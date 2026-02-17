Fachkräfte gewinnen, ohne sich abhängig zu machen

Der Fachkräftemangel ist für viele Schweizer KMU längst kein temporäres Problem mehr, sondern ein strukturelles Risiko. Offene Stellen bleiben unbesetzt, bestehende Teams werden überlastet, Wachstum wird ausgebremst. Gleichzeitig verlieren klassische Recruiting-Wege an Wirkung: Jobportale liefern Quantität statt Qualität, Personalagenturen erzeugen hohe Kosten bei geringer Nachhaltigkeit. Genau an diesem Punkt setzt Sedlmayer Consulting an.

Sedlmayer Consulting ist kein Beratungsunternehmen im klassischen Sinn. Das Unternehmen verkauft keine Konzepte, keine PowerPoint-Strategien und keine kurzfristigen Inserate. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eines funktionierenden Recruiting-Systems, das Unternehmen in die Lage versetzt, kontinuierlich passende Fachkräfte aus der Region zu gewinnen, ohne dauerhaft auf externe Abhängigkeiten angewiesen zu sein.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht der schnelle Erfolg um jeden Preis, sondern Planbarkeit, Stabilität und Qualität. Sedlmayer Consulting arbeitet mit Schweizer KMU, die verstanden haben, dass nachhaltige Mitarbeitergewinnung kein Zufallsprodukt ist, sondern das Ergebnis klarer Prozesse, realistischer Positionierung und sauberer Umsetzung.

Recruiting als unternehmerische Kernkompetenz

Die Expertise von Sedlmayer Consulting liegt darin, Recruiting wieder als das zu behandeln, was es ist: eine unternehmerische Kernkompetenz. Statt einzelne Stellen isoliert zu betrachten, analysiert das Unternehmen die gesamte Ausgangslage. Dazu gehören Marktumfeld, regionale Gegebenheiten, Arbeitgeberpositionierung, interne Abläufe und Erwartungen auf beiden Seiten.

Auf dieser Basis entsteht ein Recruiting-System, das genau auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist. Ziel ist es, nicht möglichst viele Bewerbungen zu erzeugen, sondern die richtigen Bewerbungen. Fachkräfte mit EFZ-Abschluss, die fachlich passen, realistische Erwartungen haben und langfristig bleiben wollen.

Sedlmayer Consulting arbeitet dabei bewusst praxisnah. Prozesse werden so aufgebaut, dass sie im Alltag funktionieren und von den Unternehmen selbst getragen werden können. Das reduziert nicht nur Kosten, sondern stärkt auch die Eigenständigkeit und Entscheidungsfähigkeit der Betriebe.

Klare Prozesse statt leerer Versprechen

Ein zentraler Unterschied zu klassischen Personalvermittlungen liegt in der Arbeitsweise. Sedlmayer Consulting vermittelt keine Kandidaten auf Provisionsbasis und verspricht keine unrealistischen Erfolgsquoten. Stattdessen wird transparent aufgezeigt, was möglich ist, was Zeit braucht und was nicht funktioniert.

Diese Klarheit schafft Vertrauen. Unternehmen wissen von Beginn an, worauf sie sich einlassen, welche Schritte notwendig sind und welche Ergebnisse realistisch erwartet werden können. Genau diese Ehrlichkeit ist einer der Gründe, warum Sedlmayer Consulting langfristige Kundenbeziehungen aufbaut statt kurzfristiger Einzelaufträge.

Die Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt: Unternehmen, die ein strukturiertes Recruiting-System etabliert haben, sind weniger anfällig für Marktschwankungen, weniger abhängig von Agenturen und attraktiver für qualifizierte Fachkräfte. Sedlmayer Consulting begleitet diesen Prozess Schritt für Schritt und sorgt dafür, dass die Umsetzung nicht an der Theorie scheitert.

Vertrauen entsteht durch Umsetzung

Vertrauen ist kein Marketingbegriff, sondern das Ergebnis funktionierender Zusammenarbeit. Sedlmayer Consulting legt großen Wert darauf, dass Versprechen eingehalten werden und Ergebnisse messbar bleiben. Statt abstrakter Kennzahlen stehen konkrete Resultate im Vordergrund: besetzte Stellen, stabile Teams, geringere Fluktuation.

Die neue Website sedlmayerconsulting.ch spiegelt genau diese Haltung wider. Sie ist bewusst klar gehalten, ohne Übertreibungen, ohne künstliche Erfolgsgeschichten. Besucherinnen und Besucher erhalten einen realistischen Einblick in die Arbeitsweise, die Methodik und den Anspruch des Unternehmens.

Sedlmayer Consulting richtet sich an Schweizer KMU, die Verantwortung für ihre Personalgewinnung übernehmen wollen und erkannt haben, dass nachhaltiger Erfolg nicht durch kurzfristige Maßnahmen entsteht, sondern durch Struktur, Klarheit und Konsequenz.

Die Sedlmayer Consulting GmbH hat sich auf das Recruiting von hoch qualifiziertem Personal in der Schweiz spezialisiert. Die Sedlmayer Consulting GmbH zählt zu den führenden Agenturen für die Personalgewinnung von qualifizierten Fachkräften im gesamten DACH-Raum. Die langjährige Erfahrung der Firma im Bereich Personalgewinnung konnte bereits zahlreiche zufriedene KundInnen und BewerberInnen zusammenführen.

