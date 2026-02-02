ETS Group erhält TOP 100-Siegel

TOP 100-Siegel: ETS Group erneut Teil der Innovationselite Deutschlands

Amelinghausen – Der Lohn für herausragende Innovationskraft: Die ETS Group GmbH aus Amelinghausen ist mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet worden. Damit gehört das Unternehmen zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands. Auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni in Heidelberg wird Christian Wulff der ETS Group persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Der frühere Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 als Mentor.

Wie viel Arbeitszeit reserviert sich die Geschäftsführung für das Thema Innovation? Wie viele innovative Ideen bringen die Mitarbeiter auf den Tisch? Wie motiviert man die Belegschaft, konstruktiv sich dem Thema Verbesserung zu öffnen? Und wie kann das betriebliche Vorschlagswesen Anreize zur Weiterentwicklung leisten? Um all diese Fragen dreht sich das wissenschaftliche Auswahlverfahren von TOP 100. Im Detail untersuchen der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team die fünf Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Grundlage dafür ist ein Online-Fragebogen, den die teilnehmenden Unternehmen zuvor ausfüllen.

Die fünf Kategorien spiegeln sich in mehr als 100 Prüfkriterien wider. Das Auswahlverfahren nimmt Franke im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, vor. „Bei TOP 100 analysieren wir gründlich und umfassend, wie innovationsorientiert die Bewerber sind. Und wer herausragend aufgestellt ist, bekommt es mit dem TOP 100-Siegel bestätigt“, sagt Professor Nikolaus Franke.

Die ETS Group überzeugte in dem Auswahlverfahren und darf das TOP 100-Siegel seit dem 1. Februar führen. Das Unternehmen zählt damit erneut zur Innovationselite des deutschen Mittelstands. Die ETS Group ist in der industriellen Abgas- und Abluftreinigung für emissionskritische Branchen beheimatet und hat sich dabei vor allem im Bereich mobiler Entgasungssysteme sowie stationärer VOC-Abluftbehandlung einen Namen gemacht. Hier ist die Tochter ETS Degassing GmbH mit ihrem Fokus auf mobiler Tank- und Schiffsentgasung Marktführer in Europa. Mit ETS Air Systems verfügt die Gruppe außerdem über eine zweite Technologiesäule: stationäre Anlagen, die industrielle Abluft dauerhaft reinigen und Emissionen im laufenden Betrieb reduzieren.

Die ETS Group entwickelt und betreibt Technologien, mit denen gefährliche oder schadstoffbelastete Prozessgase direkt an der Quelle sicher behandelt und nahezu vollständig eliminiert werden – sowohl bei Wartungsstillständen als auch im laufenden Anlagenbetrieb. Kunden aus Raffinerien, Chemieindustrie, Tanklagern, Terminals und der maritimen Wirtschaft nutzen ETS-Lösungen, um Emissionen zu reduzieren und höchste Sicherheits- und Regulierungsanforderungen einzuhalten. „Innovation ist für uns kein separates Projekt, sondern Teil unseres operativen Alltags“, sagt Geschäftsführer David Wendel. „Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig höchste Sicherheits- und Umweltstandards einzuhalten. Dafür entwickeln wir Lösungen, die technische Exzellenz und industrielle Zukunftsfähigkeit verbinden.“ Viele Weiterentwicklungen entstehen direkt aus der Praxis: Mitarbeitende bringen Erfahrungen aus Einsätzen ein, die schnell getestet und umgesetzt werden. Die Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel bestätigt den Anspruch der ETS Group, technologische Verantwortung und nachhaltige Industrieprozesse konsequent zusammenzudenken.

Damit alle Teilnehmer über die gleiche Chance verfügen, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen, 33. Runde von TOP 100 bewarben sich 356 Mittelständler um das Siegel. Davon waren 282 erfolgreich. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.

Die Top-Innovatoren des aktuellen Jahrgangs treffen sich am 26. Juni im Heidelberg Congress Center zum Deutschen Mittelstands-Summit. Dort wird Christian Wulff ihnen persönlich zum Erfolg bei TOP 100 gratulieren.

Die ETS Group mit Sitz in Amelinghausen ist ein internationaler Anbieter im Bereich von Services rund um Umweltschutztechnologien. Die Gesellschaften der ETS Group tragen aktiv zur Reduzierung des CO2-Footprints bei. Die ETS Degassing GmbH als eines der Gruppenunternehmen ist tätig im Bereich von mobilen thermischen Abgasreinigungsanlagen. Die angebotenen Dienstleistungen und patentierten Technologien spielen für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen. Mit einem Portfolio von über 50 mobilen Anlagen zur Emissionsminderung verfügt das Unternehmen über die größte Flotte in Europa.

