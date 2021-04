Facebook Express Wi-Fi: Cambium Networks erweitert Ressourcen für Service Provider

Services unterstützen bei der schnellen Bereitstellung von Wi-Fi-Lösungen an abgelegenen Orten

München/Rolling Meadows, USA, 29. April 2021 – Cambium Networks bietet Service-Providern spezielle Rabatte und neue Ressourcen für die Bereitstellung der Facebook Express Wi-Fi-Plattform. Mit der End-to-End-Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform können Mobilfunknetz- und Satellitenbetreiber sowie Internet-Service-Provider ihre WLAN-Netzwerke und -Services verwalten. Darüber hinaus unterstützt die Plattform nachhaltig und skalierbar beim Aufbau, Wachstum, Betrieb und der Monetarisierung der Netzwerk-Services.

Die Express Wi-Fi-Plattform von Facebook wird in mehr als 30 Ländern eingesetzt und verbindet Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit Service-Providern erweitert Cambium Networks als offizieller Channel-Partner die Services der Plattform, um die Bereitstellung von Express Wi-Fi zu beschleunigen.

Zur Verbreitung von Express Wi-Fi in Afrika kündigte Cambium im Jahr 2020 die Zusammenarbeit mit Tizeti Network Limited an. “Wir sind in der Lage, sehr kostengünstige Tarife zu ermöglichen”, sagt Kendall Ananyi, Gründer und CEO von Tizeti Network Limited, Nigerias führendem Public Wi-Fi-Betreiber. “Dies erreichen wir, indem wir Geräte von Cambium Networks mit niedrigen Anschaffungskosten einsetzen. Die Technologien von Express Wi-Fi und Cambium Networks eröffneten uns einen neuen Abonnenten-Markt, und wir konnten inzwischen mehr als zwei Millionen Benutzer über Express Wi-Fi an das Netz anschließen.”

Hier finden Sie das Interview mit Herrn Ananyi zu dieser Thematik.

Die Express Wi-Fi-Plattform wird von Cambium Networks-Distributoren angeboten, die Service Provider in Mexiko, Mittel- und Südamerika, Afrika, in der Karibik und in Teilen Asiens versorgen. Cambium Networks Services in Bezug auf Express Wi-Fi umfassen Konnektivität für den öffentlichen Raum, das Bildungswesen sowie für kleine und mittlere Unternehmen.

Das Express Wi-Fi-Programm ist verfügbar für:

– Mobilfunknetzbetreiber (Mobile Network Operators, MNO), die lokale Business Units in die Lage versetzen wollen, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Märkte anzubieten;

– Mobilfunkprovider (Mobile Virtual Network Operators, MVNO), die das Angebot von Mobilfunktarifen mit Wi-Fi-Hotspot-Zugriff verbessern möchten;

– Internet-Service-Provider, die Gemeinden mit Wi-Fi-Hotspots ausrüsten, um den Service für Wohngegenden zu erweitern;

– VSAT-Internet-Service-Provider, die abgelegene Orte mit zugänglichem WLAN erreichen möchten.

“Den Zugang zu WLAN zu erweitern, ist ein Schlüsselelement für eine bessere und umfassendere globale Konnektivität”, sagt David Botha, Connectivity Partnerships, Facebook. “Die Express Wi-Fi-Plattform ermöglicht es Service-Providern und Netzbetreibern, ausfallsicheres WLAN bereitzustellen, das für ihre Kunden kostengünstig und für ihr eigenes Business nachhaltig ist. Unsere Express Wi-Fi-Partnerschaft mit Cambium Networks ist wichtig, um Menschen auf der ganzen Welt schnelleres, qualitativ hochwertigeres und kostengünstigeres WLAN zur Verfügung stellen zu können.”

“Durch den Einsatz der Express Wi-Fi-Plattform haben wir gesehen, wie erweiterte Konnektivität Gemeinden schnell verändern kann, indem Menschen miteinander vernetzt und lokale Unternehmen gestärkt werden”, sagt Daran Hermans, Director of Product Line Management von Cambium Networks. “Cambium Networks bietet eine vollständige drahtlose Infrastruktur aus Fixed-Wireless-Breitband, Wi-Fi und zentralem Cloud-Management, die schnell eingesetzt werden kann, um Gemeinden weiterzuentwickeln.”

Die Cambium Networks Express Wi-Fi Service Provider profitieren ab sofort von:

– minimierten Kosten für den Einstieg mit speziellen Rabatten für Testgeräte;

– speziellen Wi-Fi-Preisen für Express Wi-Fi-Installationen;

– technischem Cambium Care Pro Support für die Einrichtung, den Test und den Betrieb von Access Points und Express Wi-Fi;

– kostenlosem Zugang zu Schulungsunterlagen.

Service Provider können sich hier als Cambium Networks Express Wi-Fi Service Provider registrieren, um von den Vorteilen zu profitieren: https://www.cambiumnetworks.com/enterprise-wi-fi-switching/express-wifi/

Die Lösungen von Cambium Networks sind über das globale Partnernetzwerk verfügbar.

Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

