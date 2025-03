Estland als Vorreiter: Wie digitale Gesundheitslösungen die deutsche Krankenhausreform voranbringen können

Berlin/Tallinn, 11.03.2025 – Die im Januar 2026 gestartete Krankenhausreform in Deutschland zielt darauf ab, das Gesundheitswesen mit einem Fokus auf Digitalisierung, elektronische Patientenakten und effizientere Prozesse zu modernisieren. Doch fragmentierte IT-Systeme und ein Mangel an Interoperabilität stellen erhebliche Hindernisse dar. Estland, ein Vorreiter im Bereich digitale Gesundheitslösungen, bietet bewährte Lösungen, die als Modell für Deutschland dienen könnten.

In Estland sind 100% der Patientenakten digital zugänglich, und 99% aller Rezepte werden elektronisch ausgestellt – weit vor Deutschland, wo nur 0,1-5% der Patientenakten digital verfügbar sind. Der Erfolg Estlands basiert auf Vertrauen in digitale Dienste, der frühen Einführung der digitalen ID-Karte im Jahr 2002 und der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Sektoren.

Die Erfolgsformel: Vertrauen, Technologie und Effizienz

Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg in Estland war das hohe Vertrauen der Bevölkerung in digitale Lösungen. Transparente Kommunikation und die frühe Einbindung privater Partner wie Banken und das Bildungssystem förderten die allgemeine Akzeptanz der Digitalisierung. Auch die Einführung der digitalen ID-Karte im Jahr 2002 trug dazu bei. Als Ergebnis stieg die Nutzung von Online-Government-Diensten von 3% im Jahr 2002 auf fast 40% innerhalb von acht Jahren.

„Das Vertrauen in den digitalen Wandel ist in Estland eines der höchsten in Europa. Ein Schlüsselfaktor für den Aufbau dieses Vertrauens ist die Gewährleistung einer echten Kontrolle der Bürger über ihre Daten, damit sie sehen können, wer zu welchem Zweck darauf zugegriffen hat“, sagte Jaanika Merilo, Leiterin der Abteilung für digitale Gesundheit und Pflege im estnischen Sozialministerium. „Die Erfahrungen in Estland haben gezeigt, dass es am effektivsten ist, mit Lösungen zu beginnen, die die Menschen am meisten nutzen und schätzen, z. B. das elektronische Rezept oder die Online-Buchung von Arztterminen, gefolgt von der elektronischen Gesundheitsakte. Dies sichert die öffentliche Unterstützung für die Digitalisierung und die Entwicklung künftiger Lösungen. Es können Herausforderungen auftreten, aber es ist entscheidend, zuzuhören, zu kommunizieren, transparent zu sein und konstruktiv nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Die Erfahrungen aus Estland und die daraus gezogenen Lehren könnten auch für die Krankenhausreform in Deutschland nützlich sein.“

Estlands digitale Lösungen und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Deutschland

Die deutsche Krankenhausreform konzentriert sich auf die Digitalisierung von Krankenhäusern, um Effizienz und die Patientenversorgung zu verbessern. Estland, eines der ersten Länder in Europa, das seine öffentlichen Dienste, einschließlich des Gesundheitswesens, vollständig digitalisiert hat, bietet skalierbare Lösungen, die schnell in Deutschland adaptiert werden können. Diese beinhalten elektronische Patientenakten, die Ärzten und Patienten jederzeit vollen Zugang zu Gesundheitsdaten ermöglichen, Telemedizin-Dienste, die den Zugang zu Spezialisten in ländlichen Gebieten verbessern, ohne weite Strecken zurückzulegen, sowie blockchain-basierte Systeme, die eine sichere und transparente Datenverwaltung gewährleisten.

Ein erfolgreiches Beispiel für die estnisch-deutsche Zusammenarbeit ist die Partnerschaft zwischen dem estnischen Unternehmen Nortal und dem deutschen Unternehmen gevko GmbH, die die technische Grundlage für die elektronische Patientenakte (ePA) in Deutschland legte. Kertti Merimaa, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nortal, betont, dass die estnische Erfahrung zeigt, wie eine gut integrierte digitale Infrastruktur Arbeitsabläufe optimieren, die Patientenversorgung verbessern und die digitale Transformation des deutschen Gesundheitssystems vorantreiben kann.

Estnische Health-Tech-Unternehmen als Partner für DeutschlandMehrere estnische Health-Tech-Unternehmen sind bereits international erfolgreich und arbeiten auch mit deutschen Partnern zusammen. Dazu gehören:

-Accelerate Estonia: Die Regierungsinitiative entwickelt Lösungen wie 24/7-Apotheken, die Medikamente und Beratung über Videoanrufe anbieten, sowie KI-unterstützte Programme für psychische Gesundheit. Das System zur psychischen Gesundheitsüberwachung, das an über 10% der estnischen Schulen getestet wurde, involvierte 4.300 Schüler und 800 Mitarbeiter.

-Migrevention bietet die weltweit erste digitale Kopfschmerzklinik an, die eine ganzheitliche, digitale Versorgung für Patienten mit Migräne und anderen Kopfschmerzen bietet. Die Plattform kombiniert moderne Telemedizin mit personalisierten Behandlungsplänen.

-Triumf Health entwickelte das evidenzbasierte mentale Gesundheits-Spiel „Triumfland Saga“ für Kinder, um deren Resilienz und psychische Gesundheit zu stärken. Das Spiel wurde 2022 als die beste Technologie im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden weltweit ausgezeichnet.

-CoNurse ist eine digitale Plattform, die Pflegekräfte mit einfachen Anweisungen für klinische Protokolle unterstützt und als Lernwerkzeug dient. Die App hilft auch bei der Verwaltung medizinischer Geräte und steigert so die Effizienz in der klinischen Praxis.

-Antegenes entwickelt Gentests zur Einschätzung des individuellen Krebsrisikos und bietet personalisierte Präventionspläne an. Die Tests, validiert mit Daten aus der UK Biobank und der estnischen Biobank, können die Brustkrebssterblichkeit um bis zu 40% reduzieren und die Krebsprävention nachhaltig verbessern.

Estland als strategischer Partner für die deutsche KrankenhausreformMit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich digitale Gesundheitsversorgung bietet Estland eine Reihe bewährter, skalierbarer Lösungen, die schnell in Deutschland umgesetzt werden können. Die Einführung von Technologien zur Digitalisierung des Gesundheitswesens könnte den Weg für eine nachhaltige und zukunftssichere Krankenhausreform ebnen.

Kertti Merimaa, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nortal, betont, dass ein effizientes Gesundheitswesen durch einen individuell abgestimmten Behandlungsansatz ermöglicht wird. Dadurch erhalten Patienten Zugang zu maßgeschneiderten Informationen und Therapieoptionen, was ihre Eigenverantwortung stärkt und einen gesünderen Lebensstil fördert. Dies wiederum erhöht die Patientenbeteiligung und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Behandlungspläne konsequent eingehalten werden.

Marktbesuch nach Deutschland: Deutsches Exportprogramm für estnische Health-Tech-Unternehmen im März 2025

Vom 10. bis 12. März 2025 werden estnische Health-Tech-Unternehmen im Rahmen eines Exportprogramms an einem Marktbesuch in Deutschland teilnehmen, um die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Diese Delegation bietet Möglichkeiten für Networking, Wissensaustausch und Partnerschaftsentwicklung mit wichtigen Akteuren im deutschen Gesundheitssektor. Die Agenda umfasst Besuche des Universitätsklinikums Heidelberg und des Deutschen Krebsforschungszentrums sowie Treffen mit lokalen Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Pharmazie und Biotechnologie. Teilnehmer werden auch ein Eröffnungsseminar mit Einblicken von Vertretern der Wirtschaftsförderung und einflussreichen lokalen Partnern besuchen, um den Markteintritt in Deutschland zu erleichtern.

Teilnehmende Unternehmen

-Better Medicine – KI-Tools für Radiologen (z. B. Nierentumor-Erkennung).

-DocuMental – Software für die Entscheidungsfindung im Bereich psychische Gesundheit.

-EQUA – Hersteller medizinischer Produkte (z. B. Massagetische).

-Net Group – KI-gestützte digitale Gesundheitslösungen.

-Solis BioDyne – Anbieter von Lebenswissenschafts-Reagenzien (PCR, DNA-Analyse).

-SpeakTX – Digitale Sprach- und Sprachtherapie-Plattform.

-Webquer/OKIA – Gesundheitssoftwarelösungen.

