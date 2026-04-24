Erstmals Rennen der IndyCar Series durch Washington, DC

Rennwochenende im August 2026 anlässlich des 250. Jubiläums der USA – Anspruchsvoller Stadtkurs entlang berühmter Sehenswürdigkeiten

Was im ersten Moment unvorstellbar klingt, wird im Sommer wahr: Mit über 300 Stundenkilometern werden Profi-Rennfahrer im Rahmen der IndyCar Series auf einem Innenstadtkurs in Washington, DC gegeneinander antreten. Der Freedom 250 Grand Prix am 22. und 23. August 2026 findet anlässlich des 250. Jubiläums der USA statt und verwandelt erstmals in der Stadtgeschichte die Straßen rund um die National Mall in eine Rennstrecke. Der Rundkurs führt entlang ikonischer Bauwerke und Sehenswürdigkeiten von Washington, DC wie dem US-Kapitol, dem Washington Monument, dem Lincoln Memorial und dem National Air and Space Museum. Mit insgesamt sieben Kurven und der langen Start-Ziel-Geraden auf der Pennsylvania Avenue bietet die rund 2,7 Kilometer lange Strecke eine Mischung aus Anspruch und Hochgeschwindigkeit. Damit möglichst viele Menschen an dem Event teilnehmen können, wird der größte Teil des Besuchergeländes kostenlos begehbar sein.

„Wir freuen uns sehr darauf, als Gastgeber den Freedom 250 Grand Prix in der Sportmetropole Washington, DC zu begrüßen“, sagte die Bürgermeisterin der Stadt, Muriel Bowser. „Viele Gäste werden das Rennen zum Anlass nehmen, nach DC zu kommen, um anschließend auch die zahlreichen Denkmäler, Museen, Parks, Restaurants und vieles mehr zu genießen.“

Passend zum Grand Prix wird es in Washington, DC zahlreiche weitere Erlebnisse geben, die das Thema Motorsport aufgreifen. Im Union Market etwa präsentiert die von der Formel 1 inspirierte F1 Arcade eine Mischung aus Rennsimulationen und Kulinarik, während das National Museum of American History spannende Einblicke in die Geschichte von Innovationen in den USA bietet. Auch die Bars wie Sidecar im Washington Hilton oder die Metrobar, dem Finalisten für die „Best Bar in DC 2025“, warten mit Public Viewing, Partys und anderen Veranstaltungen auf.

Mehr Informationen zum IndyCar-Rennen in Washington, DC stehen unter www.freedom250gp.com und www.indycar.com/Schedule/2026/Washington-DC bereit. Weitere News zu Washington, DC gibt es unter www.washington.org

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

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Bildquelle: X-Identity/Freedom 250 Grand Prix