren Flaschen hat er auch gedacht. Beim Vinomat unter der historischen Baumkelter steht ein Behälter für Glasmüll zur Verfügung.

Über das Weingut Sonnenhof

Das Weingut Sonnenhof steht in Gündelbach, einem Ortsteil von Vaihingen an der Enz. Seit seiner Gründung im Jahr 1973 werden dort Weine in Flaschen gefüllt. Die Weinerzeugung erfolgt nachhaltig im Einklang mit Reben und Natur, die Qualität der Weine stand und steht dabei immer im Fokus.

Mit dem Wissen vieler Generationen wird das handwerkliche Können fortgesetzt, moderne Erkenntnisse und Ansprüche fließen in Weinbau und Weinbereitung mit ein.

Als Pioniere des Barrique-Ausbaus wurde das Weingut Sonnenhof mit der Gründung der H.A.D.E.S.-Gruppe 1986 mit fünf weiteren Winzern erfolgreich und bekannt.

Die Zusammenlegung der Betriebe von Helmut Bezner und Albrecht Fischer führte 1973 zur Gründung des Weinguts Sonnenhof. 2008 wurde es an die nächste Generation übergeben, an Martin und Joachim Fischer. Seit Juli 2019 führt Martin Fischer das Weingut Sonnenhof als alleiniger Inhaber. Für ihn gilt, wie auch für die Generationen vor ihm, das Credo: “Altes Handwerk – moderne Ideen”.

