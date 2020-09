Extreme bietet fünf zusätzliche kostenlose Anwendungen für das Pilot-Abonnement von ExtremeCloud IQ

Weiterer Mehrwert für die Cloud-Management-Industrie: Wireless Intrusion Protection, Gastzugänge, Standortdienste, IoT-Management und Compliance-Anwendungen sind jetzt über die fortschrittlichste Cloud-Netzwerkplattform der Branche verfügbar

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 16. September 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass Pilot-Abonnenten der Cloud-Management-Lösung ExtremeCloud™ IQ ab sofort fünf neue Anwendungen kostenlos zur Verfügung stehen. Typischerweise werden einzelne Applikationen zu erheblichen Zusatzkosten angeboten, was die betriebliche Komplexität und die Kosten für Kunden erhöht. Extreme dagegen definiert diese Anwendungen als “grundlegende Dienste” bzw. “essential Services” und hat sie zu seiner ExtremeCloud IQ-Plattform hinzugefügt, was die Effizienz erhöht und Kosten senkt.

In den nächsten 90 Tagen können Kunden und Partner mit einem Pilot-Abonnement auf diese Dienste innerhalb der ExtremeCloud IQ-Plattform zugreifen und ihren IT-Abteilungen mit einem einzigen Programm alle Tools zur Verfügung stellen, die für vollständige Netzwerktransparenz, Management, Kontrolle und Compliance erforderlich sind. Um Cloud-Netzwerke weiter zu vereinfachen, bietet Extreme außerdem eine kostenlose mobile ExtremeCloud IQ-App an, die IT-Abteilungen die Möglichkeit gibt, neue Geräte schnell und bequem von überall und zu jeder Zeit einzubinden.

Das Wichtigste in Kürze:

– Die neuen Anwendungen, die innerhalb der Plattform zur Verfügung stehen, bieten Pilot-Abonnenten einen zusätzlichen Mehrwert ohne weitere Kosten. Die bisher zur Bereitstellung dieser Services verwendeten Overlay-Applikationen können bei Bedarf eingestellt werden. Die Anwendungen umfassen:

Extreme AirDefense™ enthält mehr als 55 Angriffsvektoren für Wireless Intrusion Prevention (WIPS) und fügt Bluetooth und Bluetooth Low Energy oder BIPS als “essential Services” hinzu.

ExtremeLocation™ bietet standortbezogene Dienste für eine erweiterte Kontaktverfolgung.

ExtremeGuest™ ermöglicht WLAN-Gastzugänge verbunden mit fortschrittlicher Netzwerkanalytik für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Veranstaltungsstätten.

ExtremeIoT™ ermöglicht ein einfaches und sicheres Einbinden, Profiling sowie die Segmentierung und das Filtern von IoT-Geräten in einem Produktionsnetzwerk.

ExtremeCompliance™ stellt automatisierte und umfassende Konformitätsprüfungen gemäß aktueller Richtlinien bereit, darunter DSGVO, PCI und HIPAA.

– Die mobile ExtremeCloud IQ-App ist ab dem 1. Oktober 2020 in den gängigen App-Stores erhältlich. Sie ermöglicht es IT-Abteilungen, schnell neue Geräte lediglich über die Seriennummer oder unter Verwendung eines Smartphones bzw. Tablets zum Scannen von Barcodes oder QR-Tags zu integrieren. Störungen können dezentral verwaltet und behoben werden, was zu einer vereinfachten, flexiblen Erfahrung beiträgt. Diese Funktion ist vor allem für IT-Teams von Vorteil, deren Aufgabe das Management von geographisch weit ausgedehnten oder mehrere hundert Gebäude umfassenden Netzwerken ist.

– ExtremeCloud IQ ist in mehrere Service-Level gestaffelt. ExtremeCloud IQ Connect stellt eine grundlegende Geräteverwaltung zur Verfügung und ist beim Kauf jeder unterstützten Hardwareplattform kostenlos. ExtremeCloud IQ Navigator ermöglicht der etablierten drahtlosen Extreme-Lösung WiNG, sich direkt mit der Cloud zu verbinden und bietet Transparenz und Managementfunktionen. ExtremeCloud IQ Pilot stellt erweiterte Tools für die Infrastrukturverwaltung, das Reporting und die Fehlerbehebung bereit, einschließlich ML- und KI-gesteuerte Einblicke und Analysen. Pilot-Abonnements belaufen sich auf $150 pro Jahr – unabhängig vom verwalteten Gerät sowie der öffentlichen, privaten oder lokalen Bereitstellungsmethode.

– ExtremeCloud IQ verwaltet zuverlässig über 1 Million Netzwerkgeräte pro Tag – Tendenz steigend. Damit ist Extreme Networks der am schnellsten wachsende Anbieter von Cloud-verwalteten Netzwerklösungen.

Nabil Bukhari, Chief Technology Officer und Chief Product Officer, Extreme Networks

“Es gibt einen Grund, warum wir von führenden Analystenhäusern als der am schnellsten wachsende Anbieter im Bereich Cloud Networking genannt werden. Wir stellen unsere Kunden an erste Stelle und sind bestrebt, Netzwerke in jedem Aspekt zu vereinfachen. Wir bieten nicht nur unübertroffene Flexibilität bei der Bereitstellung der Cloud, unbegrenzte Datenlaufzeit und branchenführende Verfügbarkeit. Den ExtremeCloud IQ Pilot-Abonnenten stellen wir jetzt auch unsere fortschrittlichen, essential Services für Wireless Intrusion Protection, Standortdienste, IoT-Management, Zugang und Compliance ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Dadurch entfällt der Bedarf an uneinheitlichen Applikationen und Overlay-Anwendungen. So setzen wir erneut neue Maßstäbe und maximieren den Kundennutzen.”

Camille Mendler, Chief Analyst, Enterprise Services, Omdia

“Moderne Unternehmen verlangen eine vollständige, empirische Übersicht ihres Netzwerks – über den Zustand, die Benutzer, Geräte und mehr. Cloud-Managed Networking ist der beste Weg, um komplexen Anforderungen gerecht zu werden und sich flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen – sei es eine Bedrohung oder eine neue Geschäftsmöglichkeit. Die Tools von Extreme können dazu beitragen, Innovationen in Unternehmen ebenso voranzutreiben wie die Performance und Sicherheit.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

