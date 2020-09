Extreme transformiert die Netzwerkinfrastruktur bei SKODA AUTO für erhöhte Produktivität und beschleunigtes Wachstum

Der zum Volkswagen-Konzern gehörige Automobilhersteller treibt mit einem sicheren, agilen und resilienten Netzwerk die Bemühungen um die digitale Transformation des Unternehmens voran

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 28. September 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) gibt bekannt, dass SKODA AUTO sein Netzwerk mit den Campus-Netzwerklösungen von Extreme erneuert hat. Dies ist Teil der auf digitale Transformation ausgerichteten Strategie bis 2025. Die Lösungen des Anbieters cloudbasierter Netzwerklösungen ermöglichen SKODA AUTO ein sicheres, agiles und resilientes Netzwerk, das die Zuverlässigkeit und Kapazität der Infrastruktur sowie die Produktivität der Mitarbeiter erhöht und so das Geschäftswachstum beschleunigt sowie die Leistungsfähigkeit der Systeme maximiert.

SKODA AUTO mit Sitz in Mladá Boleslav in der Tschechischen Republik wurde 1895 gegründet und ist Teil des Volkswagen-Konzerns. Weltweit sind über 42.000 Mitarbeiter bei SKODA AUTO beschäftigt. Das Unternehmen betreibt drei Standorte in der Tschechischen Republik, produziert in China, Russland, der Slowakei und in Indien – hauptsächlich über Konzernpartnerschaften – sowie in der Ukraine und Kasachstan mit lokalen Partnern. Angesichts steigender Liefervolumina und der Erweiterung des Produktportfolios benötigte SKODA AUTO eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die dezentralen Standorte miteinander zu vernetzen.

SKODA AUTO setzt die kabelgebundenen Netzwerklösungen und Software von Extreme ein – darunter Extreme Fabric Connect™ und Extreme Management Center™, einschließlich ExtremeAnalytics™. Das Unternehmen erneuerte sein Backbone-Netzwerk am Hauptsitz und migrierte gleichzeitig auf eine virtuelle Infrastruktur, um die Zentrale und die Produktionsstätten über ein einziges System miteinander zu verbinden. Die Management- und Analysesoftware von Extreme ermöglicht das zentrale Monitoring und Management der Netzwerkleistung sowie der Anwendungen über die gesamte Infrastruktur hinweg.

Die wesentlichen Vorteile:

– Verkürzte Markteinführungszeiten und vereinfachte Wartung:

Mit Extreme Fabric Connect kann SKODA AUTO die Automatisierung nutzen, um neue Netzwerkgeräte und -dienste ohne Wartungsfenster zu aktualisieren und zu implementieren. Dadurch kann das IT-Personal schnell Änderungen vornehmen und sich auf innovative Projekte konzentrieren, die das Wachstum des Unternehmens dank kontinuierlicher Betriebszeit der Produktion vorantreiben. Diese automatisierte Bereitstellung verringert auch das Risiko menschlicher Fehler.

– Automatisierte Steuerung des Netzwerkverkehrs in Echtzeit:

Extreme Fabric Connect ermöglicht es SKODA AUTO, mehrere heterogene Netzwerke zu einem Gruppennetzwerk mit logischer Trennung der Dienste zusammenzuführen. In Kombination mit der Netzwerkmanagementsoftware von Extreme verfügt das Unternehmen über umfassende Transparenz und Kontrolle seines Netzwerks in Echtzeit.

– Höchste Sicherheit und erweiterte Einblicke in die Performance:

SKODA AUTO kann die Netzwerk- und Anwendungsperformance in seiner gesamten Infrastruktur sicher überwachen, um die Benutzererfahrung für Mitarbeiter und Kunden zu verbessern. Extreme Fabric Connect bietet Hypersegmentierung zur Abgrenzung verschiedener Datenverkehrstypen, Anwendungen oder Nutzer sowie Stealth-Funktionen, die die Sichtbarkeit des Netzwerks einschränken und so die Angriffsmöglichkeiten reduzieren. In Verbindung mit den Sicherheitsvorkehrungen am Netzwerkrand sorgt dies für eine hervorragende Sicherheitslage, die durch die Ergebnisse von ExtremeAnalytics unterstützt wird.

Martin Polak, Coordinator for Network Planning, SKODA AUTO

“Da unsere Lieferzahlen erheblich gestiegen sind und sich unser Produktportfolio erweitert hat, wollten wir einen innovativen Weg finden, um solchen Anforderungen besser gerecht zu werden und schneller wachsen zu können. Mit Blick auf unsere Strategie bis 2025 haben wir uns daher für den Einsatz einer stabileren und resilienteren Infrastruktur entschieden, um unser Netzwerk zu konsolidieren, Kosten zu senken und die Effizienz unseres gesamten Teams zu steigern. Dank Extreme Networks haben wir dies erreicht. Wir können alles online verwalten, was unser IT-Personal unterstützt und so auch positive Auswirkungen auf die Stimmung der Belegschaft hat. Dank der Zusammenarbeit mit Extreme verfügen wir nun über die Infrastruktur, die wir zur Performanceoptimierung in allen Bereichen unseres Unternehmens benötigen, so dass wir für weiteres zukünftiges Wachstum gerüstet sind.”

Boris Germashev, Regional Director Sales – Eastern Europe & Nordic, Extreme Networks

“Die digitale Transformation ist eine zentrale Komponente jedes modernen Unternehmens. SKODA AUTO ist ein Kunde, der erkannt hat, wie wichtig seine Netzwerkinfrastruktur für die Umsetzung dieses Ziels ist. Durch die Erneuerung der Infrastruktur mithilfe unserer Technologie konnte der Automobilhersteller eine sofortige Verbesserung seiner Netzwerkleistung und Mitarbeiterproduktivität feststellen. Außerdem wurden die Sicherheit und Intelligenz des Netzwerks vereinfacht und gestärkt, was die Stabilität und Skalierbarkeit erhöht. SKODA AUTO verfügt nun über ein sicheres, agiles und resilientes Netzwerk, das die Bemühungen des Unternehmens um kontinuierliches Wachstum und Leistungssteigerung unterstützt.”

