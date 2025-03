Feierliche Eröffnung: Alkmaar läutet Hollands Käsemarkt-Saison ein

Ab 28. März lebt in der nordholländischen Stadt eine jahrhundertealte Tradition wieder auf

Weit über ihre Grenzen hinaus ist Alkmaar als „Käsestadt“ bekannt. Grund dafür ist der beliebte Käsemarkt, der seit mehreren Jahrhunderten im Herzen der Stadt abgehalten wird. Er ist nicht nur der größte, sondern auch der älteste der gesamten Niederlande. Wie historische Dokumente zeigen, gab es hier bereits im Jahr 1365 eine Käsewaage. Traditionell fällt darum am 28. März mit dem ersten Käsemarkt des Jahres in Alkmaar auch der Startschuss für die landesweite Käsemarkt-Saison.

30.000 kg Käse

Bereits in den frühen Morgenstunden beginnen die Vorbereitungen für das große Spektakel: Rund 2.400 große Käselaibe werden von den umliegenden Käsereien am Waagplein angeliefert und hier in langen Reihen ausgelegt. Insgesamt kommen so rund 30.000 Kilo Gouda- und Edamer-Käse zusammen. Der Startschuss für den Markt fällt pünktlich um 10.00 Uhr mit dem Läuten der Käseglocke, die von einem besonderen Ehrengast zum Erklingen gebracht wird.

Über 400 Jahre Tradition

Rund 175.00 Zuschauer kommen jährlich, um den Alkmaarer Käsemarkt zu besuchen. Hier werden sie Zeugen des traditionellen Käsehandels, der hier bereits seit über 400 Jahren stattfindet. Zu den besonderen Attraktionen zählen die Qualitätsprüfung, bei der Stichproben mit dem Käsebohrer genommen werden, sowie die Preisverhandlungen per „Handjeklap“, bei der Käufer und Verkäufer so lange ihre Hände abschlagen bis sie sich auf einen gemeinsamen Preis geeinigt haben.

Immaterielles Welterbe

Für den Transport der Käselaibe zur Waage sowie im Anschluss zu den Karren der Käufer sind die weißgekleideten Käseträger im unermüdlichen Einsatz. In einem speziellen Wiegeschritt, dem „kaasdragersdribbel“, transportieren sie zu zweit jeweils 8 Käselaibe auf einer Holztrage von A nach B. Das entspricht mehr als 100 kg Käse pro Tour. Die Gilde der Käseträger wurde bereits im Jahr 1593 gegründet und zählt wie der Käsemarkt seit 2017 zum immateriellen Welterbe.

11. April: Tulpenkäsemarkt

Nach der ersten Veranstaltung des Jahres am 28. März findet der Käsemarkt bis zum 26. September jeden Freitagmorgen von 10 bis 13 Uhr auf dem zentral gelegenen Waagplein statt. In den Monaten Juli und August gibt es zusätzlich jeden Dienstagabend von 19.00 bis 21.00 Uhr einen Abend-Käsemarkt. Ein besonderes Highlight ist der so genannte Tulpenkaasmarkt am 11. April. Neben Käse gibt es auf dem Markt auch rund 20.000 Tulpen, die im Anschluss ans Publikum verteilt werden.

Infopoint Käsemädchen

Während der Veranstaltung sind „Kaasmeisjes“ und „Kaasjongens“ unterwegs, um die zahlreichen Besucher darüber zu informieren, was auf dem Käsemarkt alles zu sehen. Zudem gibt es hier sowie im Alkmaar Store im angrenzenden Waaggebouw die Möglichkeit, Käse zu verkosten. Rund um den Waagplein findet zeitgleich ein geselliger Handwerkermarkt statt, der dazu einlädt, an seinen zahlreichen Ständen viele schöne und leckere Dinge einzukaufen.

Käsemuseum Alkmaar

Für Käseliebhaber empfiehlt sich zudem eine Stippvisite in Alkmaars Käsemuseum, das wie die Waagen des Käsemarktes im historischen Waaggebouw untergebracht ist. Besucher erfahren hier alles rund um den Käse: seine Geschichte, seine Herstellung und den Handel damit. Zur Sammlung des Museums gehören unter anderem historische Werkzeuge zur Käseproduktion, Film- und Bildmaterial sowie zahlreiche Gemälde. Bis auf wenige Feiertage ist es täglich geöffnet.

