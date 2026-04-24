Schulzeit im Ausland: So sichern Eltern ihr Kind ab

R+V-Infocenter: Das Wichtigste bei jeder Auslandsreise ist die Krankenversicherung

Wiesbaden, 24. April 2026. Ein Auslandsaufenthalt ist der Traum vieler Schülerinnen und Schüler. Doch wie sind die Jugendlichen bei Krankheit oder materiellen Schäden abgesichert? Das Infocenter der R+V Versicherung rät Eltern, bei der Planung frühzeitig an den Versicherungsschutz zu denken.

Jedes Jahr besuchen Tausende 15- bis 17-Jährige für ein halbes oder ganzes Jahr eine Schule im Ausland. Mitunter ist der Abschluss von Versicherungen die Voraussetzung dafür – besonders bei Schulbesuchen in Übersee. „Doch bevor Eltern Versicherungen für das Ausland abschließen, sollten sie die Leistungen ihrer vorhandenen Policen prüfen“, rät Benny Barthelmann, Haftpflichtexperte bei der R+V Versicherung. Hinzu kommt: Bei einigen Austauschorganisationen sind die Versicherungen im Programmpreis enthalten oder können mitgebucht werden.

Wichtig: Kranken- und Haftpflichtversicherung

Das Wichtigste bei jeder Auslandsreise ist die Krankenversicherung. Sie sollte Kosten für Arztbesuche, alle Medikamente, Klinikaufenthalte und medizinisch notwendige Rücktransporte abdecken. Denn die Krankenversicherungen in Deutschland übernehmen diese Kosten meist nicht vollständig und nicht für jedes Reiseland. Daher ist in der Regel eine private Zusatzversicherung notwendig.

Ebenso unverzichtbar ist eine private Haftpflichtversicherung. „Sie deckt Schäden ab, die die Schülerinnen und Schüler bei anderen verursachen“, sagt R+V-Experte Barthelmann. Kinder sind während der Schulausbildung in der Regel bei den Eltern mitversichert. Ob der Versicherungsschutz auch im Ausland gilt, hängt jedoch vom Vertrag ab. „Eltern sollten diesen Punkt mit ihrer Versicherung klären und den Vertrag bei Bedarf anpassen“, ergänzt der Experte.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Die gesetzliche Unfallversicherung leistet bei Auslandsaufenthalten nicht. Deshalb sollten Eltern prüfen, ob sie eine private Unfallversicherung für ihr Kind abschließen.

– Eine Reisegepäckversicherung kann sinnvoll sein, wenn die Schülerin oder der Schüler Laptops oder andere wertvolle Gegenstände mitnimmt.

– Wer die Kosten für teure An- und Abreisen absichern möchte, kann eine Reiserücktrittsversicherung abschließen.

– Bei einigen Ländern ist es zudem sinnvoll, sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND des Auswärtigen Amts einzutragen.

Das R+V-Infocenter wurde 1989 als Initiative der R+V Versicherung in Wiesbaden gegründet. Es informiert regelmäßig über Service- und Verbraucherthemen. Das thematische Spektrum ist breit: Sicherheit im Haus, im Straßenverkehr und auf Reisen, Schutz vor Unfällen und Betrug, Recht im Alltag und Gesundheitsvorsorge. Dazu nutzt das R+V-Infocenter das vielfältige Know-how der R+V-Fachleute und wertet Statistiken und Trends aus. Zusätzlich führt das R+V-Infocenter eigene Untersuchungen durch: Die repräsentative Langzeitstudie über die „Ängste der Deutschen“ ermittelt beispielsweise bereits seit 1992 jährlich, welche wirtschaftlichen, politischen und persönlichen Themen den Menschen am meisten Sorgen bereiten.

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