euroLighting healthcare: UVC-Luftreiniger und Desinfektionsgeräte

Raumgeräte zur Bekämpfung von Viren und Bakterien

Nagold, Dezember 2020 – euroLighting erweitert sein Sortiment an UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten um mobile Standgeräte, Wandgeräte und Kassettendeckengeräte und vervollständigt damit sein Vertriebsprogramm im Bereich healthcare.

Das healthcare-Programm von euroLighting umfasst sieben verschiedene Geräte zur Luftreinigung und Desinfektion mittels UVC. Es beinhaltet neben den kleinen mobilen Tischgeräten (AirTrooper) nun auch ein Deckenkassettengerät für Rasterdecken mit 62x62cm ebenso wie mobile Standgeräte für eine Raumfläche von 40m². Die Stand- und Wandgeräte sind je nach Größe (RoomTrooper, MegaTrooper und GigaTrooper) für Räumlichkeiten von bis zu 100m3 erhältlich.

Die Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräte bestehen aus drei Teilen:

1. Einem Gebläse, das die Raumluft ansaugt und gereinigt wieder in den Raum zurückbläst.

2. Einem zwei- bis dreistufigen Filtersystem, das teils mit HEPA-Filtern ausgestattet ist und effektiv Hausstaub, Milben, Pollen, Bakterien und Viren aus der Luft filtert.

3. Einer lichtdichten Strahlenkammer, in der sich entweder UVC-Dioden oder UVC-Lampen befinden. UVC-Strahlen gelten als hochwirksames und schnelles Mittel, um Bakterien und Viren verschiedenster Art abzutöten oder deren Vermehrung zu verhindern. Die verwendeten UVC-Strahlen liegen im energiereichsten Bereich von 254-280nm und zerstören den Kern der Viren im Sekundenbereich.

Zur einfachen Finanzierung bietet euroLighting allen gewerblichen und industriellen Kunden ein sehr günstiges monatliches Mietsystem für alle Geräte an.

Ausführliche Informationen zu allen UVC-Luftreinigungsgeräten von euroLighting sind im neuen achtseitigen euroLighting healthcare Katalog sowie auf der euroLighting Webseite im Bereich healthcare zu finden: http://www.eurolighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.